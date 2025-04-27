10 фотографий, доказывающих, что груминг — это лотерея
TYPE OF ARTICLE: UGC
FINDER NAME: Anna Novocrescenova
INTEREST: Amazing User Photos
TARGET AUDIENCE SEGMENT: Women 25-44
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TARGETED KEYWORD: неудачные стрижки собак
PROPOSED TITLE:
12 собак, которые после груминга стали неузнаваемыми
10 случаев, когда стрижка превратила питомца в комедийного персонажа
14 забавных трансформаций собак после визита к грумеру
11 фотографий, доказывающих, что груминг — это лотерея
13 собак, чьи стрижки вызвали бурю эмоций у хозяев
PREVIEW:
PROPOSED RUBRIC: Животные
RELATED CATEGORY: /Pets & Animals/Pet Grooming
Истории о том, как после груминга пес возвращается неузнаваемым: то похожим на плюшевую игрушку, то внезапно «голым», а то и вовсе с неожиданным окрасом — стали настоящими мемами среди владельцев. Одни смеются, другие в шоке, а третьи подозревают, что грумеры где-то держат запасных собак «на подмену».
Сегодня мы поделимся 11 реальными случаями, когда хозяева либо всерьез засомневались: «Не ошибся ли мастер?», либо впали в приятный шок.
«У моей собаки новая стрижка»
- «На второй картинке пес думает: „Я уже даже не знаю кто я такой...“» © TheAlmightyAtheismo / Reddit
«Стрижка, которую грумер подарил моей собаке»
- «Пожалуйста, скажите, что вы не заплатили за это». © awaitingdusk17 / Reddit
«Моему Отису впервые сделали стрижку... Это точно он? Не подменили?!»
- «Моя собака всегда становится более вялой, когда шерсть отрастает. После стрижки она возвращается совсем другой — игривой, с постоянно виляющим хвостом. Обычно, когда она снова начинает медленно двигаться, я понимаю: пора на груминг.» © kaorii90 / Reddit
«Моя бедная собака вернулась от грумера в таком виде»
- «У моей мамы в 80-х была такая же прическа». © Darlin_Nixxi / Reddit
- «Это же вылитый Боб Росс!». © samyam5000 / Reddit
«После каждой стрижки Лео буквально преображается: в его походке появляется новая энергия»
- «Лео — это самое подходящее имя для этого песика». © ilwamanda / Reddit
«После нескольких неудачных стрижек наконец нашел хорошего парикмахера»
«Моя собака до и после стрижки»
«Моя собака превратилась в белочку после похода к грумеру»
«Мой щенок демонстрирует свежий „апгрейд“ от грумера. Да-да, это безопасная краска для питомцев — теперь он модник!»
«Груминг завершeн: включeн режим „Я тут самый пушистый босс“»
- «Это же живая подушка». © readevius1274 / Reddit