10 фотографий, доказывающих, что груминг — это лотерея

Животные
51 минута назад

TYPE OF ARTICLE: UGC

FINDER NAME: Anna Novocrescenova

INTEREST: Amazing User Photos

TARGET AUDIENCE SEGMENT: Women 25-44

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TARGETED KEYWORD: неудачные стрижки собак

PROPOSED TITLE:

12 собак, которые после груминга стали неузнаваемыми

10 случаев, когда стрижка превратила питомца в комедийного персонажа

14 забавных трансформаций собак после визита к грумеру

11 фотографий, доказывающих, что груминг — это лотерея

13 собак, чьи стрижки вызвали бурю эмоций у хозяев

PREVIEW:

PROPOSED RUBRIC: Животные

RELATED CATEGORY: /Pets & Animals/Pet Grooming

Истории о том, как после груминга пес возвращается неузнаваемым: то похожим на плюшевую игрушку, то внезапно «голым», а то и вовсе с неожиданным окрасом — стали настоящими мемами среди владельцев. Одни смеются, другие в шоке, а третьи подозревают, что грумеры где-то держат запасных собак «на подмену».

Сегодня мы поделимся 11 реальными случаями, когда хозяева либо всерьез засомневались: «Не ошибся ли мастер?», либо впали в приятный шок.

«У моей собаки новая стрижка»


«Стрижка, которую грумер подарил моей собаке»

«Моему Отису впервые сделали стрижку... Это точно он? Не подменили?!»

  • «Моя собака всегда становится более вялой, когда шерсть отрастает. После стрижки она возвращается совсем другой — игривой, с постоянно виляющим хвостом. Обычно, когда она снова начинает медленно двигаться, я понимаю: пора на груминг.» © kaorii90 / Reddit

«Моя бедная собака вернулась от грумера в таком виде»

«После каждой стрижки Лео буквально преображается: в его походке появляется новая энергия»


«После нескольких неудачных стрижек наконец нашел хорошего парикмахера»

«Моя собака до и после стрижки»

«Моя собака превратилась в белочку после похода к грумеру»

«Мой щенок демонстрирует свежий „апгрейд“ от грумера. Да-да, это безопасная краска для питомцев — теперь он модник!»

«Груминг завершeн: включeн режим „Я тут самый пушистый босс“»


Фото на превью Inevitable_Ice1040 / Reddit

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