10 фотографий, доказывающих, что груминг — это лотерея

Истории о том, как после груминга пес возвращается неузнаваемым: то похожим на плюшевую игрушку, то внезапно «голым», а то и вовсе с неожиданным окрасом — стали настоящими мемами среди владельцев. Одни смеются, другие в шоке, а третьи подозревают, что грумеры где-то держат запасных собак «на подмену».

Сегодня мы поделимся 11 реальными случаями, когда хозяева либо всерьез засомневались: «Не ошибся ли мастер?», либо впали в приятный шок.