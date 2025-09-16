20+ тортов, от которых веет заботой, теплом и фантазией

3 часа назад

Есть фабричные сладости, а есть десерты, которые словно пропитаны заботой, теплом и богатой фантазией. Каждый из этих тортов сделан с душой, чтобы стать не просто украшением праздничного стола, а маленькой историей о любви и внимании к деталям.

«Жена забыла заказать торт на нашу свадьбу. Поэтому я испек его сам»

«Тортик на семилетие сына. Украшать помогал он сам»

«На день рождения парня я сделала торт с ящерицей»

«Сделала вот такие воздушные пузырьки»

О, nа юпупе подписана на Евгения Костюченко. У него видела торт по мультику Вверх, там так из карамели воздушные шары сделал

  • Мне понадобилось 25 секунд, чтобы понять, что это торт, а не последняя фреска Бэнкси. Просто невероятно круто! © random***x2 / Reddit

«Тортик в виде горы Рейнир из лаванды и карамелизированного лука»

«Дала семье попробовать и предложила угадать, что в нем. Так они съели половину и были в полном шоке, когда я призналась, из чего десерт».

«Мне 15 и на день рождения папы я сделала вот такой торт»

«Жена приготовила мне сюрприз, и я был потрясен»

«Моей лучшей подруге стукнуло 50 лет. Решила ее удивить этим тортом»

«Этот торт обманул уже много людей. Для меня это гордость»

  • Ох, видели бы вы глаза моего мужа, когда он понял, что это торт. © TheSaavySkeever / Reddit

«Сделала торт-Лабубу»

«Мышиный тортик для моей дочери»

«Клубничный торт в виде лобстера — идеальный десерт для лета!»

«Для этого торта в стиле Minecraft на 10-летие дочери я впервые сама сделала желе»

«Я испекла кексы и эту ладью викингов, чтобы разыграть ее на мероприятии моих друзей»

«Слепил жене тортик на день рождения, выглядит не очень, но ей понравилось»

  • Кто это сказал, что выглядит не очень? Давай адрес, хочу с ними поговорить. © Hour-Mission9430 / Reddit

«Торт в деревенском стиле с трактором в комплекте»

«У моей пятилетней внучки были особые указания. Мне нужно было испечь фиолетово-черный торт с Венсдей и с Вещью, но не слишком страшный»

«Торт-пенек я испекла на день рождения моего сына»

«Испекла такого вот барашка на семейные посиделки»

«Этот торт я сделала как куклу — ее лианы и рот двигаются»

«Этот миленький крысиный торт я сделала для своей любимой клиентки»

«Мой сын обожает суши, поэтому я сделала ему суши-торт»

«Это мимик из игры „Подземелья и Драконы“, я подарила его своему Мастеру»

  • Мимик — это монстр, способный принимать форму любого предмета. Этот монстр замаскировался под праздничный торт. © ahayek0715 / Reddit

«Торт-монстрик, который я сделала на день рождения дочки подруги. Украшать его пришлось гораздо дольше, чем я ожидала, потом даже рука болела целый день!»

«Делала такой торт первый раз, так что вышла полнейшая импровизация»

И вот еще 20 человек, которые спокойно пройдут мимо кондитерской — просто потому, что сами могут смастерить дома ого-го какой десерт.

Фото на превью Unknown user / Reddit

