20+ тортов, от которых веет заботой, теплом и фантазией

Есть фабричные сладости, а есть десерты, которые словно пропитаны заботой, теплом и богатой фантазией. Каждый из этих тортов сделан с душой, чтобы стать не просто украшением праздничного стола, а маленькой историей о любви и внимании к деталям.

«Жена забыла заказать торт на нашу свадьбу. Поэтому я испек его сам»

Да я ничего красивее в жизни не видела! © Unknown user / Reddit

«Тортик на семилетие сына. Украшать помогал он сам»

«На день рождения парня я сделала торт с ящерицей»

«Сделала вот такие воздушные пузырьки»

Мне понадобилось 25 секунд, чтобы понять, что это торт, а не последняя фреска Бэнкси. Просто невероятно круто! © random***x2 / Reddit

«Тортик в виде горы Рейнир из лаванды и карамелизированного лука»

«Дала семье попробовать и предложила угадать, что в нем. Так они съели половину и были в полном шоке, когда я призналась, из чего десерт».

«Мне 15 и на день рождения папы я сделала вот такой торт»

«Жена приготовила мне сюрприз, и я был потрясен»

«Моей лучшей подруге стукнуло 50 лет. Решила ее удивить этим тортом»

Я бы рыдала от счастья, если бы мне такой подарили. © WhatWasThatAbout / Reddit

«Этот торт обманул уже много людей. Для меня это гордость»

Ох, видели бы вы глаза моего мужа, когда он понял, что это торт. © TheSaavySkeever / Reddit

«Сделала торт-Лабубу»

Похоже, твоему лабубу сделали лабуботомию. © xylodactyl / Reddit

«Мышиный тортик для моей дочери»

«Клубничный торт в виде лобстера — идеальный десерт для лета!»

«Для этого торта в стиле Minecraft на 10-летие дочери я впервые сама сделала желе»

«Я испекла кексы и эту ладью викингов, чтобы разыграть ее на мероприятии моих друзей»

«Слепил жене тортик на день рождения, выглядит не очень, но ей понравилось»

Кто это сказал, что выглядит не очень? Давай адрес, хочу с ними поговорить. © Hour-Mission9430 / Reddit

«Торт в деревенском стиле с трактором в комплекте»

«У моей пятилетней внучки были особые указания. Мне нужно было испечь фиолетово-черный торт с Венсдей и с Вещью, но не слишком страшный»

«Торт-пенек я испекла на день рождения моего сына»

«Испекла такого вот барашка на семейные посиделки»

«Этот торт я сделала как куклу — ее лианы и рот двигаются»

«Этот миленький крысиный торт я сделала для своей любимой клиентки»

«Мой сын обожает суши, поэтому я сделала ему суши-торт»

«Это мимик из игры „Подземелья и Драконы“, я подарила его своему Мастеру»

Мимик — это монстр, способный принимать форму любого предмета. Этот монстр замаскировался под праздничный торт. © ahayek0715 / Reddit

«Торт-монстрик, который я сделала на день рождения дочки подруги. Украшать его пришлось гораздо дольше, чем я ожидала, потом даже рука болела целый день!»

«Делала такой торт первый раз, так что вышла полнейшая импровизация»

Мне пришлось всмотреться, чтобы понять, что тут к чему! © actualbookwyvern / Reddit