20+ тортов, от которых веет заботой, теплом и фантазией

Есть фабричные сладости, а есть десерты, которые словно пропитаны заботой, теплом и богатой фантазией. Каждый из этих
тортов сделан с душой, чтобы стать не просто украшением праздничного стола, а маленькой историей о любви и внимании к деталям. «Жена забыла заказать торт на нашу свадьбу. Поэтому я испек его сам» «Тортик на семилетие сына. Украшать помогал он сам» «На день рождения парня я сделала торт с ящерицей» «Сделала вот такие воздушные пузырьки»
О, nа юпупе подписана на Евгения Костюченко. У него видела торт по мультику Вверх, там так из карамели воздушные шары сделал
Мне понадобилось 25 секунд, чтобы понять, что это торт, а не последняя фреска Бэнкси. Просто невероятно круто! © random***x2 / Reddit «Тортик в виде горы Рейнир из лаванды и карамелизированного лука»
«Дала семье попробовать и предложила угадать, что в нем. Так они съели половину и были в полном шоке, когда я призналась, из чего
десерт». «Мне 15 и на день рождения папы я сделала вот такой торт» «Жена приготовила мне сюрприз, и я был потрясен» «Моей лучшей подруге стукнуло 50 лет. Решила ее удивить этим тортом» «Этот торт обманул уже много людей. Для меня это гордость» «Мышиный тортик для моей дочери» «Клубничный торт в виде лобстера — идеальный десерт для лета!» «Для этого торта в стиле Minecraft на 10-летие дочери я впервые сама сделала желе» «Я испекла кексы и эту ладью викингов, чтобы разыграть ее на мероприятии моих друзей» «Слепил жене тортик на день рождения, выглядит не очень, но ей понравилось» «Торт в деревенском стиле с трактором в комплекте» «У моей пятилетней внучки были особые указания. Мне нужно было испечь фиолетово-черный торт с Венсдей и с Вещью, но не слишком страшный» «Торт-пенек я испекла на день рождения моего сына» «Испекла такого вот барашка на семейные посиделки» «Этот торт я сделала как куклу — ее лианы и рот двигаются» «Этот миленький крысиный торт я сделала для своей любимой клиентки» «Мой сын обожает суши, поэтому я сделала ему суши-торт» «Это мимик из игры „Подземелья и Драконы“, я подарила его своему Мастеру» Мимик — это монстр, способный принимать форму любого предмета. Этот монстр замаскировался под праздничный торт. © ahayek0715 / Reddit «Торт-монстрик, который я сделала на день рождения дочки подруги. Украшать его пришлось гораздо дольше, чем я ожидала, потом даже рука болела целый день!» «Делала такой торт первый раз, так что вышла полнейшая импровизация»
И вот
