15 человек показали свои украшения и объяснили, почему эти вещицы для них дороже всех сокровищ мира

У многих есть украшения, которые могли бы стоить копейки в ломбарде, но для владельцев они бесценны, ведь их носили еще бабушки и прабабушки. Другие сами вкладывают свой смысл в украшения, например, покупают кулон в честь рождения долгожданного ребенка. Мы собрали 15 историй об украшениях, чья настоящая ценность измеряется не каратами, а теплотой воспоминаний, которые с ними связаны.

«К этому старинному кольцу прилагалась фотография девушки и красивая история»

«Сто с лишним лет назад один джентльмен купил это кольцо для своей невесты, чтобы подарить на помолвку. Этот старинный сапфир я буду беречь».

«В моей семье есть традиция передавать этот перстень-печатку от старшего наследника к старшему. На кольце — наш семейный герб и девиз: „Истина восторжествует“»

«Первый год на работе дался мне очень сложно, и вот какую награду за свою выдержку я себе купила»

«Мама подарила мне это кольцо в 2008 году, когда я окончила школу. Сейчас ему точно не меньше 100 лет. Его носила еще моя прабабушка»

«У меня есть вот такой великолепный браслет из розового золота и ему уже больше 120 лет. Правда, я не знаю, что с ним делать, он слишком красив, чтобы его портить»

«Так удивительно представлять, что это кольцо, которому больше 700 лет, можно снова носить. Вот как оно выглядело до и после реставрации»

«Мой лучший друг меня сегодня удивил. С виду простой кулон, но вот во что он превращается при раскладывании — в четырехлистный клевер»

«Это колечко досталось мне от моей двоюродной бабули. Я обожаю его и всякий раз вспоминаю, какой великолепной всегда была его прошлая хозяйка»

«Мне 30, и я мать-одиночка. В этом году я решила побаловать себя кольцом, которое символизирует мою дочь и меня»

У меня аж челюсть отвисла, как красиво. © NoninflammatoryFun / Reddit

«Недавно мой кот ушел на радугу. Я решила хоть как-то себя приободрить и купила себе это украшение»

«Ужас, как долго я мечтала об этом моменте — мама наконец-то передала мне это кольцо. Я не знала бабушку, поэтому так рада получить вещь, которая с ней связана»

«Моя первая настоящая семейная реликвия. Это ожерелье когда-то принадлежало моей прабабушке, и я просто его обожаю»

Ну как же идеально сочетается с твоим тату! Даже не знаю от чего я больше в восторге. © Freddie_Tours / Reddit

«Забыла, что заказала серьги, которые были в моем списке желаний много лет»

«У меня была ужасная неделя. Меня уволили, и по дороге домой я еще и штраф получила за превышение скорости. И вдруг вечером я получаю посылку. Это были они, серьги, которые очень для меня ценны. Даже дурацкая неделя стала немного лучше».

«Много лет назад я купила себе пару сережек с черепахами во время отпуска, и с тех пор мой отец и брат думали, что я без ума от черепах»

«Они очень постарались, чтобы найти для меня еще украшения с черепахами. Так что да, теперь я очень люблю черепах».