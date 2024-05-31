13 украшений из прошлого, истинное значение которых не каждый знаток отгадает

Ученые считают, что первые украшения появились еще в эпоху неолита. Уже тогда люди возможно носили ювелирные изделия не только для красоты или «защиты от злых сил», но и чтобы похвастаться своим благосостоянием перед соседями. Сейчас многие драгоценности, которые были модны в прошлые века, кажутся нам как минимум странными. Но все становится еще интереснее, когда знаешь, какой смысл или функционал в них закладывали на самом деле.

Броши не просто так прикрепляли к головным уборам

Во второй половине XV века дамы щеголяли в высоких конусообразных головных уборах, которые еще называли атурами. Эти аксессуары делали из легких материалов (картона или тонкой проволоки) и обшивали сверху тканью. Одни дамы носили атуры с вуалями, другие прикрывали головной убор полосами из тяжелого материала. Чтобы ткань не сползала, ее прикалывали к конусу с помощью декоративных застежек, которые были похожи на брошь с булавкой.

Подвески носили не только на шее, но и у виска

Подобные украшения прикрепляли к волосам или головному убору таким образом, чтобы подвеска изящно свисала в районе щеки или виска. Носили эти изделия не только для красоты. Исследователи предполагают, что внутрь подвески помещали смоченную в благовониях тряпочку, чтобы благородная дама не страдала от дурных запахов. А металлическая палочка, скорее всего, была нужна для того, чтобы вытаскивать ткань из подвески и заталкивать ее обратно.

Золото было лучшим другом средневековых дам

С начала XVI века барышни в Германии не на шутку увлеклись золотыми украшениями. Знатные дамы старались обвить свои шеи как можно большим количеством золотых цепочек. Особенно ярко этот модный тренд представлен на картине Лукаса Кранаха, который изобразил Анну Бухнер (именно ее вы видите на фото выше). Верх платья толком и не рассмотришь из-за кучи массивных цепей. Другим популярным украшением были наборы из 5 колец. Женщины унизывали ими все фаланги и пальцы, включая большой. На портрете Анны мы насчитали как минимум 12 колец.

Карманы и сумочку заменял шатлен

Увы, в женские наряды редко вшивали карманы, а носить в руках все необходимое — ключи, иголки, столовые приборы, флакончики с духами — было неудобно. Еще в Древнем Риме появился предмет, который позже назвали шатлен. В чем суть? Женщины носили щипчики для ногтей и прочие мелочи на тонких цепочках, пристегнутых к одному кольцу. К XVIII веку шатлены обрели небывалую популярность, ими пользовались как знатные дамы, так и простолюдинки. Богатые женщины обычно заказывали изделия из драгоценных металлов, украшенные бриллиантами и другими самоцветами.

Главным украшением прически были броши

Во второй половине XV века во многих странах Европы знатные дамы старались спрятать волосы под головными уборами, но вот итальянки не стеснялись демонстрировать свои пышные локоны. С помощью шелковых лент, жемчуга и проволоки барышни создавали на голове затейливые прически. Но главным украшением считалась тяжелая брошь, которую крепили на макушке.

Красиво носить головной убор было той еще задачкой

В конце XV века миланские дамы не стеснялись демонстрировать благосостояние своей семьи, щеголяя в нарядах, украшенных драгоценными металлами и камнями. Не всем людям пришлось по душе такое модное веяние — жительниц Милана безжалостно высмеивали. Но не только изысканные платья потрясали воображение современников. С прическами тогда тоже любили заморочиться. Волосы разделяли на прямой пробор, после чего хвост обматывали тканью, а сверху обвивали расшитой жемчугами лентой. Затылок накрывали тонкой сеткой, украшенной драгоценными камнями. И все это дело фиксировалось с помощью шелкового шнура. Можем только предполагать, каково было ходить с подобными конструкциями на голове. Девушка, изображенная на портрете выше, решила добавить к прическе еще и роскошную брошь, на которой начертан семейный девиз.

С помощью аксельбантов дамы скрывали дефекты одежды

В XVI и XVII веках аксельбанты украшали как мужские, так и женские наряды. И эта деталь выполняла не только декоративную функцию. С помощью таких штучек женщины маскировали швы и предательские прорехи на платьях. Правда, возможно украшения терялись, поэтому знатные особы обычно заказывали их целыми партиями.

Обручальные кольца не носили на пальцах

В XVII веке барышни наряжались в пышные темные платья вовсе не из скромности. Черный краситель был одним из самых дорогих, поэтому такие наряды свидетельствовали о завидном благосостоянии хозяйки. Впрочем, дамы с удовольствием придавали яркости своему образу с помощью огромного количества украшений. Особой популярностью пользовались изделия из жемчуга и кольца. В какой-то момент женщинам объявили, что чересчур роскошные обручальные кольца — это неприлично, нужно носить простые золотые ободки. Чтобы такое скромное украшение не затерялось среди шикарных перстней, женщины стали носить обручальные кольца на цепочках или шнурках на шее.

Жемчужные заколки могли многое рассказать о своей хозяйке

Когда в моду вошли пышные высокие воротники, женщины начали прятать волосы под чепчик. Чтобы головной убор не выглядел слишком скучно, барышни украшали его жемчужными заколками. Но это еще не вся соль. Замужние дамы закалывали украшение с правой стороны. Одна женщина даже заказала булавку с изображением замка (с ударением на второй слог), чтобы показать насколько сильно она предана мужу. Помолвленные девушки носили булавку слева. Одиноким же девицам использовать такие украшения и вовсе не следовало. Булавка обычно чуть выступала из-под чепца, поэтому заинтересованный джентльмен сразу мог понять, свободна ли приглянувшаяся ему дама.

Пышные воротники украшали как могли

В начале XVII века особой популярностью среди модниц пользовались так называемые воротники Медичи. Эти кружевные изделия могли достигать приличной высоты и изящно обрамляли лицо барышни. Чтобы воротники не опадали, женщины использовали проволоку и крахмал. Некоторые изделия украшали ювелирными украшениями. Например, девушка на портрете выше прикрепила к своему воротнику подвески и кольцо.

Некоторые броши специально уничтожали

В эпоху Ренессанса самым популярным украшением были подвески, а носили их не только на шее, но и на поясе. Ювелирные изделия, богато украшенные драгоценными камнями, обычно вешали на цепочку, которая либо свободно лежала в районе декольте, либо крепилась к платью. Некоторые знатные дамы зашифровывали в подвесках собственные инициалы или имя возлюбленного. К сожалению, большинство подобных украшений не передавали по наследству, а уничтожали после кончины владельца.

Кольца спасали от невыносимого запаха

В XV и XVI веках ювелиры специально оставляли в некоторых кольцах свободные полости. В них владелица могла положить ароматические вещества. В те времена личная гигиена была, мягко говоря, далекой от идеала, а запахи, витающие на торжественных мероприятиях, сбивали с ног. Если аромат, исходящий от находящегося рядом человека, был совсем уж невыносимым, женщина всегда могла поднести кольцо к носу и понюхать его.

Женщины носили драгоценности в память о любимых

В XVII веке женщины не стеснялись демонстрировать свое благосостояние и буквально обвешивались драгоценностями. Однако некоторые ювелирные изделия могли рассказать чуть больше о личной жизни их владелицы. Эрмгард ван Дорт, изображенная на портрете выше, потеряла жениха, когда ей было 23 года. Некоторые исследователи предполагают, что золотое кольцо, прикрепленное жемчужной нитью к прическе, девушке когда-то подарил ее любимый. Так что это украшение могло символизировать скорбь.