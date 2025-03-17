20+ ювелирных украшений, глядя на которые, мы одной рукой придерживаем челюсть

Необычные украшения заставляют нас чувствовать себя особенными и привнесли в образ долю юмора или добавить шика. Пользователи интернета поделились снимками подобных ювелирных изделий, и за каждым из них стоит своя история.

"Прабабушка ухаживала за старой одинокой женщиной, и в знак благодарности та подарила ей это кольцо"

"Ожерелье моей прапрабабушки. К сожалению, на нем нет клейма, и я не знаю, кто его сделал"

"Браслет из белого золота и волос двух моих маленьких дочерей. Одна - блондинка, другая - брюнетка"

"Я не хотела замуж, а мой мужчина уже пережил неприятный развод. Но когда он cделал предложение, я стала просто одержима этим кольцом!"

"Ну и что мне делать с таким огромным кольцом?"

Надень его в гости и как можно дольше притворяйся, что это кольцо как кольцо, ничего особенного. © RattusRattus / Reddit

Откуда ты вообще его взяла?! © btchfc / Reddit

Мой отец 40 лет работал ювелиром и сделал его ради забавы. Это дымчатый кварц. © kxserasera / Reddit



"Нашла это кольцо на парковке 15 лет назад"

"Кольцо, которое я сделал из цельного куска лабораторного рубина"



«15 лет назад в Индонезии я купила у пляжного торговца 2 огромные жемчужины и сделала из них кольца»

"Его оставили предыдущие владельцы дома. Мама хотела положить его в коробку с детскими вещами, но ювелир сказал, что это золото и бриллианты. Большие камни по карату каждый"

"Я обручилась! Это кольцо прабабушки моего жениха"

«Мои кошки постоянно делают „кусь“. Так что я вдохновился этим и смастерил кольцо»

«Мы с женихом сделали кольца своими руками»

«Для своего кольца я использовала цитрин, который огранил мой дедушка — он был огранщиком драгоценных камней».

«Мой набор для осеннего сезона. Все цепи винтажные»

«Кольцо принадлежало моей прабабушке, которая жила во франкоговорящей части Швейцарии»

«Мне 66 и вот что я сделала»

Ты буквально самый крутой человек на свете! © HonestlyWhatevr / Reddit

«Я шеф-повар, и мой парень подарил мне серьги-фарфалле. Они такие милые!»

«Купила этот кулон-каплю на барахолке. Похоже, в нем есть дверца, но она не открывается»

Это траурный кулон «слеза любви». Скорее всего, его конструкция подразумевает, что кулон можно открыть лишь единожды. © idplmal / Reddit

Моя первая мысль: «Остерегайся пепла!» © PositiveAverage1502 / Reddit

«Я подкармливаю ворон, и сегодня в кормушке нашла подарок от них — это кольцо»

Вороны потрясающие! И кольцо красивое. © undeadfromhiddencity / Reddit

«Фото незадолго до того как я вытащил весь пирсинг»

«Я сделала маленькое ожерелье из косточки, отобранной у моей собаки»

«Мой муж, с которым мы прожили 13 лет, сделал мне повторное предложение»

«Мы были на выходных в честь его 40-летия. Я вышла из ванной, и муж прочитал мне прекрасное письмо, которое заставило меня плакать, а затем он опустился на одно колено».

«Подумываю переделать мамину сережку в обручальное кольцо»

«Мы с женихом обручились в Мексике, а когда вернулись домой, я поняла, что камень в кольце светится под ультрафиолетом!»

«Я купила ожерелье, но пришлось его переделать, чтобы капля не болталась»

«Обожаю свой лунный пирсинг»