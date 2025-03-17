20+ ювелирных украшений, глядя на которые, мы одной рукой придерживаем челюсть
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55 минут назад
Необычные украшения заставляют нас чувствовать себя особенными и привнесли в образ долю юмора или добавить шика. Пользователи интернета поделились снимками подобных ювелирных изделий, и за каждым из них стоит своя история.
"Прабабушка ухаживала за старой одинокой женщиной, и в знак благодарности та подарила ей это кольцо"
- Думаю, это колумбийский изумруд. © Silent-Suggestion-85 / Reddit
- Вы разгадали загадку, которой больше века! Сегодня я была у ювелира, он все подтвердил. © imaninjasnail / Reddit
- Такой камень стоит кучу денег! Берегите его и застрахуйте! © funkytroll / Reddit
"Ожерелье моей прапрабабушки. К сожалению, на нем нет клейма, и я не знаю, кто его сделал"
"Браслет из белого золота и волос двух моих маленьких дочерей. Одна - блондинка, другая - брюнетка"
"Я не хотела замуж, а мой мужчина уже пережил неприятный развод. Но когда он cделал предложение, я стала просто одержима этим кольцом!"
"Ну и что мне делать с таким огромным кольцом?"
- Надень его в гости и как можно дольше притворяйся, что это кольцо как кольцо, ничего особенного. © RattusRattus / Reddit
- Откуда ты вообще его взяла?! © btchfc / Reddit
- Мой отец 40 лет работал ювелиром и сделал его ради забавы. Это дымчатый кварц. © kxserasera / Reddit
"Нашла это кольцо на парковке 15 лет назад"
- Просто потрясающий сапфир! © Deivi_tTerra / Reddit
- Я была бы просто раздавлена, если бы потеряла такое кольцо. © Unfair_Finger5531 / Reddit
"Кольцо, которое я сделал из цельного куска лабораторного рубина"
«15 лет назад в Индонезии я купила у пляжного торговца 2 огромные жемчужины и сделала из них кольца»
"Его оставили предыдущие владельцы дома. Мама хотела положить его в коробку с детскими вещами, но ювелир сказал, что это золото и бриллианты. Большие камни по карату каждый"
"Я обручилась! Это кольцо прабабушки моего жениха"
«Мои кошки постоянно делают „кусь“. Так что я вдохновился этим и смастерил кольцо»
«Мы с женихом сделали кольца своими руками»
«Для своего кольца я использовала цитрин, который огранил мой дедушка — он был огранщиком драгоценных камней».
«Мой набор для осеннего сезона. Все цепи винтажные»
«Кольцо принадлежало моей прабабушке, которая жила во франкоговорящей части Швейцарии»
«Мне 66 и вот что я сделала»
- Ты буквально самый крутой человек на свете! © HonestlyWhatevr / Reddit
«Я шеф-повар, и мой парень подарил мне серьги-фарфалле. Они такие милые!»
«Купила этот кулон-каплю на барахолке. Похоже, в нем есть дверца, но она не открывается»
- Это траурный кулон «слеза любви». Скорее всего, его конструкция подразумевает, что кулон можно открыть лишь единожды. © idplmal / Reddit
- Моя первая мысль: «Остерегайся пепла!» © PositiveAverage1502 / Reddit
«Я подкармливаю ворон, и сегодня в кормушке нашла подарок от них — это кольцо»
- Вороны потрясающие! И кольцо красивое. © undeadfromhiddencity / Reddit
«Фото незадолго до того как я вытащил весь пирсинг»
«Я сделала маленькое ожерелье из косточки, отобранной у моей собаки»
«Мой муж, с которым мы прожили 13 лет, сделал мне повторное предложение»
«Мы были на выходных в честь его 40-летия. Я вышла из ванной, и муж прочитал мне прекрасное письмо, которое заставило меня плакать, а затем он опустился на одно колено».
«Подумываю переделать мамину сережку в обручальное кольцо»
«Мы с женихом обручились в Мексике, а когда вернулись домой, я поняла, что камень в кольце светится под ультрафиолетом!»
«Я купила ожерелье, но пришлось его переделать, чтобы капля не болталась»
«Обожаю свой лунный пирсинг»
«Это кольцо моей прабабушки. Мне нравится фантазировать о том, какой бы гигантский камень я вставила в него, если бы могла позволить себе такую роскошь»
Фото на превью Witch_of_Jupiter / Reddit
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