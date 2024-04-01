15+ человек, которые просто зашли оставить комментарий, но тут же стали знаменитостью из-за остроумности

Каждый день мы пишем и читаем сотни комментариев в сети. Есть такие люди, которые отличаются от остальных умением остроумно и коротко выражать свои мысли. Как правило, их реплики тут же разносятся по всем социальным сетям в виде скриншотов.

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Для создания этого материала был использован источник: ***twi / Twitter

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Для создания этого материала был использован источник: SpotlessMind / Pikabu

Кстати, посмотрите еще на подборку твитов, которые справятся с функцией «Поднять настроение» на раз-два.

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Для создания этого материала был использован источник: B.Gonza / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: МНП / Telegram

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Еще больше твитов, чтобы расслабиться и похохотать от души можно найти в другой нашей статье.

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Irina Semönow 23 часа назад Дааа с математикой у вас все в порядке. Младшей сестре 67 лет - - Ответить

Для создания этого материала был использован источник: Asuwnik / Pikabu



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O_о 5 минут назад Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах - - Ответить

Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu

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