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15+ человек, которые просто зашли оставить комментарий, но тут же стали знаменитостью из-за остроумности
Каждый день мы пишем и читаем сотни комментариев в сети. Есть такие люди, которые отличаются от остальных умением остроумно и коротко выражать свои мысли. Как правило, их реплики тут же разносятся по всем социальным сетям в виде скриншотов.
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Для создания этого материала был использован источник: ***twi / Twitter
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Для создания этого материала был использован источник: SpotlessMind / Pikabu
Кстати, посмотрите еще на подборку твитов, которые справятся с функцией «Поднять настроение» на раз-два.
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Для создания этого материала был использован источник: B.Gonza / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: МНП / Telegram
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Еще больше твитов, чтобы расслабиться и похохотать от души можно найти в другой нашей статье.
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Для создания этого материала был использован источник: Asuwnik / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu
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Порой после прочтения таких комичных комментариев хочется по-доброму позавидовать их авторам. Ведь в голове у них словно встроенный генератор шуточек, не иначе.