15+ человек опешили от сюрприза, который им подкинула повседневность

Все мы привыкли, что изо дня в день приходится сталкиваться с мелкими бытовыми сюрпризами. Например, в любимую сладость производитель забыл положить шоколад, а домашние часы никак не хотят заканчивать день и показывают невозможные цифры. Но иногда судьба подкидывает такие неожиданности, которые даже представить себе сложно.

«Производитель заколки даже не заметил, что под акрилом застряла настоящая муха»

«К игрушечному чемодану моей дочери прилагался муляж кабеля для зарядки телефона»

Предварительно запутанный. Это так жизненно! © OptimusSublime / Reddit

«Мой медицинский градусник сделан в Северной Корее»

«Вот уж не думал, что куплю себе галстук, а он на 6% будет состоять из золота»

«Открыл лоток яиц в магазине, но такого никак не ожидал увидеть. Там лежал штамп, которым маркируют яйца»

«Один из моих блинчиков получился в форме мозга»

«Никогда бы не подумал, что испугаюсь собственной куртки, висящей на компьютерном кресле»

Мне кажется, что вам бы было неплохо немного поспать. © PrudentProblem4105 / Reddit

«На моих часах вдруг отобразилось 27 часов»

Как? Я тоже хочу дополнительные 3 часа в день. © OkDanNi / Reddit

«Каким-то образом одно из семян в рассаде проросло корнями вверх»

Кстати, в нашей другой статье есть немало доказательств того, что быт может уложить на лопатки кого угодно.

«Мой коврик для мыши растворился прямо на столе»

Я почти уверен, что покрытие стола вступило в реакцию с материалом этого коврика. © apostatebaddie / Reddit

«Одна из палочек Twix оказалась вообще без шоколада»

Это все бездельники с завода левых палочек. © kirks***s / Reddit

«Вода попала внутрь лампочки»

«Мне попались три одноразовые палочки для еды вместо двух»

А теперь представьте себе разочарование того бедолаги, которому досталась упаковка с одной палочкой. © PizzaMaiden23 / Reddit

«В моем номере отеля черная туалетная бумага»

«Солнце отразилось на моем стуле, и образовалось какое-то магическое кольцо»

«На подошве моих туфель есть музыкальные ноты»

Это фоновая музыка, которая будет играть, когда вы поскользнетесь и упадете. © nabilbhatiya / Reddit

«Когда мои очки запотевают, то появляется какая-то заплатка»

Это следы от фиксатора во время окантовки. Просто вам не почистили линзы перед тем, как отдали очки. © sensorydispensary / Reddit

«Так выглядит дым от ароматической палочки»

Иногда даже телефонный звонок может удивить

Недавно раздался звонок с безымянного номера. Обычно такие не беру, а тут меня привлекло, что это почти мой номер, только последняя цифра на один отличается. Хм-м, любопытно! Ответила, а там мужик мне: «Здравствуйте, а мне стало любопытно, что за человек с похожим на мой номером. Возможно, что мы похожи и подходим друг другу». А я ему как выдам: «Хотите сказать, что у вас тоже муж, собака, трое детей, и вас тоже работа достала?» Отключился... © Подслушано / Ideer