17 человек, внешность которых природа сделала по собственным эскизам
Фотоподборки
3 часа назад
Природа не делает нас всех по шаблону, и иногда любит поэкспериментировать. Вот, например, для наших сегодняшних героев она придумала элемент внешности, который точно сделает образ незабываемым.
«Шея моего друга выглядит так, словно из него наружу рвется демон»
- Волан-де-Морт вернулся за Поттером! © trixors / Reddit
«Вот с такой вот фишкой родился мой сын»
«Вот такая вот штуковина появилась на лбу»
Ресницы этой девушки по-настоящему особенные
«Мой сын родился с таким вот подарком»
Что необычного вы видите в этих пальцах?
«Мой новорожденный сын с головы до ног покрыт белым «мехом»
- Со временем пройдет. © sweadle / Reddit
Такие глаза хоть в рекламе снимай
Вроде и повреждение, но пыль теперь на этом месте не задерживается
Вот как выглядят мои глаза
Природа одарила этого парня яркой фишкой во внешности
Дополнительный слой брони на пальце
«Племянница сделала эту куклу для моей дочери»
«У моих бабушки, тети и дочери одинаково необычные большие пальцы»
«С 2018 года я выгляжу так»
За годы ходьбы мизинец знатно изменился
«Вот как мои глаза реагируют на мигрень»
- Из тебя вышел бы крутой пират! И повязка на глаз не нужна! © ItsCowboyHeyHey / Reddit
А если вам не хватило творческих решений природы — то держите еще подборку.
Представленный контент предназначен исключительно для информационных целей и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. По любым вопросам, касающимся вашего заболевания, всегда обращайтесь к своему врачу или другому квалифицированному специалисту в области здравоохранения.
Фото на превью MrJusticle / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость
Истории
5 месяцев назад
Правдивый текст о том, почему отпуск с детьми не имеет к отдыху никакого отношения
Авторские колонки
2 года назад
12 историй, которые повышают выработку адреналина
Истории
5 месяцев назад
20+ случайных совпадений, которые подняли настроение всем вокруг
Истории
4 месяца назад
19 человек, беспардонность которых перешла все границы
Истории
4 месяца назад
17 человек, которые жили себе спокойно, а потом столкнулись с теми, у кого пунктик на еде
Народное творчество
1 год назад
Я отказалась от летнего отпуска и теперь понимаю, что поступила правильно
Авторские колонки
1 год назад
14 случаев, когда добро вернулось бумерангом, да так, что герои присели от неожиданности
Истории
3 месяца назад
15+ коллег, без которых наша жизнь была бы куда более скучной
Истории
1 год назад
19 историй о том, что квартирный вопрос еще как раскрывает людей
Народное творчество
1 год назад
15+ человек рассказали о попутчиках, которые им надолго запомнились
Истории
11 месяцев назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад