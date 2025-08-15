17 человек, внешность которых природа сделала по собственным эскизам

Природа не делает нас всех по шаблону, и иногда любит поэкспериментировать. Вот, например, для наших сегодняшних героев она придумала элемент внешности, который точно сделает образ незабываемым.

«Шея моего друга выглядит так, словно из него наружу рвется демон»

«Вот с такой вот фишкой родился мой сын»

«Вот такая вот штуковина появилась на лбу»

Ресницы этой девушки по-настоящему особенные

«Мой сын родился с таким вот подарком»

Что необычного вы видите в этих пальцах?

«Мой новорожденный сын с головы до ног покрыт белым «мехом»

Такие глаза хоть в рекламе снимай

Вроде и повреждение, но пыль теперь на этом месте не задерживается

Вот как выглядят мои глаза

Природа одарила этого парня яркой фишкой во внешности

Дополнительный слой брони на пальце

«Племянница сделала эту куклу для моей дочери»

«У моих бабушки, тети и дочери одинаково необычные большие пальцы»

«С 2018 года я выгляжу так»

За годы ходьбы мизинец знатно изменился

«Вот как мои глаза реагируют на мигрень»

Из тебя вышел бы крутой пират! И повязка на глаз не нужна! © ItsCowboyHeyHey / Reddit

