15 человек, которые бросили душный офис и занялись любимым делом

Классно, когда люди устраиваются в офис и находят там работу мечты. Но не всем подходит это, казалось бы, привычное место. Наши герои поделились тем, как устали от работы в офисе и сменили ее на то, к чему действительно лежит душа.

Я уже лет 10 занимаюсь букинистикой. То есть, натурально выкупаю или забираю бесплатно (если отдают) книги подешевле и продаю их подороже. Этим и живу. Получается не то чтобы жирно, но нормально. Жить можно. Раньше параллельно еще и в офисе получала стабильный оклад, потом надоело, душа не лежала. А книги люблю. Офис бросила и занялась книгами вплотную. Потом ко мне присоединился муж, он тоже книги любит и неплохо в них разбирается, правда, совмещая все же с основной работой. Ну и закрутилось, сейчас почти 8000 книг в продаже, постоянные покупатели. В общем, какой-никакой, а доход стабильный, деятельность веселая. Если вы думаете, что люди у нас бросили читать, то нет, читают и еще как. Отношение к книгам стало совершенно другим, но никуда не исчезло. © BookSaler / Pikabu

«Это я работаю на кассе в местном магазине товаров для хобби. А на втором фото моя настольная игра»

Выглядит интересно! Такая игра могла бы понравиться мне и моим друзьям. © itsbennubinch / Reddit

Родители всегда хотели, чтобы я был экономистом или бухгалтером и денег много зарабатывал. А я увлекался электроникой и программированием, любил разные механизмы. Помню, с каким трудом находил старые телевизоры и другую технику, тащил домой, ремонтировал, а что не поддавалось ремонту — разбирал на запчасти. А батя заставлял выбрасывать все мое барахло. Сейчас мне 33, образования нет, работаю на обычной работе (зарплата средняя + премии). Помимо этого, занимаюсь любимым делом, и, по сути, основной доход мой — то самое увлечение юности. «Поднялся» только благодаря хобби. © Подслушано / Ideer

Я 15 лет просиживала штаны в бухгалтерии, сводя дебет с кредитом. Каждый день был как день сурка. Единственным светлым пятном были выходные, когда я могла забыть про цифры. Помню, как подруга буквально силком затащила меня на мастер-класс по гончарному кругу — и в тот момент что-то щелкнуло. Я записалась на курсы, а по вечерам часами сидела за этим магическим вращающимся кругом. Через год у меня накопилось столько работ, что я рискнула открыть маленькую мастерскую. Теперь мои керамические вазы, чашки, тарелки разлетаются как горячие пирожки.

«Превратил свою любовь к пасте в бизнес»

Добавьте ссылки на свои соцсети. Стопроцентно найдутся те, кто захочет заказать. © goody2shoes_____ / Reddit

Еще несколько лет назад я работала в рекламном агентстве. Работу я свою любила, образование в этой области сознательно получала. Но как-то за 10 лет работы опостылели бесконечные правки клиентов, презентации в стол, заказы вроде «сделайте покреативнее, но на бюджет в три копейки». Зарплата почти не росла. Бросать работу не хотела — решила вместо этого просто отвлечься. Начала собирать кукольные домики. Однажды я выложила фото своей работы в соцсети — и проснулась знаменитой. Заказы посыпались один за другим. Сначала друзья, потом — друзья друзей. Кто покупал в качестве игрушек для детей, кто — как украшение интерьера. Доход получался приличный. И я рискнула: уволилась из рекламного агентства, сделала из пустующей комнаты на даче мастерскую и теперь создаю целые кварталы миленьких домиков. Не жалею.

«Устала от своей работы. Пытаюсь наладить бизнес по продаже буклетов со схемой гольф-полей, чтобы уволиться и зарабатывать этим на жизнь»

Желаю удачи! Рад, что вы нашли занятие, которое поднимает вам настроение! © 50_statesofgolf / Reddit

Однажды я уволился, устав от ужасного начальника и маленькой зарплаты. Но у меня не было плана. Безработный, я шел домой. Остановился проверить свой почтовый ящик и столкнулся с домовладельцем. Он спросил, знаю ли я кого-нибудь, кто занимается покраской — он только что уволил парня за некачественную работу. Я сказал, что умею красить, и он спросил о моем опыте. Я ответил, что каждую весну мне приходилось красить днище лодки моего отца. Посмеявшись, мы поговорили об оплате, и я убедил его попробовать взять меня на работу. Я работал на домовладельца около года и параллельно начал заключать контракты с другими заказчиками. Мне нравилось работать на себя. Я повесил свои костюмы и галстуки в шкаф и больше не рассылал резюме. 30 лет без единой жалобы, с полным контролем над рабочим временем. Жаль, что я потратил столько денег и времени на учебу в колледже, ну да ладно, я счастлив. © Dirk Frazier / Quora

«Жизнь любителя перьевых ручек и мастера по выделке кожи»

«Довольно давно коллекционирую перьевые ручки и получаю от этого удовольствие. Первую ручку получил в подарок в честь поступления в университет. А после выпуска я увлекся кожевенным делом, и оно быстро стало моей страстью. Я сделал пенал для ручек для себя и поделился им в местном сообществе. К моему удивлению, этот маленький проект превратился в работу на полную ставку. Теперь я целыми днями занимаюсь изготовлением пеналов для ручек. Забавно, как одно увлечение привело к другому, и каким-то образом они объединились, чтобы изменить мою жизнь» © Adorable_Self_6962 / Reddit

Лет семь назад увлеклась сыроварением. Поняла, что магазинные сыры надоели, захотелось чего-то домашнего. Вот и увлеклась. Первый мой сыр, правда, был отвратительным — получилось какое-то резиновое месиво. Но я не сдалась: читала книги, ездила к фермерам, экспериментировала с заквасками. В один прекрасный день муж попробовал мой сыр и выдал: «Слушай, да это надо во французский ресторан идти продавать». И так он меня вдохновил, что решила начать продавать свою продукцию через соцсети. Благо я сама сммщица и разбираюсь, как раскрутить товар. За пару лет бизнес наладился так, что дохода от сыроварения стало больше, чем от основной работы. К тому же все силы стали уходить на «хобби». Работу бросила, ушла полностью в бизнес. Сейчас с моего дохода уже даже ипотеку выплатили.

«В прошлом году потеряла работу и начала продавать мыло. Подумать не могла, что это станет моей карьерой»

Чудесно! Хотел бы я послушать рассказ о вашем мыле. © pepperjack77-7 / Reddit

В детстве мама отдала меня на фехтование. Мне нравились занятия, даже всерьез мечтал связать с этим свою жизнь. Но лет в 16 получил травму, и дорога в большой спорт для меня была закрыта. Я прямо расстроился. Мне уже по барабану было, куда идти учиться, поэтому после школы закинул документы в первые попавшиеся вузы. В итоге окончил социологический. После универа работал в консалтинге. Скукота была немыслимая. И я решил вернуться в фехтование хотя бы любительски. Занялся историческим фехтованием — типа воссоздавать турниры прошлого. Очень быстро собрал группы любителей и стал их учить. Какой-никакой доход появился. А потом наш теплый кружок стал разрастаться. Сейчас мне уже 32. С работы ушел уже года четыре как. У меня свой фехтовальный клуб, где тренирую людей. Еще здесь организуем поединки в стиле разных эпох. А недавно меня пригласили консультантом на съемки исторического фильма. Короче, мечта все-таки сбылась, пусть и не совсем так, как я представлял себе.

«Два года назад мы с приятелем начали создавать игру. Это было хобби. Недавно мы уволились с работы, чтобы работать над ней полный день. Дела идут полным ходом: наш трейлер только что был показан на выставке компьютерных игр!»

Мне 27. После философского факультета нормальную работу так и не нашла. Решила перебиться подработкой в колл-центре. Думала, что это ненадолго, а задержалась на три года. Работа с людьми мне не сильно нравилась. Я то вообще по жизни интроверт, а тут — куча звонков и раздраженные клиенты. В свободное время увлеклась квестами. Сначала сама посещала, а потом на какой-то праздник организовала детективный квест для друзей и родных. Они были в таком восторге, уговаривали меня заняться этим серьезно. Ну я и решила пойти в школу для организаторов квестов. Да-да, такая есть! Отучилась успешно. А полгода где-то назад арендовала небольшое помещение на окраине города, придумала сценарий и запустила первый коммерческий квест. Пока потихоньку развиваюсь, доход небольшой, но стабильный и вполне может конкурировать с зарплатой в колл-центре. Поэтому я без раздумий уволилась. Сейчас хотя бы занимаюсь тем, что меня вдохновляет.

«Заработок в моей маленькой столярке сравнялся с зарплатой. И я уволился с работы. Было ли мне страшно сделать этот шаг? Да, было, и даже очень! Мучили мысли типа: „А что я буду есть, если заказов больше не появится?“ Но заказы были, есть, и, я уверен, будут!»