16 примеров того, что ожидание своей очереди может превратиться в настоящее приключение

Герои нашей статьи не только успели нарваться на конфликты в очередях, но и кто-то даже сумел по воле случая завести новых друзей и встретить свою любовь. Вдохновляет сама мысль о том, что порой жизнь дарит нам приятные сюрпризы, о которых мы даже подумать не могли. А у вас были забавные ситуации в очередях?