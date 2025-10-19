16 примеров того, что ожидание своей очереди может превратиться в настоящее приключение
Жизнь все-таки непредсказуемая штука. Даже в очереди можно нарваться на разные приключения. В магазине можно завести интересные знакомства или научиться противостоять невоспитанным людям. А в очередях в поликлинике можно вообще собрать целый сборник анекдотов из странных историй.
- Стояла недавно в очереди в супермаркете, на каждой кассе было очень много людей. У меня в руках всего одна метла, больше ничего не нужно было, а впереди люди с кучей товаров. Грустно жду, как вдруг открывается соседняя касса, женщина-кассир окликает меня и говорит на всю громкость: «Девушка с метлой, проходите вне очереди, пожалуйста!» Стало так приятно, что меня заметили среди этой толпы. Рассчитываюсь на кассе и слышу, как маленький мальчик спрашивает у своего отца: «Пап, а девушку с метлой пропустили первой, потому что она ведьма?» Все бы хорошо, смешно даже было, пока его отец не ответил: «Да, сынок. Она ведьма». © Карамель / VK
- В больнице в очереди было настолько скучно, что мы познакомились со всей очередью. Коротко рассказали о себе, обменялись номерами, договорились сходить погулять. Даже поиграли в «Я никогда не...», потом в «Правду или действие». А когда пришел врач, то и его позвали гулять с нами. Больницы сближают. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Я всегда была девочкой, которая не умела говорить «нет». Меня учили быть вежливой, не обижать людей, не отказывать, если просят. В школе я соглашалась делать за кого-то домашку, в университете давала списывать, на работе бесконечно подменяла коллег. И вот недавно я поймала себя на мысли, что уже устала от этого. Потому что люди привыкли. Они даже не спрашивают, удобно ли мне, а просто сваливают на меня свои проблемы. И вот кульминация: стою в очереди в кафе, подходит парень, мило улыбается и говорит: «Пропустите меня, пожалуйста, я очень тороплюсь». И я автоматически уже двигаюсь в сторону и вдруг думаю: «А зачем я это делаю?» Посмотрела на него, улыбнулась в ответ и сказала так уверенно: «Нет». У него аж лицо перекосилось — он явно не ожидал. Постоял пару секунд, хмыкнул и ушел в конец очереди. А я стою и понимаю, что у меня внутри что-то поменялось. Маленькая победа, но какая важная. Я не спасла мир, не изменила чью-то жизнь, но впервые за столько лет выбрала себя. И знаете, даже кофе был на вкус какой-то другой — со вкусом счастья. © Карамель / VK
- Дедушка с аккуратно уложенными седыми волосами, в пальто, явно лет сто назад купленном, стоял в очереди за пирожком. Рядом с ним бабушка, статная, с красной помадой и шляпкой, выбирала себе чай. Дед, видимо, собрался поразить ее, потому что вдруг выдал: «Вы знаете, чай без лимона — это как жизнь без любви». Бабушка на секунду зависла, а потом как ответит с ухмылкой: «Тогда возьмите лимон и подайте мне пример любви». Дед, не теряя времени, взял лимон и сел за ее столик. Они просидели там минут сорок, обсуждая все на свете, а я так умилялся этому, что вообще забыл о своих делах. © Не все поймут / VK
- Система дала сбой. Сегодня я стояла в очереди в супермаркете. Передо мной была женщина, у которой что-то неверно пробили, и нужно было отменить товар. И вот наступил тот самый момент, когда нужна та самая Галя. Кассирша набирает воздух в грудь и закричала на весь магазин: «Андрей!» © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Стою в очереди в примерочной. Передо мной прошла девушка, ее парень остался ждать снаружи. Минут через десять освобождается кабинка, но меня вдруг перехватывает за руку тот самый парень. До ушей красный, в руках платье. Я в недоумении, а этот красавчик говорит: «Простите, пожалуйста, но не могли бы вы померить это платье? Девушке хочу подарить, но боюсь прогадать. Моя сестра гораздо ниже нее, а вы вроде похожей комплекции». Оказалось, что девушка, которую я видела, — это его сестра. Я, конечно, опешила, но согласилась помочь. В итоге мы с его сестрой выбрали другое платье. В процессе разговорились, а потом решили вместе поужинать. С тех пор периодически видимся.
- Стою в очереди в магазине и вижу внизу детские заколки. Присела. Выбираю. За мной подошла женщина. Обошла и встала передо мной. Я ей говорю: «Вы за мной будете».
Она: «С чего это?» Я ей отвечаю: «Ну потому что я заняла очередь раньше вас». Женщина спорит: «Но вы были не в очереди». Я: «Да ладно, я выбирала заколки». Она: «Да, вы не стояли в очереди». А я ей в ответ: «Да, я сидела в ней!» © sicily_s
- Стояла в очереди к вагончику с вьетнамской едой. Заказала четыре порции. Потом спокойно забрала еду и ушла. Сидим, едим с друзьями за столиком на улице, как вдруг к нам подбегает кассир и начинает на меня ругаться, что я забрала лишнюю порцию. Я на него удивленно смотрю и говорю, мол, заказывала четыре и забрала четыре. А он возмущенно: «Я вам в одну тарелку две порции положил!» То есть, по его логике, мы с кем-то из друзей должны были есть из одной тарелки. Причем не сказала бы, что в одной из них было сильно больше еды. Я сказала, что сейчас подойду и оплачу дополнительный заказ. Мужчина недовольно крикнул: «Не надо!» — и ушел. Подхожу к вагончику, прошу пробить мне порцию. Другая девушка за кассой закатывает глаза и говорит: «Ждите своей очереди». Люди начинают на меня кричать, мол, не офигела ли я без очереди лезть. Я объясняю ситуацию, а кассирша с осуждением: «Ах, это вы, значит, забрали лишнюю порцию...» И тут рядом стоящая старушка трагическим тоном начинает возмущаться, что я забрала ее еду, что она голодная и теперь из-за меня будет долго ждать. Мужчина, который и устроил всю эту путаницу, начинает ее успокаивать и при этом полоскать меня в моем же присутствии. Я просто спокойно извинилась, оплатила заказ и ушла из этого дурдома. Я все понимаю, но зачем из такой мелкой проблемы раздувать целую трагедию.
- Иду с работы, настроение жуткое, злая как черт. Зашла в магазин, набрала продуктов для души: овощей, фруктов и морепродуктов. Подхожу к кассе, а там дедок, лет так за 80. И стоит-то третий в очереди. Ну все, думаю, я застряла. Смотрю в его корзину, а там то же самое, только дешевле в разы, да и качество так себе. Специально задеваю его корзину своей — дед оборачивается. Я в лоб ему: «Новый год кончился, а вы все гуляете?» Он улыбнулся: «А у меня праздник только начался — 60 лет свадьбы, а как один день!» И у меня родился план. Молча забираю корзину деда и ставлю свою. Все не понимают, что происходит. Кассир пробивает товары и спрашивает: «Бонусная есть?» Дед отвечает, что нет. Я усмехаюсь: «Врет, есть!» — даю свою бонусную карту и прошу списать все бонусы. Кассир озвучивает сумму, которая с бонусами получилась раза в три меньше ранней стоимости его корзины. Дедушка смотрит на нее, потом на меня. А я в ответ: «Ну а что? Гулять, так гулять! С праздничком!» Забираю свою бонусную и ухожу с его бывшей корзиной в зал магазина. Потратила свою халяву на чужую радость, и настроение улучшилось. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Зашел сегодня утром в пекарню купить какой-нибудь пирожок. Просто захотелось. Люблю перекусить за рулем. Подхожу к кассе. За мной мадам лет 38. Стоит и стоит. Очередь же. И тут она чихает — громко, от души. Я на автомате: «Будьте здоровы!» А она мне возмущенно: «Спасибо, но я не знакомлюсь. И вообще ты не в моем вкусе!» Я в шоке показал продавщице, какой пирожок хочу, и оплатил. Выхожу из пекарни, и незнакомка мне вдогонку орет: «Что, сказать нечего? На что ты вообще надеялся?» Я был в полном недоумении. © seksenbayev_amir
- Стою в очереди на кассу, никого не трогаю. Передо мной женщина лет 40. Подходит ее очередь, она поворачивается ко мне, смотрит и говорит: «Проходите, у вас ведь только хлеб». Я поблагодарила ее и собиралась уже встать вперед. А она сразу же меня за локоть оттаскивает назад, смотрит из-под очков и на весь магазин: «Малолетняя хамка, куда лезешь? Будет твоя очередь — пройдешь». Это что вообще было? © pavlusha.jjjjj
- Стою как-то в очереди, передо мной несколько человек. И вот подходит очередь бабушки — божьего одуванчика. Она начинает пытаться выяснить, почему ей вчера недодали сдачи. Продавщица объясняет, что не ее смена была и она не знает, почему. Достает мелочь из кармана и отдает бабушке. Та смотрит на деньги, потом на продавщицу, а затем возмущенно: «Да забери их, я поругаться хотела!» Вся очередь выпала. © yanina.boh
- Пришел в поликлинику. До начала приема еще пятнадцать минут, но очередь уже огромная — куча бабушек и хамоватых студентов. Не пустили меня к кабинету, устроили скандал, чуть не задавили. И все это с криками: «Стой в очереди как все, подлец!» Все бы ничего, но я врач. © sergeivikhanov
- Нашла на меня, значит, игривость в разгар рабочего дня. И не было ей выхода, пока мы с коллегой не пошли за кофе. Вдруг в очередь становится красавец-бородач в винтажной, потертой, брутальной куртке. Говорю подруге внятным и слышным полушепотом: «Смотри, какая красивая куртка, будто парень в ней мир спасал». Бросаю, конечно же, взгляд на моего супергероя, а он мало того, что в телефон смотрит, да еще и в наушниках! Вот тебе и заигрывания в XXI веке. © ninawordoman
- Сижу я как-то в ЖЭКе, жду своей очереди, потому что батареи холодные, а душа горячая — жить так больше нельзя. Передо мной дед ругается, что у него счет за воду как за Олимпийский бассейн. Очередь двигается медленно, народ злой, у всех лица страдальческие. И тут заходит он. Высокий, в черной куртке, волосы в идеальном беспорядке. Подходит ко мне и спрашивает: «Девушка, а вы случайно не знаете, куда тут с жалобами?» Говорю: «Ну, если на жизнь — то в бар. А если по делу — то вон туда, в третье окно». Он улыбнулся, а у меня внутри что-то екнуло. Пока я доползла до своего окна, он уже разобрался со своими проблемами и ушел. Думаю: все, судьба дала шанс и тут же его отобрала. Выхожу на улицу, а он стоит, меня ждет. Пригласил на кофе. Я киваю, и вот мы уже идем по улице, смеемся, обсуждаем жизнь. Еще через год он сделал предложение. Так вот: люди знакомятся в кафе, на сайтах, а я нашла себе мужа среди квитанций и очередей. Вот что значит судьба. © Мамдаринка / VK
- Захожу в аптеку, передо мной стоит мужчина лет 35–40. Я жду свою очередь и, после того как он отошел от кассы, обращаюсь к фармацевту: «Здравствуйте, можно прокладки, одну пачку». И тот мужчина вдруг на меня цокает и говорит: «Ты что делаешь? Подождала бы хотя бы, пока я из аптеки выйду!» © saulexaxa
Герои нашей статьи не только успели нарваться на конфликты в очередях, но и кто-то даже сумел по воле случая завести новых друзей и встретить свою любовь. Вдохновляет сама мысль о том, что порой жизнь дарит нам приятные сюрпризы, о которых мы даже подумать не могли. А у вас были забавные ситуации в очередях?
