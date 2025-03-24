12 историй о том, как час пик превратился в настоящее приключение
Общественный транспорт – это не только место, где многие из нас проводят значимую часть рабочей недели, но и точка соприкосновения разных людей, случаев и ситуаций. Именно поэтому мы так часто слышим веселые, странные, а иногда и пугающие истории. Сегодня мы собрали для вас 12 случаев, когда обычная поездка в транспорте превратилась в запоминающийся сюжет.
- В молодые годы переехала в район, где не было метро. Народ добирался до дома на автобусах «Икарус», сдвоенных «гармошкой». И вот стою на остановке, один автобус пропустила, так как не было мест, второй автобус тоже брали штурмом – я отошла в стороночку. Подходит третий автобус, кто-то всех распихал, взял меня за талию и поставил на ступеньки, практически внес в автобус. Оказалось, что мужчина стоял рядом с остановкой и видел, что я никак не могу войти. Помог, так сказать. Была очень смущена, пискнула что-то вроде «спасибо». А он улыбался как чеширский кот. © Wildwildworld / Pikabu
- Подъезжает автобус, в него набивается народ, последние висят в дверях и не дают дверям закрыться. Водитель включает двери "на закрытие", выходит из автобуса и пытается затолкать висящих пассажиров внутрь. Тут сзади подходит здоровенный мужик и со словами "Что, отец, никак не влезешь?" впихивает всех, включая водителя, внутрь. Двери закрываются – вся остановка лежит от смеха. © Pavithra / Pikabu
- Когда я ездила в школу на автобусе, на моей остановке по утрам двери с трудом открывались, показывая стену из плотно утрамбованных людей. Залезть могли только самые сильные и смелые. У меня был лайфхак – выбрать самого сильного с виду и вклиниться между ним и открытой дверью. Тогда была надежда, что он, взявшись за поручни, утрамбует меня и себя в автобус. Иначе влезть было нереально. © Veronixx / Pikabu
- Как-то раз ехала в час пик с утра в метро. При параде, с ярко-красной помадой. Стою, жду поезд. Передо мной в очереди на вход стоял высокий мужчина в чёрной кожаной куртке. Поезд приезжает, и народ как ломанется в вагон, а меня резко кинуло на того мужика! В итоге на его спине остался смачный след от моей помады. Он вышел на следующей, а я всё переживаю, не наорала ли на него жена или девушка. Четыре года прошло, а всегда в метро вспоминаю об этом. © Подслушано / Ideer
- На днях ехала в переполненной маршрутке в час пик. Стою возле двери на одной ноге, держусь зубами за воздух. Рядом спиной ко мне стоит девушка, что-то пишет в телефоне. От нечего делать я случайно и неосознанно залипла в ее переписку. Через некоторое время читаю такие строки: "Еле стою в маршрутке, держусь одной рукой за сиденье. И еще какая-то девка читает, что я тебе пишу". Так весело и стыдно одновременно мне никогда не было. © Подслушано / Ideer
- Раннее утро, троллейбус, еду на работу. С каждой остановкой народу набивается все больше. Наконец настает тот самый момент, когда уже больше некуда. В районе первых дверей кто-то кричит: "Девушка, ну куда же вы лезете? Не видите, что троллейбус битком набит!". "Дождитесь следующего, не задерживайте остальных, все равно ведь не влезете" – подхватывают другие пассажиры. И тут дама отвечает: "Влезу. Еще и как влезу. Потому что я – кондуктор!" © TashaSpark / Pikabu
- Лето, жарища, я в метро в час пик. На мне была футболка с открытыми плечами, и я медленно бреду на эскалатор. Становлюсь на ступеньку и чувствую что-то слюнявое на моем плече. Кто-то облизнул моё плечо! Я разворачиваюсь с яростным лицом и намерением зарядить хорошую оплеуху, а там девушка с чихуа-хуа в руках. И собачень с такой улыбающейся мордой! © Подслушано / Ideer
- Час пик, все злые, и тут на остановке вваливается женщина с двумя детьми. Подходит ко мне и начинает сгонять с места с фразой: "Вообще обнаглели, старшим не уступают". Так я встретила бывшую одноклассницу. © Подслушано / Ideer
"Кто-то облизнул моё плечо! Я разворачиваюсь с яростным лицом и намерением зарядить хорошую оплеуху, а там девушка с чихуа-хуа в руках. И собачень с такой улыбающейся мордой! " - а-а-а, я таю-таю.
- Еду в автобусе на работу, подсаживается красивая девушка лет 20. Оплачивает проезд и кладет голову мне на плечо. Через 4 остановки у нее звонит телефон, она такая: "Дорогой, ответь и скажи, что я уже еду". Я ей, мол, милая, сама ответь, тебе ближе. Она аж подскакивает: "Вы кто?" Отвечаю, что я ее муж, и, видя глубочайшее непонимание, изображаю, что лезу за паспортом. Тут уже девушка окончательно проснулась и выбежала на следующей остановке. © Timkavib / Pikabu
- Ехал в трамвае, народу было не очень много, но я все равно встал, так как ехать было недалеко. И вот я стою лицом к двери, когда трамвай подъезжает к платформе. Двери открываются, люди заходят, я поднимаю глаза и вижу мужчину, держащего открытую пачку сосисок. Я даже несколько уставился, так как это было несколько необычно. И тут я понимаю, что этот парень держит открытую пачку в одной руке, а другой ест сырую сосиску. Он просто небрежно высасывал её прямо из оболочки посреди дня в общественном транспорте! © RBXXIII / Reddit
- Я ехал в автобусе из аэропорта после отпуска. Туалет был в задней части, и кто-то внутри пользовался им. Водитель нажал на тормоза, и из туалета вылетел парень со спущенными до щиколоток штанами и самым растерянным выражением лица, которое я когда-либо видел. Бедный парень! © JuraFour / Reddit
- Однажды видел, как мужчина устроился в поезде поудобнее, а затем вытащил целую домашнюю сырную доску. Деревянная разделочная доска, намазка сыров и чатни, хрустящий хлеб. Он просто сидел там и по-настоящему наслаждался путешествием. © TheEdge91 / Reddit
Даже поездка в общественном транспорте может стать поводом для запоминающегося момента. Если вы любите истории людей на эту тему, то мы предлагаем несколько похожих материалов:
Комментарии
Как кошмарный сон вспоминаю эти набитые автобусы и троллейбусы. Сейчас дети уже и не верят. А тогда втиснуться за счастье было, помню раз меня - школьницу - внесло толпой, а я понимаю, что до пола ноги не достают! Вишу между кем-то и кем-то! А потом выйти... Боже мой - дергаешь свой портфель и боишься, что сейчас двери закроются, а он там так и останется, а где его потом искать? А что в школе делать? Но кондукторы все же умудрялись в этой толчее проверять билетики 😅