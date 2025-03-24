12 историй о том, как час пик превратился в настоящее приключение

Как кошмарный сон вспоминаю эти набитые автобусы и троллейбусы. Сейчас дети уже и не верят. А тогда втиснуться за счастье было, помню раз меня - школьницу - внесло толпой, а я понимаю, что до пола ноги не достают! Вишу между кем-то и кем-то! А потом выйти... Боже мой - дергаешь свой портфель и боишься, что сейчас двери закроются, а он там так и останется, а где его потом искать? А что в школе делать? Но кондукторы все же умудрялись в этой толчее проверять билетики 😅