20+ животных, которые случайно превратили обычное фото в шедевр

3 часа назад

Порой лучшие снимки создаются не всемирно известными фотографами, а обычными пользователями, которым повезло оказаться в нужное время в нужном месте. А если уж героями фото стали их любимые питомцы — то это точно не снимки, а произведения искусства, которые вызывают самые теплые эмоции, а часто — и безудержный смех. Взгляните только.

«Наш поход не был бы удачным без танцевальной вечеринки в стиле Майло»

«Это взрослая кошка. Просто у нее карликовость»

«Гляньте на кота! Наверняка это он все подстроил»

«Двое»

«Пытается взлететь»

«Подозреваю, что мой кот что-то задумал. Мне стоит беспокоиться?»

«Мой дедуля со своей стаей»

«Настенная лежанка маминого кота»

«Только один из них громко требует накормить его»

«Понятия не имею, как ему это удается»

«Ревность»

«Какой у него воротник!»

«Решил вздремнуть»

«Хаос и безмятежность»

«Собака дремлет»

«Мой смешной песик»

«У кота моей сестры выпали верхние клыки, и теперь он все время выглядит так»

«Мужчина и его кот»

«Моей кошке недавно вырвали зубы. А она решила сделать себе зубки из рыбного ужина»

«Размышляет о своем пятничном вечере»

«Дама в красном»

«Собачка с шапкой»

«Нарисуй меня, как одну из своих француженок»

«А еще говорят, что у котов нет мимики»

«Выглядит, как будто поет»

«Наш ренессансный котик»

«Котя с жемчужной сережкой»

Фото на превью asterlilix / Reddit

