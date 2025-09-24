20+ животных, которые случайно превратили обычное фото в шедевр
Порой лучшие снимки создаются не всемирно известными фотографами, а обычными пользователями, которым повезло оказаться в нужное время в нужном месте. А если уж героями фото стали их любимые питомцы — то это точно не снимки, а произведения искусства, которые вызывают самые теплые эмоции, а часто — и безудержный смех. Взгляните только.
«Наш поход не был бы удачным без танцевальной вечеринки в стиле Майло»
«Это взрослая кошка. Просто у нее карликовость»
- Мне срочно нужна такая! © Unknown author / Reddit
«Гляньте на кота! Наверняка это он все подстроил»
«Двое»
«Пытается взлететь»
«Подозреваю, что мой кот что-то задумал. Мне стоит беспокоиться?»
- Ха-ха, это фото точно станет знаменитым мемом! © ElJeferox / Reddit
«Мой дедуля со своей стаей»
«Настенная лежанка маминого кота»
«Только один из них громко требует накормить его»
«Понятия не имею, как ему это удается»
«Ревность»
«Какой у него воротник!»
«Решил вздремнуть»
«Хаос и безмятежность»
«Собака дремлет»
«Мой смешной песик»
«У кота моей сестры выпали верхние клыки, и теперь он все время выглядит так»
Шами вы бежжубые, это просто более севершенная комплектация))))
«Мужчина и его кот»
«Моей кошке недавно вырвали зубы. А она решила сделать себе зубки из рыбного ужина»
«Размышляет о своем пятничном вечере»
«Дама в красном»
«Собачка с шапкой»
«Нарисуй меня, как одну из своих француженок»
«А еще говорят, что у котов нет мимики»
«Выглядит, как будто поет»
«Наш ренессансный котик»
«Котя с жемчужной сережкой»
Фото на превью asterlilix / Reddit
