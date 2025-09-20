20+ доказательств, что коты заставят вас испытать все эмоции, хотите вы того или нет
Животные
3 часа назад
Кошки умеют за секунду перевоплощаться из чертенят в ангелов и наоборот, и порой вызывают в нас самые разные чувства. Но если и существует безусловная любовь — то это любовь к котикам. Стоит только взглянуть на галерею фото в телефоне любого владельца кота, и сразу все станет понятно: 99 процентов из них — это снимки наших любимцев. Хозяева пушистиков поделились в сети самыми разными фото своих питомцев, а мы собрали самые комичные, трогательные и яркие в этой статье.
«Когда один наш кот ревнует нас к другому, он делает это»
- Это похоже на художественную инсталляцию. © FinnFarrow / Reddit
- Я так сильно смеялась, что у меня тушь потекла! © LadyofToward / Reddit
«Открыла свой шкаф и испугалась»
«Пришла домой, а они держатся за лапки»
«Что, не дашь мне больше еды? Ну ок. Хороший диван, правда?»
И с таким наглым вызовом в глаза смотрит). Коты так умеют профессионально смотреть
-
-
Ответить
«Он украл свеклу и попробовал ее»
- На его мордочке написано: «Ты что, ешь это добровольно?!» © commandrix / Reddit
«До сих пор не пойму, как он ухитрился заснуть в такой позе»
- Это самая странная кошачья поза из всех, что видела! © KimberleyKitt / Reddit
«Спасенная кошечка сегодня в первый раз открыла глаза и мяукнула мне. Мое сердце растаяло»
«Потеряла кота. Искала его целый час, чуть с ума не сошла. Все это время он наблюдал за мной с холодильника»
«Это соседкая кошка. Она любит прокрадываться ко мне в дом через окно и дрыхнуть на диване»
«Я хочу сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться»
«Десерт испорчен!»
- В следующий раз будете знать, что нужно давать коту собственную тарелку! © Childless_Catlady42 / Reddit
«Помогите! Кажется, у моего кота экзистенциальный кризис»
«Он знает, что я тороплюсь и что после душа я всегда чищу зубы»
а в душе нельзя почистить зубы? пока на волосы нанесен кондиционер, например.
-
-
Ответить
«У меня был очень тяжелый день. Она забралась ко мне на грудь и несколько часов пролежала, не пошевелившись. Они знают!»
«Сегодня забрал этого прекрасного котана из приюта»
«Пойман за питьем из унитаза!»
«Два самых прекрасных фото, которые я когда-либо делала в своей жизни»
«Почему он так делает?»
«До и после того, как я сказала ей, что она красавица»
«Ни разу за 6 лет я не поела спокойно»
«Отличные новости из нашего приюта! Этих двух братьев усыновили вместе!»
«Ну и как отучить этого негодника грызть душевую шторку?»
«Моя 21-летняя малышка наслаждается ленивой субботой»
«Стелла увидела птичку и пытается казаться настолько грозной, насколько это возможно»
«Моя сестра нашла его под машиной. Сегодня ровно год, как он появился в нашей семье»
«Если бы Сальвадор Дали нарисовал кошку»
«Сел на только что вымытую черешню»
Бонус: у кота есть свои «кроксы»
Фото на превью burritos4life / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 случаев, когда люди сделали поспешные выводы о человеке по его внешности, и как же сильно они ошиблись
15+ историй о доброте, после которых хочется плакать от благодарности и обнять весь мир
Добро
1 месяц назад
19 бариста и официантов рассказали о поступках клиентов, которые они не забудут до самой пенсии
Истории
1 месяц назад
18 историй о жизни в многоквартирном доме, которые тянут на сериал
Истории
1 месяц назад
20 человек, которые благодаря смекалке всегда находят простой, но гениальный выход
Народное творчество
1 день назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
16 арендодателей, которые мечтали о пассивном доходе, а получили активные приключения на свою голову
Народное творчество
1 месяц назад
15 историй, которые бодрят быстрее, чем звонкий будильник
Народное творчество
2 дня назад
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
15+ историй о людях, которые научились находить счастье в мелочах
Истории
2 месяца назад
15 человек, на которых богатство свалилось как снег на голову
Истории
2 месяца назад
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
Истории
6 дней назад