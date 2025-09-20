20+ доказательств, что коты заставят вас испытать все эмоции, хотите вы того или нет

Кошки умеют за секунду перевоплощаться из чертенят в ангелов и наоборот, и порой вызывают в нас самые разные чувства. Но если и существует безусловная любовь — то это любовь к котикам. Стоит только взглянуть на галерею фото в телефоне любого владельца кота, и сразу все станет понятно: 99 процентов из них — это снимки наших любимцев. Хозяева пушистиков поделились в сети самыми разными фото своих питомцев, а мы собрали самые комичные, трогательные и яркие в этой статье.

«Когда один наш кот ревнует нас к другому, он делает это»

Это похоже на художественную инсталляцию. © FinnFarrow / Reddit

Я так сильно смеялась, что у меня тушь потекла! © LadyofToward / Reddit

«Открыла свой шкаф и испугалась»

«Пришла домой, а они держатся за лапки»

«Что, не дашь мне больше еды? Ну ок. Хороший диван, правда?»

«Он украл свеклу и попробовал ее»

На его мордочке написано: «Ты что, ешь это добровольно?!» © commandrix / Reddit

«До сих пор не пойму, как он ухитрился заснуть в такой позе»

Это самая странная кошачья поза из всех, что видела! © KimberleyKitt / Reddit

«Спасенная кошечка сегодня в первый раз открыла глаза и мяукнула мне. Мое сердце растаяло»

«Потеряла кота. Искала его целый час, чуть с ума не сошла. Все это время он наблюдал за мной с холодильника»

«Это соседкая кошка. Она любит прокрадываться ко мне в дом через окно и дрыхнуть на диване»

«Я хочу сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться»

«Десерт испорчен!»

В следующий раз будете знать, что нужно давать коту собственную тарелку! © Childless_Catlady42 / Reddit

«Помогите! Кажется, у моего кота экзистенциальный кризис»

«Он знает, что я тороплюсь и что после душа я всегда чищу зубы»

«У меня был очень тяжелый день. Она забралась ко мне на грудь и несколько часов пролежала, не пошевелившись. Они знают!»

«Сегодня забрал этого прекрасного котана из приюта»

«Пойман за питьем из унитаза!»

«Два самых прекрасных фото, которые я когда-либо делала в своей жизни»

«Почему он так делает?»

«До и после того, как я сказала ей, что она красавица»

«Ни разу за 6 лет я не поела спокойно»

«Отличные новости из нашего приюта! Этих двух братьев усыновили вместе!»

«Ну и как отучить этого негодника грызть душевую шторку?»

«Моя 21-летняя малышка наслаждается ленивой субботой»

«Стелла увидела птичку и пытается казаться настолько грозной, насколько это возможно»

«Моя сестра нашла его под машиной. Сегодня ровно год, как он появился в нашей семье»

«Если бы Сальвадор Дали нарисовал кошку»

«Сел на только что вымытую черешню»