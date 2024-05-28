20+ человек, которым на работе пришлось ой как несладко
Народное творчество
1 час назад
На работе всякое случается, и дурные начальники и въедчивые клиенты. Но порой по-настоящему испортить день могут «любимые» коллеги или еще какая случайность, которую ну вот никак нельзя предугадать. В этой подборке бедолаги с иронией делятся своими неудачами.
«Это уже третий раз, когда кто-то ест мою еду»
«Не дай бог, когда ты на работе и с тобой случается это»
- А вы всем скажите, что это мода такая. © Own-Bar-8530 / Reddit
«Наш дизайнер создал гениальную инфографику для офисной микроволновки»
«Купил себе салат на работу за $ 12. То, что слева — несъедобные кочерыжки от капусты»
«Я разбирал старые полы на работе и...»
«Вот сколько упаковок суши я выбрасываю каждый день на работе. Мусорное ведро заполнено только ими»
«Спасибо людям, которые так делают. Из-за вас в мои обязанности добавился пункт „вынос мусора“»
«Сегодня мой первый день на новой работе. Посмотрите на этот телефонный шнур»
«Какой-то монстр использует бумажные полотенца вместо кофейных фильтров»
«Почему вы не можете просто вернуть товар туда, где вы его взяли? Все это делает мою работу еще более мучительной. С уважением, измученный работник»
«На новой работе мне сказали, что я получу ноутбук Apple»
«Туалетная бумага на моей работе»
«Моя задача — возвращать тележки в магазин, не касаясь машин. Каждый день»
«Пора найти новую работу или хотя бы новых сотрудников»
«Выдали новый аппарат. Потребовалось в 3 раза больше времени, чтобы ввести свой ПИН-код»
«Сотрудник сегодня вернул ноутбук на работу»
«Мне сказали не брать с собой обед на работу, потому что предоставляется бесплатное питание. Ну ежкин кот!»
«Я работаю в магазине. Люди вечно вскрывают упаковки, чтобы достать только тот корм, который „ест их собака“»
«Раздражает, когда люди дают деньги вот так. Работаю на заправке»
Если это самая большая проблема человека, то я его поздравляю, у него жизнь удалась
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«В доме престарелых, где я работаю, кто-то уже начал разрезать второй торт еще до того, как закончился первый»
«Я должен распутывать все это на работе»
- Добавьте детскую присыпку, она в 10 раз все упростит. © Freckled_daywalker / Reddit
" У нас одна микроволновка и кто-то поставил в ней готовить еду на 28 минут"
А вот, что у нас есть еще:
Фото на превью AngryRaccoon44 / Reddit
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