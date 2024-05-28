20+ человек, которым на работе пришлось ой как несладко

На работе всякое случается, и дурные начальники и въедчивые клиенты. Но порой по-настоящему испортить день могут «любимые» коллеги или еще какая случайность, которую ну вот никак нельзя предугадать. В этой подборке бедолаги с иронией делятся своими неудачами.

«Это уже третий раз, когда кто-то ест мою еду»

«Не дай бог, когда ты на работе и с тобой случается это»

А вы всем скажите, что это мода такая. © Own-Bar-8530 / Reddit

«Наш дизайнер создал гениальную инфографику для офисной микроволновки»

«Купил себе салат на работу за $ 12. То, что слева — несъедобные кочерыжки от капусты»

«Я разбирал старые полы на работе и...»

«Вот сколько упаковок суши я выбрасываю каждый день на работе. Мусорное ведро заполнено только ими»

«Спасибо людям, которые так делают. Из-за вас в мои обязанности добавился пункт „вынос мусора“»

«Сегодня мой первый день на новой работе. Посмотрите на этот телефонный шнур»

«Какой-то монстр использует бумажные полотенца вместо кофейных фильтров»

«Почему вы не можете просто вернуть товар туда, где вы его взяли? Все это делает мою работу еще более мучительной. С уважением, измученный работник»

«На новой работе мне сказали, что я получу ноутбук Apple»

«Туалетная бумага на моей работе»

«Моя задача — возвращать тележки в магазин, не касаясь машин. Каждый день»

«Пора найти новую работу или хотя бы новых сотрудников»

«Выдали новый аппарат. Потребовалось в 3 раза больше времени, чтобы ввести свой ПИН-код»

«Сотрудник сегодня вернул ноутбук на работу»

«Мне сказали не брать с собой обед на работу, потому что предоставляется бесплатное питание. Ну ежкин кот!»

«Я работаю в магазине. Люди вечно вскрывают упаковки, чтобы достать только тот корм, который „ест их собака“»

«Раздражает, когда люди дают деньги вот так. Работаю на заправке»

«В доме престарелых, где я работаю, кто-то уже начал разрезать второй торт еще до того, как закончился первый»

«Я должен распутывать все это на работе»

Добавьте детскую присыпку, она в 10 раз все упростит. © Freckled_daywalker / Reddit