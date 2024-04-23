Честная история про жизнь без пары и страшилку "в 40 лет с кошками останешься"

Я часто езжу в командировки и добираюсь до места назначения по железной дороге. Обожаю перестук колес и люблю болтать с попутчиками. Говорят, что есть особый "эффект поезда", когда люди, которые знают, что больше никогда в жизни не встретятся, изливают друг другу душу. Именно так и произошло с одной из моих соседок по купе. Вышло так, что мы несколько станций ехали только вдвоем, и она, не умолкая, рассказывала мне, как устала от непрошенных советов и попыток отрегулировать ее якобы неудачную личную жизнь.

Моя попутчица, назовем ее Ириной, выглядела как вполне довольная жизнью женщина. Она рассказала, что в 25 лет осталась одна с маленькой дочкой. Муж помахал рукой и навсегда исчез с их горизонта. Первое время было трудно, но за последние несколько лет Ира встала на ноги. Сейчас она руководитель отдела в одной организации с более чем приличной зарплатой, есть своя квартира, дочка уже подросла и не требует постоянного присмотра. Казалось бы, все просто замечательно, но почему-то многие знакомые считают Ирину несчастной женщиной, рядом с которой нет "крепкого мужского плеча". Когда моя попутчица призналась одной из своих подруг, что ей и так неплохо, та аж подскочила: "Да ты что! Принца, наверное, ждешь? Ты снизь планочку, а то в 40 лет останешься с выводком кошек и без нормального мужика рядом". До обозначенного возраста Ирине оставалось всего ничего - буквально пара лет. Сначала отмахнулась от непрошенного совета, но позже внутри будто зашевелился червячок сомнения - а вдруг и правда она никогда не найдет себе пару. Ира запаниковала и срочно зарегистрировалась на сайте знакомств.

Сайт напоминал огромную витрину с мужчинами на любой вкус - от молодых до пожилых, от блондинов до брюнетов, от настроенных на серьезные отношения до искателей приключений. По неопытности Ирина сразу наделала кучу ошибок. Она признавалась: "Я по глупости дала телефон одному ухажеру с сайта знакомств. Он тут же давай названивать и написывать. Говорю, что не могу днем отвечать, я на работе. Из него и полезло: "Ты счастья своего не понимаешь. Я отцом твоей дочке буду". А потом он неожиданно предложил выйти за него замуж и сообщил, что согласен ко мне переехать". Ира занесла кандидата в мужья в "черный список" и выдохнула. Она и раньше замечала нездоровый интерес со стороны потенциальных ухажеров, которые активизировалась, как только узнавали, что она одинокая женщина с собственной квартирой и неплохой зарплатой. Но при этом моя собеседница прекрасно понимала, что пускать постороннего человека на свою жилплощадь только из-за боязни остаться одной - плохая идея. У нее перед глазами был пример одногруппницы, которая бегала по судам после развода, чтобы выписать бывшего мужа из ее купленной до брака "двушки". Но если со стороны мужчин были лишь ухаживания и намеки, то от некоторых женщин Ира реально натерпелась. И первое время даже не понимала, почему ее статус разведенной матери-одиночки может вызывать такое неприятие.

Lilit1313 6 минут назад А к чему тут эта бабуля? И почему она такая жёлтая??? - - Ответить

Ира продолжала рассказывать: "Есть у нас соседка по подъезду, вреднющая бабка. То "ваша кошка громко ходит", то "скажи своей девке, чтобы со мной здоровалась". Недавно встречаю ее, заранее сжимаюсь внутри и вдруг понимаю, что она заискивающе улыбается. А ларчик просто открывался: оказывается, соседушка решила, что я вышла замуж и теперь за меня будет, кому заступиться". После беседы со старожилами дома выяснилось, что эта пожилая дама всю жизнь ругалась со своим мужем, тихо его ненавидела, но безумно боялась остаться одна и всегда оправдывалась, мол, все так живут. Несложно догадаться, что одинокие женщины, которые посмели вести успешную жизнь без пары, вызывали у нее глухое раздражение. Под конец беседы моя попутчица засмеялась и призналась, что действительно недавно завела котенка. Сфинкса. Такого теплого и бархатистого на ощупь. Ну а муж или просто надежный друг еще встретится. Жизнь же не стоит на месте.

Бонус: вот что думают наши читатели о бестактных вопросах и непрошенных советах по любому поводу

Есть завистливые соседки-сплетницы, которые оценивающе рассматривают. Это реально противно. Мою маму одна такая спросила: "Вы так молодо выглядите, а сколько вам лет?" Я говорю маме: "Что же ты растерялась? Надо было сказать, 25". А ей 70 лет. © Tatiana Fokina / ADME

У меня есть татуировки и я люблю, когда спрашивают, что означают рисунки. Потому что это интересные истории - и как они появились на моем теле, и откуда взялись эскизы. Но иногда вопросы задают не из любопытства, а для того, чтобы уколоть или прочитать лекцию. Вот это неприятно. И если мне заявляют что-то вроде "это же на всю жизнь, потом пожалеешь", я перехожу на личность и парирую в духе "ваша узость мышления тоже на всю жизнь". © Ольга / ADME

Раздражают настойчивые попытки влезть в мою жизнь со своими ценными советами. Я из тех мам, у которых младенец дома обычно в одном подгузнике находится. Слышу бесконечное: "Надень ему колготки! Распашонку! Шапку! Варежки-шубу-шарф-и-заверни-в-одеяло". Эти советы от бабушек и дедушек реально утомляли. © Тревожное Пирожное / ADME

Вопрос "почему детей не заводите" был для меня самым неудобным. Во-первых, не ваше дело, хотя я так не отвечала, просто уводила разговор в сторону. А во-вторых, сейчас у многих пар разные проблемы со здоровьем, не позволяющие зачать ребенка сразу, как только захотелось. И вот для женщины с поспешно поставленным диагнозом "бесплодие" этот вопрос не просто бестактный, а бьющий по самому больному. © Такая Аля / ADME