15 светлых фото о переменах, от которых теплеет на душе

Мы редко замечаем перемены, когда видим что-то каждый день. Но стоит сравнить два снимка, и картина становится совершенно иной. В этой подборке собраны яркие и порой очень впечатляющие примеры, которые напоминают, насколько удивительными могут быть даже самые простые изменения.

«Нашли её на оживлённой улице, среди велосипедов и машин»

«Показывали дочери территорию колледжа, где когда-то училась моя жена. И внезапно набрели на дерево, возле которого 27 лет назад сделали фотографии после помолвки. Решили повторить»

«Не могу нарадоваться тому, как сильно вырос мой уровень всего за один год»

«Скажу так: с точки зрения вкуса наш дом получился довольно эклектичным и, возможно, понравится не всем. Но он наш, так что чужое мнение здесь ни при чём»

«С днём укотовления, дружок!»

«Некоторые мастера стараются не показывать свои первые работы. Может, стесняются. Но лично мне кажется, что создавать шедевры с первого раза в любом случае невозможно. Хочу показать свой творческий путь»

«А малышка-то похорошела!»

«Тарелка Corelle, которой моя мама пользуется уже 53 года, рядом с точно такой же, но купленной всего десятилетие назад»

«Забрала её с остановки. Подумала, что никто больше такую не захочет»

И зря не захотели бы, она ведь породистая! © Unknown author / Pikabu

«Наметился прогресс! Я так рада!»

«Во время и после беременности. Человеческое тело — потрясающая штука»

«Было-стало»

«Мой первый торт против моего недавнего творения: всего один год разницы!»

«Мы вернулись на это место тем же составом спустя 7 лет»

«Из 2011 в 2026: за эти 15 лет обзавелась мужем и двумя детьми»