12 историй о том, что творит простая человеческая доброта

Истории
1 день назад

Доброта — это не просто красивое слово, а настоящая сила, способная менять жизни. Порой одно случайное проявление заботы или сострадания становится поворотным моментом, о котором вспоминают всю жизнь. Мы собрали трогательные истории, которые доказывают, что даже малейший жест доброты может сделать мир чуточку лучше.

  • Пришла пожилая соседка на костылях. Со слезами поведала, что случайно выбросила в мусоропровод коробочку с деньгами на лекарства. Я взяла у дворника ключи, мы спустились к бакам, и я стала перебирать мусор. Почти на дне нашлась коробочка! До сих пор помню слезы на лице соседки. Но что самое интересное: когда я с ключами зашла за ней, дома была молодая невестка, жена их сына, которой все это было совершенно безразлично: и лежачий парализованный свекр, которому нужны были лекарства, и свекровь на костылях! © Маргарита Аветикян
  • Зима, на улице −20 °С. Сижу дома, слышу — на балконе непонятные стуки, выглянула в окно, ничего не заметила, решила, что провода и ветер. Минут через 10 звонок в дверь, открываю, а там девушка из дома напротив, говорит, что у меня на балконе голубь в веревках запутался. Она его из своего окна заметила, минут 10 наблюдала за ним, и когда поняла, что ему не выпутаться, побежала ко мне, чтобы спасти птицу! Освободили голубя, на душе радостно и за голубя, и за неравнодушие соседки. Так и подружились. © Подслушано / Ideer
  • У сына наших соседей украли велосипед. Как-то, когда соседей не было дома, мы с мужем положили в их почтовый ящик конверт со $ 100 и запиской, что это деньги на новый велосипед. Позже они выложили в социальных сетях трогательный пост о том, как они благодарны неизвестному дарителю. Это было приятное чувство, которое стало еще лучше от того, что наш подарок был анонимным и никого ни к чему не обязывал. © Csquared211 / Reddit
Michael Scherb
18 часов назад

"Это было приятное чувство, которое стало еще лучше от того, что наш подарок был анонимным ", но вот не удержались и поведали миру, какие они замечательные!

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  • Мама моего ученика подарила мне пригласительный билет в цирк на премьеру новой программы. Муж мой цирк никогда не любил, сынок еще на тот момент не родился, короче я пошла одна. У цирка стояла женщина с мальчиком и слезно спрашивала лишний билетик. Но никто ей не предлагал. Я сама не поняла как, но я мгновенно ее пригласила пойти со мной. Опустим все «спасибо», история мальчика была печальна: из глухой деревни, нигде не был, маму положили в больницу, мальчика деть было некуда, согласилась дальняя родственница приютить. И она же решила его в цирк сводить. А тут новая программа, аншлаг, билетов нет. Мальчик был реально на седьмом небе от счастья. А в антракте я ему купила попкорн и какую-то светящуюся игрушку. Я часто вспоминаю того мальчишку. Как мало человеку надо для счастья. © ирина юшкевич
  • Мы однажды кошку спасали. Она брякнулась с верхнего этажа на крышу магазина. А на крыше гудрон чуть не плавится, жара была, южная сторона, тени ноль. Кошка плотно забилась к соседям между решеткой и окном. Соседи на даче. Хозяева кошки, видимо, тоже. Достать никак, очень агрессивно дерется и шипит. Позвонила в домуправление, упрашивала помочь. Они отправили ко мне дворника. Он здоровенный мужик, руки как лопаты. Он притащил ватник из подвала, сгреб им зверюгу, но в подъезде она вырвалась и забилась уже в щель мусоропровода. Там сидела, пока хозяева не вернулись. © Подслушано / Ideer
  • Попал как-то в аварию на мотоцикле и отлетел на 20 метров. Я был в порядке, просто немного в шоке. Люди выбегали ко мне из домов, из машин и с тротуара, чтобы убедиться, что я жив и дышу. Все они были обеспокоены моим состоянием, вызвали скорую, оказали первую помощь и поддерживали. Я чувствовал себя так, будто я был для них самым важным человеком. Вскоре приехала скорая. Люди, которые мне помогали, ушли, и я слышал, как они прощались и говорили мне, чтобы я берег себя. © Go-Get-Fudged / Reddit
  • У меня на работе есть пожилая коллега. Ее муж умер много лет назад, а единственный сын живет далеко. Поэтому ей бывает довольно одиноко. Я как-то пригласил ее на обед, и мы немного пообщались. Она сказала, что благодарна мне за эту встречу. Она такая милая, я думаю, что скоро снова ее куда-нибудь выведу. © GoonsAndGhouls / Reddit
  • Познакомилась с парнем. И в процессе общения он зовет меня в кафе. Меня и мою подругу. Угощает нас пиццей, коктейлем, шаурмой. Сам любит вкусно поесть. Потом еще раз. И еще раз. И так несколько месяцев: простое дружеское общение и посиделки в кафе, за его счет. Ну, думаю, ладно. Не пристает. Не намекает ни на что. Позже знакомилась с другим парнем. У нас завязалось романтическое общение. И в какой-то момент он начинает просить деньги в долг. Сперва тысячу. Потом две тысячи. Долг при этом он не возвращает. Я прекращаю общение с ним. И тут пишет мне тот самый приятель, с которым мы ходим обычно в кафе. Я возьми да и пожалуйся на того «альфонса». Мол, три тысячи мне задолжал и не вернул. Приятель посмеялся. И попросил номер моей карты. Я написала. И тут мне прилетает $ 100. Я в шоке! Спрашиваю: что это? А он мне отвечает: «Это тебе к Новому году! Альфонсам больше деньги не давай». И пропадает! © Подслушано / Ideer
  • Гуляя с собакой, я наткнулся на мужчину, который обрезал ветки, когда все дерево рухнуло, прямо на него. Он не пострадал, но не мог освободиться, а у меня не хватило сил поднять дерево. Поэтому мы с собакой ждали, пока не приехали пожарные. Когда людей было достаточно, поднять дерево было легко, и мужчина просто встал. На нем не было ни царапины. Я чувствую, что мой пес был героем, потому что он просто лег рядом с мужчиной и задремал. © modestthoughts / Reddit
  • У меня был случай в 1994 году. Денег нет, у меня был годовалый сын, а я ехала с института в вагоне метро. Рядом дед сел, повернулся и говорит мне просто так: «А вы сосиски любите?» А я есть хотела и дома только для ребенка еды, я говорю: «Люблю конечно». Он открыл свой пакет и отдал мне две банки жестяные с сосисками внутри. Я так изумилась, отнекивалась, но он просто отдал мне и все, без разговоров. Так у меня был ужин в это день. Я это до сих пор помню. © Твой С. / Dzen
  • Как-то стояла на остановке, был сильный ливень: ни козырька, ни навеса не было. Вдруг останавливается дорогая машина, из нее выходит молодой человек с зонтом, подходит ко мне и предлагает подвезти туда, куда мне нужно. Я вежливо отказалась, на что он протягивает мне зонт со словами: «Только бы не заболела», — и уезжает. © Подслушано / Ideer
  • Защита диплома. Одногруппница зашла в аудиторию, а буквально через 2 минуты вышла и давай реветь. Мы все ее обступили, начали расспрашивать, что случилось. Неужели выгнали? А она проревелась и рассказала, что председатель комиссии заявил ей: «Вы сегодня у нас 1000-я студентка, поэтому ставим вам пятерку! Поздравляем!» Вот мы тогда ей завидовали. © Alena / Dzen

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