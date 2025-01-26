12 историй о том, что творит простая человеческая доброта

Доброта — это не просто красивое слово, а настоящая сила, способная менять жизни. Порой одно случайное проявление заботы или сострадания становится поворотным моментом, о котором вспоминают всю жизнь. Мы собрали трогательные истории, которые доказывают, что даже малейший жест доброты может сделать мир чуточку лучше.