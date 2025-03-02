15+ забавных моментов из детского сада, которые напомнят вам, что такое детская наивность

Дети умеют удивлять своей непосредственностью и забавными высказываниями. Их наивность — это настоящее сокровище, которое заставляет нас улыбаться и смотреть на мир проще. А если вам хочется еще больше искренних и смешных фраз от малышей, загляните сюда — там собраны истории о детях, которые за словом в карман не лезут!