15+ забавных моментов из детского сада, которые напомнят вам, что такое детская наивность
Истории
1 час назад
Кажется, что в детском саду все идет по расписанию, но на самом деле каждый день приносит неожиданные, забавные и трогательные моменты. Эти истории покажут, насколько насыщенной и интересной бывает жизнь в садике.
- Работаю в детском саду помощником воспитателя. Когда дети начинают баловаться, просто смотрю на одного, не моргая, пока не заметит. Больше двух минут не требуется. Обожаю их реакцию! Ребенок в таком шоке, будто это не он только что на голове стоял, а вообще первый раз в группе появился. Сразу садится, делает вид, что ничего не было, в пол смотрит и терпеливо ждет, когда же я отвернусь. © Рабочие истории / VK
- Работаю воспитателем в детском саду. Моя дочь ходит в тот же сад. Как-то не могла заставить одного мальчишку съесть суп – никакие уговоры не помогали, я уже отчаялась. И тут ко мне подходит дочь и говорит такое, что мальчишка за пять минут умял всю тарелку: «Я покушала суп, можно уже второе?» Вот как нужно мотивировать мужчин... © Карамель / VK
- Работаю воспитателем в детском саду, у меня младшая группа. Сегодня перед завтраком один из малышей рассказывал, как они с мамой перед сном читают Чиполлино. Я решила уточнить, кто же это такой. Ребенок очень серьезно и уверенно выдал: «Чиполлино – это такая девочка, ее так все и называют: “Ну че, Полина?”». Посмеялась от души! Но все-таки объяснила, кто он на самом деле. © Карамель / VK
- Мне 24, работаю воспитателем в детском саду. Детки в группе маленькие, шумные, да еще и много их. К вечеру голова разболелась так, что закружилась. Присела передохнуть, и тут ко мне подходит трехлетняя девочка, обнимает, гладит по ноге и заботливо говорит: «Вы устали? Потерпите немного, скоро домой, а потом выходные — можно не ходить в садик и весь день смотреть мультики!» Ну вот как их после такого не любить? © Карамель / VK
- Работаю воспитателем. Когда мне грустно или устала, даю паре детишек большие мягкие кисти и прошу меня раскрасить. Они водят кисточками по лицу, рукам, шее, волосам — и это такой кайф! Обожаю свою работу. © Подслушано / Ideer
- Работаю воспитателем в детском саду. Недавно дети играли в «Зомби» — ходили друг за другом с вытянутыми руками и протяжно кричали: «Я-я-я тебя-я-я люблю-ю-ю!». А жертв, попавших в лапы, сильно-сильно обнимали, иногда даже целой толпой. Если уж зомби-апокалипсис, то только такой! © Подслушано / Ideer
- Работаю воспитателем в домашнем садике. Была у меня девочка из замечательной семьи, но своенравная, упрямая, временами сложная. Но мы с ней нашли общий язык. И вот ей уже почти семь, скоро в школу, пришло время прощаться. Рыдали все: и я, и девочка, и ее родители. Они подарили мне сертификат в спа со словами: «Устали, наверное, сходите, отдохнете». За свою работу получала много подарков, но это – особенно приятно и полезно! © Подслушано / Ideer
- Работаю воспитателем в саду. Незадолго до выпускного к нам в группу пришла новая няня. Прекрасный человек – старательная, исполнительная, да и дети ее сразу полюбили. На выпуск родители обычно дарят нам хорошие подарки. Перед праздником родкомитет принес пакеты, я мельком заглянула и поняла, что новенькой досталась какая-то ерунда. Напарница сказала, что это нормально – она же недолго работала. А я не согласна. В общем, подменила пакеты: себе взяла полотенца, а ей – мой подарочный набор. © Подслушано / Ideer
- Быть воспитателем нелегко, но очень весело. Дети сами по себе приносят радость, и я иду на работу с удовольствием. Вот недавно на прогулке ко мне подходят Арина, Гоша и Артур. Арина серьезно заявляет: «Мы семья! Я – мама, Артур – папа». Я спрашиваю у Гоши: «А ты кто?» Он задумался, пожал плечами и выдал: «Получается, сосед...» Я смеялась, а дети так и не поняли, почему. © Рабочие истории / VK
- Наша нянечка любит поворчать, что стара, пора на пенсию. А мы каждый раз уверяем: да какая пенсия, вы еще огонь! Тут воспитатель предлагает: «Давайте у детей спросим, сколько они вам лет дадут?» Группа у нас младшая, счет знают до 20. Мы ждали 15, 18… но после паузы девочка уверенно заявляет: «Мне казется, что лет тлиста!» Коллектив лег от смеха, нянечка тоже. К вечеру уходить передумала! © Рабочие истории / VK
- Работаю воспитателем в детском саду. Дети разошлись не на шутку, а мои попытки их угомонить успехом не увенчались. В итоге грозно заявляю: «Так, вы меня разозлили!» — надо было видеть лица малышни, ведь в эту же секунду во всем садике гаснет свет. © Подслушано / Ideer
- В детский сад я ходить не любил. Но вместо того, чтобы молча страдать, решил действовать! Взял дома листок, фломастер и накатал обращение: призвал детей не слушаться воспитателей, отказаться от еды и сна.
Когда дед привел меня в садик, я гордо повесил листовку в раздевалке и стал ждать. План был гениальный, но вот незадача – большинство детей в группе еще не умели читать… Листовку быстро нашли, дед еще даже не успел уйти на работу, а бунтарь уже уплетал утреннюю запеканку. © Подслушано / VK
- Когда я была маленькой, мама часто не успевала забрать меня из детского сада. Ночной группы не было, поэтому воспитательница брала меня к себе домой. У нас дома не ели пельмени, колбасу, сосиски, а у нее можно было все! Ее старшие сыновья играли со мной, я возилась с их котом – своего-то не было. Обожаю свою воспитательницу! Иногда навещаю ее, болтаем, вспоминаем старые времена. © Подслушано / VK
- Работаю воспитателем и люблю каждого ребенка, даже самых капризных. Особенно приятно, когда видишь результат своей работы. На прошлой неделе гуляли на улице, девочка из средней группы неудачно упала с горки, счесала коленку. Тут же мальчик из моей группы бросается к ней, присаживается и начинает дуть на ранку, хотя они даже не знакомы. А потом поворачивается ко мне и серьезно говорит: «Ну вы же говорили, что девочек надо жалеть, вот я и пожалел!» Вот ради таких моментов я и работаю. © Рабочие истории / VK
- Моя пятилетняя дочь ходит в тот же детский сад, где я работаю воспитателем. И, подражая другим детям, она перестала звать меня мамой – теперь я для нее "Анна Васильевна". Недавно были вместе в магазине, дочь просит очередной Киндер. А дома уже два таких лежат. Говорю: «Нет, Милуся, нельзя. У нас уже есть. Положи на место». Ребенок смотрит на меня с надеждой, потом закатывает глаза, тяжело вздыхает и на весь магазин выдает: «Злая вы женщина, Анна Васильевна. Очень злая…» Вся очередь не могла сдержать улыбку. © Мамдаринка / VK
- Приводят девочку в сад. Мама помогает раздеваться, снимает ветровку и вдруг в ужасе смотрит на папу: «Леша, это что?!» А у ребенка из кофты торчит вешалка. Отец спокойно оглядел ситуацию и невозмутимо выдал: «Тю, а я-то думаю, чего она всю дорогу жалуется, что в спину что-то колется. Видимо, когда одевал ее, еще не проснулся». © Рабочие истории / VK
Дети умеют удивлять своей непосредственностью и забавными высказываниями. Их наивность — это настоящее сокровище, которое заставляет нас улыбаться и смотреть на мир проще. А если вам хочется еще больше искренних и смешных фраз от малышей, загляните сюда — там собраны истории о детях, которые за словом в карман не лезут!
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй о том, что происходит, когда на работе становится слишком токсично
Истории
5 месяцев назад
20+ находок, которые введут в ступор даже самых резвых умников
Народное творчество
2 года назад
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
5 месяцев назад
17 человек, которые случайно узнали, что у их близких есть секрет
Истории
4 месяца назад
15 доказательств того, что не перевелись еще адекватные люди
Истории
4 месяца назад
20+ историй о дружбе, которая когда-то казалась нерушимой, но растаяла как дым
Истории
2 дня назад
20+ человек, у которых наконец-то появился собственный уютный уголок
Истории
6 месяцев назад
20+ ярких доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
1 год назад
16 историй от профессионалов, которые доказывают, что работа с людьми непредсказуема
Народное творчество
5 месяцев назад
20 человек, у которых есть для опозданий причины покруче, чем заурядное «я проспал»
Народное творчество
2 года назад
20+ подарков, которые выглядели как прикол, но в итоге оказались куда более ценными
Истории
2 месяца назад
15 реальных историй о доле женщин, чьему терпению настал конец
Истории
5 месяцев назад