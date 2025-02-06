19 внезапных историй, которые произошли с людьми за рулем
Даже опытные водители за рулем порой попадают в настоящие приключения. Кому-то на трассе встречается грубияны, другие переоценивают свои возможности. Мы решили собрать истории, которые владельцы автомобилей вряд ли скоро забудут.
- Едем медленно по довольно разбитой дороге — разгоняться больше 50 км/ч не хочется, иначе потом придется ехать к ремонтнику. Объезжаем машину с открытым капотом — водитель роется в двигателе. Через минуту этот же товарищ с ревом лихо обгоняет нас. И что бы вы думали? Через километр мы снова объезжаем ту же самую машину, а мужик опять копается под капотом. © jloks / Pikabu
- Как-то ехала в дождь. Дорога двухполосная, рядом с тротуаром припаркованы автомобили. Вижу: у одной машины стоит мужчина в костюме с цветами и что-то ищет в багажнике. Ехала я примерно 20 км/ч, дорога вся в лужах. Вдруг неожиданно моя машина проваливается колесом в яму — и вся лужа выливается на этого джентльмена. Вроде бы я и не виновата, но так стыдно стало. © Подслушано/ Ideer
- Однажды на оживленной улице увидел, что женщина за рулем соседней машины что-то вяжет. И это при том, что поток двигался! Когда мама решила сфотографировать эту потрясающую картину, женщина не на шутку обиделась. © Jadix_ / Reddit
- Прошлой зимой по дурости решил объехать припаркованный грузовик на узенькой улочке — и в результате заблокировал все движение. Тут пассажир одной из машин загребает снег из сугроба и швыряет мне прямо в лобовое стекло! Я прямо взбесился, вылез из машины, пошел разбираться. Стучу в стекло раз, два… Разговаривать со мной, понятно, никто не хочет. В итоге, когда уже возвращался к своему авто, из машины робко вылез парень. Я подошел к нему и самым вежливым тоном сказал: "Я просто хотел извиниться за то, что заблокировал вам проезд. Это была моя ошибка. Простите!" Надо было видеть лицо того кадра! © rogueman999 / Reddit
- Возвращался ночью домой, вдруг вижу — какой-то чувак прямо посреди дороги сидит. Когда подъехал ближе, оказалось, что это медведь. Тут же сбросил скорость и быстренько закрыл окно. Пока я тащился мимо него, как черепаха, мишка просто задумчиво посмотрел на меня. © Unidan / Reddit
- Мне было лет 20, и я только что забрал свою тюнингованную спортивную тачку от мастеров. У меня аж руки чесались испытать "ласточку", но все улицы были в снегу. Наконец нашел только что очищенное шоссе. Вырулил — и вдавил тапку в пол. Мчу, вдруг вижу впереди водителя снегоуборщика, который отдыхает на обочине, а остальная трасса не расчищена. Не успел сбросить скорость — влетел в снег, и меня закрутило. Закрыл глаза, сжался в комок, предчувствуя удар. Когда понял, что машина остановилась и я еще жив, обнаружил, что застрял в сугробе. Оказалось, автомобиль по счастливой случайности врезался в гору снега и ушел в нее наполовину. Дверь открыть не смог — пришлось вылезать через окно. Водитель снегоуборщика чуть со смеху не лопнул, пока вытаскивал мою машину. А я осознал весь смысл фразы "дуракам везет". © Denis Rubin / Quora
- Летом взял новую машину и впервые поставил сигнализацию. Метку положил в документы, чтобы у меня не было шансов уехать без прав и всего остального. Как-то спешил в магазин, завожу машину — а она глохнет и сыпет ошибками. Пятнадцать минут тыкался, наконец, с горя позвонил дилеру:
— Здравствуйте, у меня вот машине два месяца, а она глохнет и вообще ехать не хочет!
— Сигнализацию ставили?
— Да! (Про себя думаю: у дилера, наверное, криво поставили, вот машина и не работает.)
— А метка?
— А... метка... Спасибо! © Unknown author / Pikabu
- Рассказала подруга, которая недавно сдавала на права. Едет она с инструктором, движение плотное. Внезапно их подрезает дамочка и начинает дичь творить. Подруга испугалась, остановилась, а инструктор давай в окно орать на ту женщину: "Где тебя так учили ездить?!" А она в ответ: "Ой, извините, Валерий Сергеевич..." © Палата №6 / VK
- Получила водительские права четыре месяца назад. Мама ни в какую не хотела давать свою машину. Еле уболтала ее вчера. И вот выезжаем мы со двора, мама говорит мне: "Поворачивай налево." Не знаю, что в этот момент произошло у меня в голове, но я беру и поворачиваю направо. Мама кричит мне: "Тормози!" И что? Вместо тормоза я жму на газ. Хорошо, что никуда не врезалась. © Подслушано/ Ideer
- У моей бывшей была, мягко говоря, своеобразная привычка. Каждый раз, когда я вел машину и жене казалось, что мы можем попасть в аварию, она вцеплялась в руль и тянула его на себя. Наконец, смог ей доходчиво и аккуратно объяснить, что для нашей же безопасности лучше так не делать. Потом она сама села за руль. После нескольких разбитых бамперов я понял: лучше сесть полумертвым от усталости за руль, чем позволить вести машину благоверной. © FrankAvalon / Reddit
- Как-то раз мимо меня по автостраде промчался парень, который одновременно рулил и брился. Причем не электробритвой, а станком! Все лицо в пене, он орудует бритвой и стряхивает пену в окно. Отпад. © MyNameIsJohnDaker / Reddit
- Бывший муж поехал со своей сестрой через всю страну на машине. Ожидалась долгая поездочка. Рулили они по очереди. И вот сестра пересела за руль, муж прикорнул. А через два часа проснулся и понял, что все это время они ехали в обратном направлении. ©
Laura Williams-May / Quora
- На заре семейной жизни у нас была старенькая машина. Муж ее сам чинил. Один раз пепелац решил исчахнуть, а мы на даче. Супруг покопался под капотом, на коленке что-то починил — тарантайка завелась. Поехали через воскресные пробки в город, еще и ливень зарядил. Включили дворники, и тут неожиданно выяснилось, что при ремонте муж слегка перемудрил. Как только дворники начинали работать, тут же включался клаксон. Так мы и тащились в пробке, непрерывно гудя. Другие водители только что тапками в нас не кидались. Запоминающаяся вышла поездочка.
Эххх, щас отхвачу минусов, но должна это сказать-иногда излишнее “олитературивание” разными словечками, красивыми прилагательными и тп очень мешает нормально прочитать текст. Я помню, в универе было задание в каждом предложении текста добавить иносказательные выражения, выходило очень нечитабельно. Таким страдают начинающие писатели. Иногда, простота изложения важнее красочности. А с другой стороны, наверное, это лучше чем проблемы с грамматикой или правописанием.
- Бабуля была просто кошмарным водителем, и все наше семейство обожает рассказывать байки о ее мастерстве. Один раз она умудрилась заблудиться на парковке, в другой — чуть не снесла забор вокруг стройки. А еще пыталась свалиться с недостроенной эстакады. © t***bob / Reddit
- Еду на машине на работу, вижу — к остановке несется молодой парень, но не успевает запрыгнуть в автобус. Бедняга расстроился, отошел от проезжей части. Я припарковалась, посигналила и предложила догнать автобус. Он согласился. Сначала ехал молча, наконец, я спросила: «Почему вы такой смущенный?» А он в ответ: «Как-то неожиданно.» Призналась, что просто не могла не помочь — ведь он так усердно гнался за автобусом. Сделала человеку добро, автобус догнали. © Подслушано/ Ideer
- Торопился на первое свидание. Бросил машину на парковке и побежал на встречу с девушкой. Безумно волновался. А через 15 минут в кафешку заходит полицейский и спрашивает, нет ли здесь хозяина машины, после чего описывает мою «ласточку». С некоторым трепетом признаюсь — и выясняется, что я впопыхах забыл поставить машину на первую передачу. В результате тачка выкатилась с парковки и встала посреди улицы. Слава богу, никто не пострадал. Штраф мне не выписали, а девушку так впечатлила эта история, что она согласилась пойти со мной на второе свидание. Правда, предложила в этот раз взять ее машину. © Unknown author / Reddit
- Как-то ехал домой с работы. В тот день трасса, в виде исключения, была почти пустая, и я на радостях выжимал больше сотни. Обгоняю одну машину — и у меня буквально челюсть отвисает. Без шуток: за рулем сидит парень и вовсю наяривает на бас-гитаре. Да еще и поет! Товарища совершенно не смутил мой шокированный вид — он просто широко улыбнулся и продолжил петь. © Miles / Quora
- Как-то на трассе меня подрезал один мужик. Я ему посигналил — не сильно, просто чтобы товарищ понял, что был не прав. Потом обогнал этого кадра и благополучно о нем забыл. А километров через сто я встал поесть, и тут вдруг машина этого мужика останавливается прямо за мной. Стекло медленно опускается, я уже напрягаюсь, предчувствуя неприятности. А водитель неожиданно извиняется за свое поведение и предлагает оплатить мой перекус. Я слегка обалдел, с благодарностью отказался и в свою очередь извинился за бибиканье. Мужик пожелал мне хорошего дня и укатил. © beefwich / Reddit
- Приятельница наотрез отказывалась носить очки за рулем. Дескать, выглядит в них по-дурацки. Выруливает она как-то на проспект, втискивается в пробку и тащится в правом ряду. Слышит странный стук. Встает на «аварийку», выглядывает — и чуть не вываливается из машины. С багажника свисает запыхавшийся полицейский и вяло шлепает по нему палкой регулировщика. Оказалось, барышня не заметила знак, потом не увидела, как ее пытался остановить полицейский. В результате бедняга бежал за ней в пробке метров сорок и стучал по бамперу, чтобы привлечь внимание. Знакомой вкатили штраф — и с тех пор очки она носит исправно.
Кстати, а вот несколько любопытных фактов об автомобилях, которые известны далеко не всем.