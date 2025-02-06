19 внезапных историй, которые произошли с людьми за рулем

Эххх, щас отхвачу минусов, но должна это сказать-иногда излишнее “олитературивание” разными словечками, красивыми прилагательными и тп очень мешает нормально прочитать текст. Я помню, в универе было задание в каждом предложении текста добавить иносказательные выражения, выходило очень нечитабельно. Таким страдают начинающие писатели. Иногда, простота изложения важнее красочности. А с другой стороны, наверное, это лучше чем проблемы с грамматикой или правописанием.