16 любопытных фактов о машинах и всем, что с ними связано

27 октября все владельцы машин отмечали свой праздник — день автомобилиста. В честь этого дня мы решили разузнать некоторые малоизвестные факты о машинах и других моментах, с ними связанных.

Кстати, в конце вы найдете бонус, в котором мы рассказали, как легко и быстро можно увеличить дальность действия брелока от автомобильной сигнализации.

1. Приборная панель сначала появилась на конных экипажах

Раньше словом «приборная панель» называли деревянное ограждение, которое крепилось к передней части конного экипажа. Единственной функцией этого ограждения была защита кучера от грязи и другого мусора, подбрасываемого копытами лошадей. Первое известное использование термина датируется 1847 годом. Сегодня панели приборов автомобилей могут включать спидометр, тахометр, одометр, разные указатели, индикаторы и сигнальные лампы.

2. Первое обвинение в превышении скорости было предъявлено в 1896 году.

28 января 1896 года житель Великобритании по имени Уолтер Арнольд стал первым человеком, которого поймали и оштрафовали за превышение скорости на моторизованном транспортном средстве. Арнольд ехал на своей «карете без лошади» со скоростью 8 м/ч (13 км/ч), хотя ограничение было в 2 м/ч (3,2 км/ч). Уолтера заметил полицейский и пустился за ним в погоню на своем велосипеде. Бедный патрульный догнал нарушителя только через 8 км и тут же арестовал. А через несколько дней суд назначил Уолтеру штраф на общую сумму £ 4,7.

3. Самый распространенный цвет машин — белый, а наименее популярный — фиолетовый

Специалисты iSeeCars.com провели анализ более 6,1 миллиона автомобилей, используемых на американских дорогах, и выяснили самые популярные цвета машин. Так, в 2023 году 27,6 % из всех автомобилей имели белый цвет. Далее идут черный и серый (22 % и 21,3 % соответственно). Первую пятерку популярных цветов замыкают серебристый (9,1 %) и синий (8,9%). Наименее распространенным цветом машин оказался фиолетовый. Интересно, что еще в 2004 году серебристый был самым популярным цветом машин (доля таких авто занимала 19 %).

4. Болид Формулы-1 может ехать по потолку в туннеле

Гоночные болиды Формулы-1 создают около 3,5G при прохождении поворотов, что означает, что у них достаточно аэродинамической прижимной силы, чтобы проехать по потолку туннеля. Для этого пилоту болида нужно разогнаться до 193 км/ ч.

5. Rolls-Royce — самый бесшумный автомобиль в мире

Люксовые автомобили славятся тем, что во время езды внутри них практически не слышно никакого шума извне. А компания Rolls-Royce в 2018 году выпустила модель Phantom EWB, которую можно считать самым тихим автомобилем. Чтобы добиться этого, инженеры, помимо прочего, оснастили машину двухслойным стеклом, а также применили более 130 кг звукоизоляционных материалов, в частности, пены и войлока.

6. Mercedes-Benz W125 удерживал рекорд скорости 79 лет

В 1938 году Mercedes-Benz W125 установил мировой рекорд, разогнав автомобиль на километровом участке дороге общего пользования до 432,7 км/ч. Кажется невероятным, но этот рекорд продержался почти 80 лет, пока компания Koenigsegg не побила его в 2017 году: автомобиль этой марки (модель Agera RS, на фото ниже) проехала по автомагистрали со скоростью 447,2 км/ч.

7. Максимальный пробег одного авто — 5,2 млн км

Простой американский учитель Ирвин «Ирв» Гордон 18 сентября 2013 года в 16:00 проехал трехмиллионную милю на своем Volvo P1800 1966 года выпуска. Тем самым он попал в книгу рекордов Гиннесса. Гордон с молодости обожал длинные путешествия на авто. Первый миллион километров мужчина проехал в 1987 году. Компания Volvo, узнав об этом, подарила ему новый купе 780. А в 2013 году, когда одометр его первой машины перевалил за 3 миллиона миль (4,83 млн км), Volvo Car North America отпраздновала это событие, подарив Гордону новый XC60. Ирвина не стало в ноябре 2018 года. Одометр его Volvo P1800 показывал 3 260 257 миль (5 246 875 км). В общей сложности Гордон проехал расстояние, эквивалентное 131 полному кругосветному путешествию вокруг планеты по экватору.

8. Коллекция из 7 тысяч машин

29-му султану Брунея Хассаналу Болкиаху (и его брату) принадлежит коллекция из более чем 7 000 автомобилей всех марок и моделей. Общая стоимость машин оценивается более чем в $ 5 млрд. Хассанал Болкиах владеет чрезвычайно редкими и уникальными автомобилями. Одних только Rolls-Royce насчитывается больше сотни.

9. Изобретатель круиз-контроля был слепым

В 1945 году автомобильный инженер Ральф Титор был ответственен за создание технологии, которую мы теперь знаем под названием круиз-контроль. Титор реализовал эту и другие инновации будучи слепым (в 5-летнем возрасте он из-за несчастного случая потерял зрение). Кстати, круиз-контроль инженер решил придумать из-за того, что его водитель менял скорость движения в зависимости от того, говорил он или нет. Это постоянное дергание так злило Титора, что он вскоре начал работать над устройством контроля скорости автомобиля. И в 1945 году запатентовал «спидостат» — устройство, которое позже будет переименовано в «круиз-контроль».

10. Самая продаваемая машина всех времен — Toyota Corolla

Первое поколение Toyota Corolla было представлено в 1966 году. Уже к 1974 году Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире. И с тех пор эта модель (и ее производные, вроде Corolla Verso) является одним из самых продаваемых. А в 2021 году Toyota достигла отметки в 50 миллионов проданных Corolla (всех 12-и поколений) за все время производства.

11. Toyota — крупнейший производитель автомобилей в мире

К слову, завод Toyota выпускает 10 млн автомобилей в год — около 27 000 автомобилей каждый день! Неудивительно, что сегодня Toyota — одна из самых популярных машин на дорогах. Для сравнения, по состоянию на конец 2019 года общее количество построенных и проданных автомобилей Ferrari за всю историю компании (с 1945 года) составило лишь 219 062 машин.

12. Рекордный штраф за превышение скорости

Житель Швеции, имя которого не указывается, удерживает рекорд по самому дорогому штрафу за превышение скорости. Его поймали, когда он передвигался по дорогам Швейцарии на своем Mercedes SLS AMG со скоростью 290 км/ч при разрешенной 120. Согласно швейцарским законам, штрафы зависят от зафиксированной скорости и благосостояния водителя. В итоге суд назначил мужчине штраф в размере около $ 1 млн. Его Mercedes также был конфискован.

Автомобили состоят примерно из 30 000 деталей

В автомобиле насчитывается примерно 30 тысяч деталей. Их так много, что среднестатистическому владельцу машины невозможно знать их все. Вот почему так важно обращаться к определенному механику для ремонта конкретных крупноузловых механизмов. Большинство людей знают такие детали и механизмы автомобиля, как аккумулятор, двигатель, фары, тормозные колодки и т. п. Но есть сотни и тысячи деталей, о которых многие, возможно, даже никогда не слышали, например, комбинированный клапан, распредвал, распорное кольцо, форсунки и другое. Кстати, электромобили обычно имеют меньше деталей, поскольку их двигатели электрические — они намного проще традиционных топливных.

14. Стеклоочистители придумала женщина-водитель трамвая

В начале 1900-х годов в один из снежных дней Мэри Андерсон управляла трамваем, рассекая улицы Нью-Йорка. Во время поездки Мэри (как, в прочем, и другим водителям) приходилось высовываться из окна, чтобы в ненастную погоду видеть дорогу впереди. А иногда она и вовсе останавливала транспорт, чтобы выйти из трамвая и очистить стекло от налипшего снега. Тогда-то она и задумала создать стеклоочиститель, которым можно было бы управлять изнутри трамвая. Ее идея состояла в рычаге внутри транспортного средства, который бы управлял подпружиненным рычагом с резиновым лезвием, расположенным на внешней стороне стекла. Рычаг с противовесом мог перемещать лезвие по лобовому стеклу, удаляя капли дождя или снег. В 1903 году она запатентовала новое устройство. В целом, изобретение Андерсон оказалось первым эффективным устройством для очистки лобового стекла. Кстати, вот как работают современные дворники на большинстве автомобилей:

15. 35% населения мира ездит по левой стороне дороги

Примерно в 30 % стран, в которых проживает 35 % населения мира, действует левостороннее движение. Большинство таких стран — это острова, такие как Великобритания и Япония, а также Австралия. А еще почти все они не граничат со странами с правосторонним движением. Интересно, что в начале ХХ века примерно половина стран мира ездила по левой стороне дороги. Однако между 1919 и 1986 годами часть из них перешла на правостороннее движение.

16. 65 % всех когда-либо построенных машин Rolls-Royce все еще колесят по дорогам

Примерно 65 % из всех когда-либо выпущенных автомобилей Rolls-Royce все еще используются на дорогах. То, что они все еще в эксплуатации, является источником гордости для компании. Этот факт говорит о том, что автомобили Rolls-Royce надежны и желанны, что они пользуются большим спросом у богачей (это касается и подержанных машин).

БОНУС. Поднесение брелока к голове увеличивает радиус его действия.

Это звучит странно, но поднесение брелока от сигнализации (или центрального замка) к голове может увеличить его радиус действия, позволяя отпереть автомобиль с большего расстояния. Было проведено много экспериментов, которые доказывают, что этот метод действительно работает. Когда человек нажимает кнопку разблокировки на брелоке автомобиля, посылаются электромагнитные волны, которые принимает авто. Частота этих волн зависит от того, какой у вас автомобиль, но обычно она находится между 300–500 МГц. Длина электромагнитных волн составляет около метра. Это означает, что чем дальше брелок находится от автомобиля, тем слабее волны, когда они достигают автомобиля. Однако, направив (или прижав) брелок к голове (или к груди), можно вдвое увеличить дальность его действия. Голова (или грудь) выступают в качестве усиливающей антенны.