15 ярких и ироничных историй о корпоративах — с танцами бухгалтерии и запахом летнего шашлыка

Некоторые сотрудники обожат корпоративы, в то время как другие всеми правдами и неправдами пытаются их избежать. И все же, придя на такую встречу, можно многое узнать о своих коллегах. Тихоня оказывается звездой вечеринки, а бухгалтерия доказывает, что она умеет гулять. Даже если вы не выиграете в конкурсе и не получите теплых и душевных впечатлений, помните, что на столах стоят салатики и другая вкусная еда.