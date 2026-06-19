15 ярких и ироничных историй о корпоративах — с танцами бухгалтерии и запахом летнего шашлыка
Народное творчество
19.06.2026
Некоторые сотрудники обожат корпоративы, в то время как другие всеми правдами и неправдами пытаются их избежать. И все же, придя на такую встречу, можно многое узнать о своих коллегах. Тихоня оказывается звездой вечеринки, а бухгалтерия доказывает, что она умеет гулять. Даже если вы не выиграете в конкурсе и не получите теплых и душевных впечатлений, помните, что на столах стоят салатики и другая вкусная еда.
- В студенчестве подрабатывал ведущим на корпоративах. Как-то был приглашенным Дедом Морозом на праздник одного отделения банка. Под 100 человек набралось, из которых 90% женщины. Все нормально, хороводоводы, песенки. И потом ведущий смотрит на меня, подмигивает и выдает: «Кто поцелует Деда Мороза, тот будет счастлив весь год!» Меня просто эти «девушки» 40-50+ лет смели. Снегурку в сторону выкинули, она потом все пыталась меня вытащить из этой кучи. Аж бороду порвали! Приключение было, в общем.
- Мне 26. Влюблена в нашего архитектора Артема. Приближался День строителя и у меня появился шанс: платье на бретельках, макияж — ну, я просто королева! Села с ним за столик, но тут подплывает 35-летняя Светка и ему: «Пошли танцевать?» Светка так волнующе на него посмотрела, что Артему больше ничего не оставалось, как ее пригласить. И танцевала она с ним не на пионерском расстоянии, а полностью прижавшись, глаза в глаза, а потом и «лобик в лобик». Весь вечер они провели вдвоем, и к концу праздника Артем уже был полностью в ее власти и смотрел влюбленными глазами.
«И для кого я наряжалась!» — думала я весь вечер, сидя одна. Ну и ладно, пока все танцевали, я съела все деликатесы.
Артем со Светланой встречались полгода, пока Светлана не переключилась на нового, более молодого специалиста.
«Я в тот самый вечер»
- Июнь, у нас корпоратив на природе. Шашлык всегда жарит Сашка из снабжения. Я выпрашивала рецепт, ведь шашлык легендарный! А он отшучивался. И вот я к нему подсела у костра: «Что за секретный ингредиент, Саш?» Он шепнул мне на ушко: «Только никому не говори и записывай. Самый главный ингредиент моего шашлыка — это...». Он сделал драматическую паузу: «Боязнь провала». Я решила, Сашка надо мной прикалывается, а он объяснил: «Все очень просто. Я покупаю мясо за общие деньги, а потом три часа слушаю, как бухгалтерия обсуждает, что в прошлом году шашлык был сочнее. Поэтому жарю так, чтобы никто не упрекнул. И знаешь что? Это работает».
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Коллеги решили устроить парню вечеринку в честь дня рождения. Вот только они не учли, что парень работал в ночную смену. В итоге они сами съели торт
- Я был уверен, что истории про «бухгалтерия гуляет» — это преувеличенные случаи из жизни. Но несколько дней назад я понял, что выдумка не сравнится с реальностью. У нас была бухгалтер — милая женщина лет 40–45. На корпоратив понеслось: дама отбирала микрофон у ведущего, танцевала на стульях, рассказывала про своих мужей и детей. А в конце она забрала поднос с мясом и уехала домой. Но через полчаса она вернулась, сорвала конкурс — и только после этого уехала окончательно.
- У нас есть коллега — Виталик. Идет корпоратив, а он выигрывает все викторины подряд. Когда есть вариант с 3-мя ответами, Виталька все называл правильно. Отозвал в сторонку, спросил, в чем секрет. А он: «Да я просто много читаю». Но попозже внезапно признался: «Ладно, расскажу тебе секрет. Когда ведущий начинает задавать вопросы, я внимательно смотрю не на него, а на нашу начальницу».
Ну а Зоя Ивановна у нас в прошлом вожатая и фанатка «Что? Где? Когда?» И она всю программу с ведущим обговаривала, потому что все любит контролировать. Так вот, оказалось, и правда начальница каждый раз «суфлировала» ведущему номер правильного ответа пальцами.
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- Новогодний корпоратив. Я — Снегурочка, а вот Дедом Морозом уломала побыть нашего юриста Константина. Он и по комплекции подходит и, вроде, язык хорошо подвешен. Я провела пару конкурсов, а в это время «Дедушка» прятался в нашей подсобке. Ну, значит, ответственный момент, пора зажигать елочку и мы кричим: «Дедушка Мороз, выходи!» Кричим раз, другой, третий. После трех раз должен уже появиться, а его нет! Я думаю: «Блин, его что, в подсобке заперли?» И тут появляется Дед Мороз, но идет он мелкими шажочками. Всех поздравил, справился, а потом мне признался: от волнения у него ноги онемели, он быстрее не мог идти. Вот так вот!
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«Мы с того памятного корпоратива»
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- Как-то я вела корпоратив у строительной фирмы, причем их отдел занимался документацией. Ну и в основном контингент женщины. Я думала, люди тихие, воспитанные. Такие конкурсы я и подбирала. Но видно было, что им было скучно. Так как я была и детским аниматором, у меня были с собой шарики. Вызвала танцевать пары М+Ж, надула шары, зажала между танцующими. По команде ведущего нужно было прижаться друг к другу и лопнуть шарики. Сколько визга, писка и смеха я получила! Полный восторг.
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- Помню, как на корпоративе пригласила одного из 3-х имеющихся в наличии коллег на танец. Стоим, танцуем и тут он мне говорит: «Можно я тебя попрошу об одном...только ты больше на танец меня не приглашай, ладно? Я уже не могу со всеми танцевать». Ох, так неловко и смешно мне не было давно.
- Был у нас корпоратив на днях, так коллега всех впечатлила тем, что садилась на шпагат в любом месте танцевального зала. Этих шпагатов она сделала пару десятков. Все боялись, что она потом к автобусу так и пойдет.
- На новогоднем корпоративе ко мне подошел коллега, предложил потанцевать, а во время танца сказал, что видел, как я весь вечер пожирала его глазами. Все так, вот только я вовсе не его пожирала глазами, а еду. Он просто возле стола стоял.
Когда всем на работе сообщили, что вечеринка будет в пижамах. Но всерьез это воспринял лишь один человек
- В моей жизни была одна решающая фраза, которую сказала моя коллега 2 года назад о моем муже, что он никакой. Это было на корпоративе, когда мы с ней обсуждали мою личную жизнь. Я и так знала, что у нас с мужем не все гладко, но все никак не могла решиться уйти. А тут эта фраза стала последней каплей. Я собрала вещи, забрала ребенка и ушла к маме. Сейчас я уже второй раз замужем, и мой муж просто замечательный человек. Я до сих пор благодарна коллеге за честность. Иногда полезно с кем-то от души поговорить.
- У нас всегда летом корпоратив. В этот раз он совпал с моим днем рождения. Шеф подарил мне шикарный букет и поставил его в вазу у себя в кабинете. Смотрю, наши девки тайком бегают в кабинет шефа. Решила проследить: резко открываю дверь, а там коллега делает селфи с моим букетом! Потом оказалась, наша бухгалтерша уже успела выложить селфи с подписью «Подарок от любимого».
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- Помню, как с нашего корпоратива супруг забрал свою жену — нашего менеджера по рознице. Сначала она сопротивлялась, затем уже в машине уснула. Муж привез ее домой и лег спать. А супруга его через полчаса проснулась, надела туфли, сумку в зубы — и на такси снова вернулась на корпоратив. Домой повторно она вернулась в 7 утра, увидела, что муж спит и тихонько шмыгнула в постель. Смеялись мы над этим всем предприятием потом.
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