Как могут образоваться катышки от кошачьих когтей? Если кот штаны драл, то там будут вытянутые нити. И если их сбрить или срезать, то ткань поползёт и там будут дыры. История брехня.
19 мужчин, от чьей смекалки просто оторопь берет
Некоторые мужчины предпочитают искать нестандартные способы решения проблем, а не идти проторенным путем. Иногда такие придумки кажутся гениальными — их сразу хочется взять на заметку. А вот другие хитрости выглядят, мягко говоря, сомнительно.
- Муж нашел способ бороться с моей неаккуратностью. Я всегда покупала вещи, которые не нужно гладить, технику, которую не жалко сломать, и все в таком духе. Но супруг придумал хитрый ход: он начал покупать мне дорогие вещи. Ну ведь не хочется разбить мобильник, который стоит огромных денег, а итальянские сапожки после слякоти все же не грех протереть. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем купили пазл из 2000 деталей — на нем изображено все семейство Блэк из вселенной Гарри Поттера. И что же он придумал? Каким-то образом разделил картинку на коробке на девять частей и с помощью маркера нарисовал такие же девять секторов на линолеуме, соблюдая масштаб. Я смотрю на это и спрашиваю: "Зай, что это такое?" А он с улыбкой отвечает: "Теперь мы знаем, что лицо Сириуса находится в восьмом квадрате на линолеуме!" © Мамдаринка / VK
- Собирались на торжественное мероприятие. Муж положил новые брюки на диван и отошел, а наш кот тут же решил испытать на обновке остроту своих когтей. Результат — множественные зацепки и катышки на самом видном месте. Супруг, выйдя из ванной, увидел испорченные брюки и меня в шоке. А потом просто взял бритвенный станок и побрил новые штаны. Через три минуты на штанинах — ни одного катышка, ни единой зацепки! © Подслушано / Ideer
- Развелся, живу один. Раньше готовила жена, а теперь сам кашеварю. Сперва мучился — после работы нужно было найти в себе силы, чтобы приготовить что-нибудь. Однажды сварил целую кастрюлю солянки, нажарил котлет, наварил макарон. Все съесть не успел, а надо было уезжать по работе на несколько дней. Выбрасывать еду-то жалко. Нашел контейнеры, разложил по ним все и бросил в морозилку. Через пять дней вернулся домой и, естественно, начал думать, что бы поесть. Разморозил солянку и быстро смолотил. Было очень вкусно, а главное — ничего не пришлось готовить! В общем, с тех пор я начал еду замораживать. © user7630761 / Pikabu
- Вечно разбрызгивал лосьон после бритья не в том направлении. Подсмотрел где-то хитрый трюк: теперь просто наклеиваю на колпачок стрелочку, которая указывает на дозатор. И проблема решена. © ***onman19** / Reddit
- Один мой знакомый не садится за стол, пока не выполнит все, что запланировал на день. Говорит, что после еды его "развозит" — и все. Ничего делать не может. Так что его основной прием пищи — поздний ужин. © felisya / Pikabu
- Наша четырехмесячная дочурка тут новую привычку завела. Укладываем ее спать, а она тут же вытаскивает пустышку изо рта, смотрит на нее, но обратно положить не может — и ревет. Пару ночей мы с мужем бегали к ее кроватке каждые пять минут. А потом супруга осенило. Он просто вложил в каждую руку малышке по запасной пустышке — и теперь дочурка спит без задних ног. Муж у меня просто гений! © stuffiesears / Reddit
про мужика с заморозкой. я ожидала следующее продолжение истории: "понял, что плохо готовлю, что зря жену обидел. позвонил, попросил прощения. и если судьба подарит мне ещё 1 шанс, я буду беречь жену,буду верным и благодарным". но это - ожидание. а реальность в следующем: "если б я был султан, был бы ХОЛОСТОЙ!"
- Захотелось котлет. Искал подходящую формочку, но оказалось, что в продаже есть только большие. Придумал простое решение: купил две упаковки корейской моркови. Один пластиковый контейнер использую как формочку, а другой — чтобы прессовать фарш. © LittleSpok / Pikabu
- Обедали тут недавно с женой, и она спросила, куда бы я хотел поехать в отпуск в этом году. Начал перечислять разные места, которые, как мне казалось, нам бы подошли. Но что ни назову — супруга говорит, что уже там была. Наконец меня осенило, и я догадался спросить, какие же у любимой планы. Тут же узнал, что наш отпуск, оказывается, уже продуман во всех деталях. © OneMoreNightCap / Reddit
- Всегда поражалась смекалке моего мужа. Был период, когда наш малыш очень часто просыпался по ночам. Чтобы не вставать каждый раз, супруг придумал привязать к детской кроватке веревку и укачивал сынулю, не вылезая из-под одеяла. © Мамдаринка / VK
- Попросила мужа упаковать елку и новогодние игрушки после праздников. А недавно обнаружила, что он просто обернул наряженное пластиковое дерево со всеми украшениями в пленку. Вот теперь ломаю голову: это гениальное решение или благоверный слегка обленился? © 342636_stephy_a / Reddit
если любишь - то гениальное решение, если не любишь - то обленился
- Папа в молодости работал в мастерской по ремонту велосипедов, а заодно они сдавали их напрокат. Велосипеды частенько пропадали или возвращались поломанными. Отец придумал хитрую штуку: фотографировал клиентов на фоне велосипедов. Количество проблемных случаев тут же в разы уменьшилось. Казалось бы, простейшее решение. Но самое смешное, что папа даже не вставлял пленку в фотоаппарат — просто нажимал на кнопку. Мне кажется, это гениальная находка! © Steve Hess / Quora
- Муж работает водителем маршрутки. Попросила его отвезти меня с ребенком в больницу во время обеденного перерыва. Пока сама собиралась, попросила благоверного сынулю покачать в коляске на улице, чтобы не плакал. Выхожу — и вижу: малыш сидит в машине, а муж с напарником раскачивают авто — один в одну сторону, другой в другую. © Палата №6 / VK
- Придумал такую штуку: когда жена спрашивает мое мнение по какому-нибудь вопросу, я сначала говорю, насколько меня это волнует по шкале от одного до десяти. А потом прошу ее назвать свою цифру. И тот, кто переживает больше, принимает решение. Работает значительно лучше, чем фраза "Мне все равно" и избавляет от лишних обсуждений. © **igrist / Reddit
- Муж тут заявил, что собирается на ужин кукурузный хлебушек приготовить. Я порядком озадачилась — кукурузной муки-то дома нет. Ну да ладно. Сели ужинать, хлеб получился своеобразный, хрустящий. Правда, какие-то твердые кусочки в нем попадались. Выяснилось, что благоверный, не найдя муку, измельчил попкорн в кофемолке. © Beaniebot / Reddit
про шкалу гениально. надо приучать тёток к логическому и последовательному мышлению.
- Вечер, я в гостях у подружки. Звонит муж: “Я забыл ключи от квартиры, срочно приезжай!” Час по пробкам тащилась. Прихожу к квартире — никого. Открываю дверь и офигеваю: муж валяется на диване и спокойно выдает: “Начинался футбол, и пришлось мне залезть через крышу". То есть он прошел на крышу и спустился с нее на наш балкон — мы жили на последнем этаже. В голове это у меня до сих пор не укладывается. Хорошо хоть дом был трехэтажный.
- Моя девушка может часами готовить еду. Нашел способ ускорить процесс, не перетягивая одеяло на себя. Просто каждый раз говорю, что она шеф, а я — поваренок на подхвате. Дело идет в два раза быстрее, и все довольны. © RoboSapien1 / Reddit
- Муж ненавидит мыть посуду. Уехала на неделю, думала, вернусь — а там раковина забита грязными тарелками. Приезжаю домой и обалдеваю: в холодильнике — домашняя еда, посуда сияет. Подозрительно! А потом залезла в телефон и в шоке обнаружила астрономический счет за воду. Оказалось, любимый мыл посуду в ванне. Очищал тарелки и сковородки от еды, заливал их моющим средством и просто включал воду тонкой струйкой на несколько часов. Отличная идея. Жаль, влетела в копеечку.
- Мама просто ненавидела майки, которые отчим носил. Считала их уродливыми. И вот, во время переезда, мамуля втихаря их выкинула — дескать, пропали куда-то. Отчим догадался, хотя виду не подал, и решил отомстить. Хитрый мужик стал потихоньку утаскивать по одному маминому носку из пары и прятать их. Мама, недоумевая, куда пропадают вещи, затарилась новыми носками. Тогда отчим стал незаметно возвращать старые носки на место. Мамуля уж думала, что с ума сходит — носки буквально девать некуда! Как-то пошли они вдвоем на рынок, и мама предложила ему купить пару маек. А отчим в ответ: "Зачем? Ты же все равно их выкинешь!" И пока мама в шоке хлопала глазами, поняв, что отчим в курсе ее проделки, он добавил: "Кстати, ты уже выяснила, что там происходит с носками?" Тут до мамы дошло, кто был тем самым носочным гномиком, и она чуть не лопнула от смеха. © RedMirricat / Reddit
Кстати, некоторые мужчины проявляют незаурядную смекалку и мастерство, демонстрируя заботу о своих половинках.
Комментарии
Есть, конечно, пара историй, где реально сработала смекалка. Но в большинстве случаев думаешь, как же такие незамутненные до взрослого возраста дожили, ещё и семьёй обзавелись.
Как же неприятно читать переписанные истории. Авторка всему придает негативный шлейф. "Быстро смолотил"..... в оригинале звучит как.... "достал суп и поел"....