19 мужчин, от чьей смекалки просто оторопь берет

про мужика с заморозкой. я ожидала следующее продолжение истории: "понял, что плохо готовлю, что зря жену обидел. позвонил, попросил прощения. и если судьба подарит мне ещё 1 шанс, я буду беречь жену,буду верным и благодарным". но это - ожидание. а реальность в следующем: "если б я был султан, был бы ХОЛОСТОЙ!"