14 человек, с которыми хочется больше никогда в жизни не сталкиваться
Народное творчество
2 часа назад
В жизни большинство рано или поздно, к сожалению, сталкивается с неприятными людьми. Их странное поведение бывает трудно объяснить. Наверняка многие узнают в героях нашей сегодняшней подборки своих соседей, знакомых, коллег или даже родственников.
- Моя соседка решила, что мы друзья. У нее двое маленьких детей, которых она пытается спихнуть на меня. Приходит, умоляюще смотрит и просит посидеть, пока сходит в магазин / на маникюр / к подруге, а муж, говорит, не справляется. Я ни разу не соглашался, но и они не сдаются, и ко мне стал приходить ее муж с той же просьбой: мол, ты же молодой, посидишь, поиграешь, а я пока отдохну. После отказа просто уходят без конфликта, но на что они рассчитывают? И так уже полгода. © Подслушано / Ideer
- У меня на работе есть коллега, которая словно не умеет нормально общаться с людьми. Она общается со всеми пассивно-агрессивно. Все вопросы, претензии, получение обратной связи — через упреки и сарказм. Вдобавок к этому она в диалоге всегда перебивает, говорит с тобой так, словно ты ей по гроб жизни должен. Я пыталась найти к ней подход множество раз — все тщетно. Она даже с руководством общается так же. Всегда всем недовольна, всегда куча претензий и все ее не понимают. Но все-таки один способ нашелся, который просто выбивает ее из колеи: когда она начинает снова «наезжать» на меня без повода, я ей отвечаю с улыбкой, очень спокойно и сдержанно, словно сегодня у меня самый лучший в мире день. Она от этого бесится люто, но в итоге просто прекращает диалог (так как не получает агрессию в ответ, ей, видимо, становится скучно) и уходит. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем. Первое свидание было потрясающим, на втором пошли в аквапарк. При виде моего тату парень вдруг отказался от свидания. Оказалось, девушки с тату ему не нравятся. Окей. Хоть парень и понравился, но нет так нет. Однако тот почему-то не отстал и поставил условие, что я должна свести тату, тогда мы можем продолжить отношения. Отказала. Предложил свести за его счет. Я была в шоке, отказала опять. Сказала прямо, что татуировку свою люблю и раз у нас такие разные взгляды, то нам не по пути. Однако парень сказал, что я ему понравилась. И красивая, и веселая, много общего, одинаково мыслим и думаем. И вообще он надеялся на более серьезную перспективу, камнем преткновения стала лишь моя тату, которую я отказывалась сводить. Начал читать лекции и неприятно высказываться о тех, у кого есть тату. У моей матери тоже есть тату. Поэтому мы поругались в хлам. Сейчас встречаюсь с парнем, для которого моя татуировка вообще не проблема, у него самого забиты рукава. Поэтому мы в этом плане даже сходимся. Бывший ухажер иногда о себе напоминает, даже несмотря на то, что я уже в отношениях. Недавно накатал огромное сообщение моему парню (у меня он везде в чс) о том, что тот больной на голову человек, раз у него забиты рукава, что он портит такую хорошую девушку, как я, и прочую ересь. Парень показал мне, вместе поржали, и он кинул его в ЧС. © Подслушано / Ideer
Тут дело не в татуировке совсем. Он просто пытался "прогнуть" девушку под себя и тестировал её личные границы. Правильно сделала, что бросила. Там тараканы уже всю мозговую массу съели
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- Родные считают меня вечно недовольной занудой. Хотя на самом деле я позитивный и неунывающий человек с кучей знакомых и друзей. Но перед родными я злая бука. Потому что терпеть не могу, когда лезут в мое личное пространство и пытаются навязать то, чего я делать не хочу. Точнее, ставят перед фактом сего действия. Например, что у меня племянник живет месяц. Или надо родственника увезти сегодня после моей работы за 300 км и обратно вернуться. Попросить не пробовали, а не ставить перед фактом? © Подслушано / Ideer
- Подарила племяннику на день рождения дорогой телефон, последняя модель. Был вне себя от счастья, прыгал, бегал. Приезжаю к сестре спустя полгода. У племянника телефон тот же, что был и до праздника, а вот у сестры тот, что я подарила племяшу. На вопрос, какого фига, ответом послужило закатывание глаз и причитания, что для 12-летнего ребенка новомодный гаджет — это слишком жирно. Да и вообще, что такого, сынуля не против. А у сынули отобрали, не спросив. © Подслушано / Ideer
Что маманю ждёт к старости? И не надо вызывать сына к совести. Подлость, она и есть...
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- На выходных мама приходила сидеть с сыном и приготовила котлет. Сегодня я приготовила котлет, а муж сказал, что у моей мамы котлеты вкуснее. Пф-ф, окей, готовь после работы котлеты по рецепту мамы, кто ж запрещает. © zovimenyaAlba / X
- Просто нереально бесит, когда супер-эксперты что-то говорят по поводу прыщей на лице. Самые умные поучают со словами: «Умыться не пробовала?», «Хватит сладкое жрать!» В такие моменты не хочется даже ничего не доказывать. Люди желают выздороветь другим с простудой, но унижают тех, у кого прыщи. Даже если кому-то неприятны люди с прыщами, не надо лезть со своими поучениями и оскорблениями! Почему нельзя просто промолчать? © Подслушано / Ideer
- Мне 23, и я начинающий цветовод. Уже без малого 3 года занимаюсь выращиванием разных домашних цветов. Особенно радует лето и возможность украсить балкон (снаружи и внутри). Некоторые люди, которые меня не знают, отпускают в мой адрес неприятные комментарии из области: «затворница», «зануда», «друзей, видать, нет, так цветами занимается». Мои знакомые и друзья меня успокаивают, мол, завистники они. А мне обидно до слез, я же вам ничего плохого не делаю, наоборот, мир украшаю, а вы так... Почему? © Подслушано / Ideer
- Встретила возле дома знакомую, назовем ее Марина. Постояли, потрещали, и тут она как бы между прочим говорит, мол, задолбалась без горячей воды, жарища, а толком не помыться. И спрашивает, когда у нас обещали включить. А у нас газовая колонка и вода круглый год горячая есть. Тут она обрадовалась и намекнула, что очень было бы неплохо, если я ей разрешу у нас дома помыться. Говорю номер квартиры и мы расходимся по домам. Минут через 15 приходит с пакетом в руках, веду ее в ванную. А она спрашивает, какими полотенцами можно вытираться и где мочалка. Я ей:
— А в пакете у тебя что?
— Белье чистое, естественно!
— Ну так сбегай за полотенцем и мочалкой.
— А тебе своих жалко, что ли?
Говорю, что жалко. Марина уходит. Прошло 15 минут, 30, час. Начинаю волноваться, вдруг случилось что. Звоню, абонент не абонент. На следующий день из окна ее видела, значит, все с ней в порядке. Вчера мусор выносила, смотрю, идет. Меня увидела — демонстративно отвернулась, типа на птичек смотрит. Чем же я ее так обидела? © nemarp / Pikabu
- С бывшим расстались лет 5 назад. Я давно помолвлена, живем душа в душу. Как-то ночью бывший объявляется у нас на пороге. Заявляет, что неподалеку был его мальчишник и он пришел, чтобы увидеть меня. При виде моего жениха он начал плакать. Насколько я смогла разобрать, он жалеет о нашем расставании. Когда рыдания прекратились, он вызвал такси до отеля. Выглядел нормально, мы сказали позвонить, когда доберется до отеля. Мало ли что может случиться по дороге. Когда он уехал, я была в смешанных чувствах. Как мне поступить? Рассказать его будущей жене? Поговорить с ним, чтобы он сам ей признался? Оставить все как есть, чтобы это стало анекдотом в будущем? © flowerbandiz / Reddit
Оставить всё, как есть - это лучшее, что можно сделать для бывшего.
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- Вчера вечером приехали с мужем в гипермаркет. Очередь большая, но мы морально были готовы. Стоим, медленно двигаем тележку в сторону кассы. Подходит женщина и встает перед нами к мужчине — понятно, что это ее знакомый или муж, без претензий. Но тут она незаметно (ей, видимо, так казалось) берет из нашей телеги упаковку молока и кладет к себе. Я офигела:
— Женщина, положите молоко обратно!
Заминка. Наверное не ожидала, что я замечу. Очередь оживилась.
— Девушка, ну у вас 2 пачки молока, я забыла себе взять, а идти далеко. Я же не украла у вас, чего вы развели тут. Еще оплатить не успели. © Shapoklyak007 / Pikabu
- У наших друзей дом в приличном коттеджном поселке. Сделали они себе бассейн. Сосед по участку все интересовался, что, как и почем, ему отвечали, думая, что человек, может, себе тоже хочет бассейн. А когда все запустили и воду прогрели, сосед им говорит: "Отлично, отправлю сейчас к вам детей плавать". Друзья прифигели и сказали, что им такого счастья не надо, раз твоим детям надо купаться, делай бассейн себе на своем участке. И вроде как история завершена. А друзья каждую неделю уезжают в город. И вот уехали, а вечером звонок из полиции: "Подъезжайте в участок, тут на вас заявление написали". Оказалось, что, стоит им уехать, сосед отправлял своих отпрысков к ним купаться. Два раза прокатило, а тут друзья, уезжая, залили в бассейн химию для очистки, после которой купаться нельзя 24 часа. Эти лемминги искупались, на солнце побегали и волдырями покрылись. Там какой-то компонент фоточувствительность повышает сильно. Родители в полицию: "Злые соседи отравили несчастных деточек". А друзьям полгода пришлось доказывать, что это они не специально сделали. © Esterly / Pikabu
- У сестры мужа были ключи от нашего гаража с подвалом, они там хранят свои несезонные вещи. Два раза подряд я ездила за картошкой и заметила, что она как-то уж быстро убывает. Сестра в посадке, прополке и сборе урожая не участвовала. Дважды угощали ее картошкой по ведру, но кормить ее семью на постоянной основе мы не собирались. Сказала мужу, что нашей картошки на две семьи до конца зимы не хватит, он сменил замок. А сегодня сестрица его звонит с истерикой, мол, почему это мы ей не дали комплект новых ключей. На вопрос, что ей там зимой понадобилось, велосипед или самокат, распсиховалась и отключилась. Сажай-ка ты, Настенька, свою картошку и нам пару мешков отсыпать не забудь. © Подслушано / Ideer
- В автобусе бабуля ворчит на девушку: "Навтыкают наушники и стоят, лучше бы так детей рожали! Я в 25 уже двоих сынов родила, не то что сейчас!". Девушка ей: "У меня трое в 27 и еще детей хотим". Бабка тут же: "Куда столько рожать? Понарожаете таких же, в наушниках! Хамит еще!". © AntonBelyayev1 / X
А в этой статье собраны истории о людях, которые ведут себя неординарно в, казалось бы, обыкновенных ситуациях.
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