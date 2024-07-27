16 молодчаг, которые любого нахала мигом заставят ходить по струночке

По поводу клиентов: а они орут просто так, или их заказы у вас как в черной двое пропадают, сроки отгрузок меняются, товар приходит не тот или порченный? При том, не как-то так, а постоянно? Может, над своими процессами работать, тогда, глядишь, и орать никто не будет?