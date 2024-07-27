А все-таки помочь собрать продукты и вежливо попрощаться - было бы красивее. Ну это моё мнение, конечно)
16 молодчаг, которые любого нахала мигом заставят ходить по струночке
Иногда кажется, что у некоторых людей кредо по жизни — быть всегда наглыми. Им обязательно надо вставить свои три копейки по поводу и без или сесть кому-то на шею. Но герои нашей статьи точно знают, как вести себя с такими товарищами.
- Отдыхаю в отпуске. Возникла острая необходимость зайти в аптеку. Ближайшая оказалась в паре километров. Выхожу из отеля, смотрю — такси. Подошел я, значит, спрашиваю водителя о цене. Он озвучивает 1,3 тыс. И это, мол, «по-братски» еще. Цена меня смутила, я открыл из любопытства приложение такси, чтобы глянуть, что по чем там. Вбиваю адрес аптеки, и приложение выдает, что туда и обратно будет всего 412. Заказываю такси, и сюрприз: назначают того самого водителя, который стоит сейчас рядом со мной. Всю дорогу он ныл, что я поступил «не по-пацански». Что раз я в отпуск приехал, то денег у меня немерено с собой, мог бы и полторы тысячи заплатить ему. Он тут в такую жару целый день за копейки развозит всех, устал бедный. Еще ведь и скидку мне сделал. Интересно, что у таких людей в голове? © Рабочие истории / VK
- Вечером ехала после работы. На ногах почти 13 часов пробегала, жутко устала. Так вот сижу, а какая-то тетка вдруг начала меня за рукав куртки тянуть и такая: «Чего расселась? Уступи место!» Как же она офигела и растерялась, когда я резко выдернула из ее рук рукав куртки, и сказала:
— Я не могу.
— Почему это?
— Дело в том, что я — хамло невоспитанное, и мне по статусу не положено.
Тетка прифигела, развернулась и пошла в самый конец вагона. Ехала стоя. © Lampa****** / Pikabu
- Выхожу из магазина. Начался дождь, я побежал к своей машине и тут заметил женщину. У нее внезапно порвался пакет, все продукты высыпались на землю. Я быстро к ней: «Давайте помогу?» А потом увидел ее лицо. Сюрприз! Это была моя бывшая начальница, я ушел с той работы пару лет назад. Мегера еще та: ругала всех, отчитывала, обзывала при всех. Короче, я тут же выпустил из рук все, что успел подобрать с земли. И увидел в ее глазах, что она меня тоже узнала. Сразу ругаться начала. А я просто рассмеялся ей в лицо и сказал: «Удачи!» © SnooPineapples4931 / Reddit
- Купались мы в бассейне в отеле. И тут два мальчика лет 9 решили зайти в джакузи. Зашли в воду осторожно, не торопились. Затем нарисовалась бабка и стала их отчитывать, требовать, чтобы они вылезли. Потом с самодовольным выражением лица вернулась на свое место. Она даже не воспользовалась джакузи! Тогда мы всей семьей полезли в это джакузи и позвали к себе тех мальчиков. Другие постояльцы уставились на бабку. А ей, видимо, стало очень неловко. Она взяла свои вещи и свалила. © Sweetluna_NB / Reddit
- Зашли с дочкой в автобус, так на нас налетели бабульки и потребовали, чтобы мы вышли! Потому что мой ребенок ел печенье, а в транспорте есть нельзя! Потом стали спрашивать, не в 14 ли я родила, и вообще задавали кучу гадких вопросов. Тут я не выдержала и как
послала их прямым текстом. Сказала, что высажу из автобуса каждую из них, кто еще хоть слово скажет в адрес моего ребенка и меня. Так они немного испугались и сели в другой части автобуса. До сих пор не понимаю, что им было нужно. Просто поглумиться? Это же очень низко и жестоко. Эти бабки испортили мне все настроение и еще раз доказали, что люди бывают злыми, даже если им 70+ лет. © Мамдаринка / VK
- Год назад получила повышение на работе. И вот в нашем отделе появилась новая вакансия. Подумала я и решила, что могу порекомендовать на эту должность свою знакомую. Она не глупая, не ленивая, да и деньги ей не помешают. Я поговорила с ней и с начальницей этого отдела, мол, есть у меня претендент. Так вот эта моя «подруга» узнала, что ее будут брать на основании общего конкурса — хотят посмотреть всех претендентов. Нахамила мне, что я такая-сякая, не могла за нее словечко замолвить! И как это так — ей конкурс проходить? Зачем тогда я, если ничего «порешать» не могу? Поговорила с начальницей, и подругу теперь на это место не возьмут. Ибо нефиг! Больше не буду помогать никому! © Подслушано / Ideer
- Я придумал, как вести себя с клиентами, которые орут мне в трубку. Когда они звонят и спрашивают о статусе своих заказов или говорят, что им нужно поговорить с моим боссом, я такой: «Конечно, давайте я посмотрю, свободен ли он». И заканчиваю все словами: «Извините, но могу я спросить, с кем говорю?» По какой-то причине это приводит их в бешенство. Один клиент сказал: «Как вы можете не знать, кто я такой?!» А я просто ответил: «Извините, но я ежедневно общаюсь со многими клиентами». © the0utc4st / Reddit
- Работала в пиццерии. Как-то зашли к нам пацаны, лет 18-20. Один начал хамить официантке на ровном месте. Грубит ей, а сам за реакцией дружков наблюдает. Ну, а я нашла способ красиво его проучить. Пацан заказал салат и чай. И вот делает он первый глоток, а мы все дружно засмеялись и переглянулись. Та же реакция была и на салат. В общем, он покраснел и затих. Есть не стал, а предъявить по факту нечего — нормальный салат, обычный чай. Так и свалил голодный. © Подслушано / Ideer
- Я решила жить как Вита. Которая после того, как девочка в парке сделала нам пару смазанных фото и попросила за них заплатить, сказала: «За то, чтобы меня сфоткать, обычно платят мне». © luxury******* / Twitter
- Делим подъезд с одной неприятной женщиной лет 35. Познакомились с ней, когда она пыталась спустить коляску с лестницы, а я решил предложить помочь. Иду к ней с улыбкой, а она тут же выкрикивает:
— Вот че ты смотришь? Видишь, как горбачусь, и даже помочь не хочешь предложить?
— Чего? Я шел к вам, чтобы помочь.
— Да если бы я не сказала, ты и не додумался бы.
— Ок, я пошел, удачи.
— А помочь?!
— До свидания. © dzega96 / Pikabu
- Зашла в самолет с рюкзаком и чемоданом. Рюкзак рассчитывала положить под сиденье, а чемодан — на верхнюю полку над собой. Просто потому, что я заплатила за эти места. Смотрю на багажный отсек над нами — все занято. Спрашиваю громко: «Уважаемые, чьи сумки тут?» Молчание. Спрашиваю громче — молчание. Говорю: «Раз ничьи, значит, пусть стоят в проходе». И начинаю снимать сумки. Тут же визг, писк, ор: «Не трогайте! Сумки мои! Да что вы делаете? Да как вы смеете? Вы мне предлагаете положить сумку на руки?!» Отвечаю, что места мои — отсек надо мной предназначен для моего чемодана. Пусть несут, куда хотят. А я, будучи на 4 месяце беременности, шастать по салону в поисках отсека не буду. Это мое место, я его оплатила. © Аноним / Pikabu
- Захожу в метро и вижу на полу желтое пятно — смартфон. Подбираю. И тут ко мне подлетает баба со словами: «Отдайте мой телефон». Вот только я вижу, что в руке, которую она не тянет к моей находке, уже стиснут телефон. Я сразу отвел телефон в сторонку от настырной дамы:
— Какой модели ваш телефон?
— Ой, я в них не разбираюсь.
— Фирма какая?
— Отдай мой телефон!
В этот момент к нам приблизился бородатый парень и сразу сообщил марку телефона. Я вручил его хозяину, мы пожали друг другу руки, а ушлая барышня удалилась, прошипев напоследок: «Дундуки!» © Zeppilin / Pikabu
В стопятидесятый раз - про багажную полку в самолете. И в стопятидесятый раз - вещи размещаются там, где есть место, нет никакой брони, чтобы прямо над креслом.
- Приходится часто посещать больницу. И бесит меня одна дамочка в регистратуре: вечно недовольная, хамит, на вопросы отвечает так, как будто я у нее про ее личную жизнь расспрашиваю. А позавчера папа со мной поехал, и я прям удивлена. Эта хамовитая мадам так уважительно и улыбчиво отвечала ему на все вопросы, что я просто в ступоре стояла. Как так? А просто папа сделал ей пару комплиментов, женщина растаяла. Так вот как это работает! Попробую в следующий раз с таким же подходом к ней подойти — может, тоже прокатит. © Рабочие истории / VK
- Сижу дома, стук в дверь. Гостей не ждал, иду смотреть и вижу в дверном глазке соседку:
— Слушай, у тебя вай-фай «12345»?
— Привет, да. А что?
— Напиши мне пароль, пожалуйста.
— Зачем? Что с вашим?
— Отключили за неуплату.
— Вам надолго?
— В каком смысле? Тебе же хуже не будет, если я буду подключена к нему.
— 50/50 платить предлагаете?
— Чего? 50/50?
— Вы пришли просить, чтобы я обеспечивал вас интернетом за свой счет?
— Ясно, одни дундуки вокруг.
И ушла. Вот я почти уверен, что она даже не понимает, что делает в этой жизни что-то не так. © dzega96 / Pikabu
- Я в отеле, сегодня выселяюсь, но ближе к обеду. 7 утра, еще дрыхну. И тут в дверь стучит горничная: ей надо срочно убрать, номер скоро сдавать другим людям. Я ей сказал, что слишком рано, мне еще не скоро выезжать. Через час та же песня, но она добавляет, что время выселения изменилось — теперь это 9 утра. Я звоню на ресепшен, а там какая-то неразбериха. Ладно, как-то разрулили. В 10 утра горничная уже прямо тарабанит в дверь и требует освободить помещение. Я открываю, она прямо влетает в номер. А я вышел, забрал ее тачку со всякими приспособлениями для уборки и укатил в лифт. А потом оставил ее на парковке. Ибо нефиг орать на меня, совсем уже. © xboxgamer2122 / Reddit
- Ехать из города до поселка 30 минут. Ходит автобус каждые 1,5-2 часа: выезжает с автовокзала и по всем остановкам собирает людей. Ближайшая такая остановка в метрах 300. Я, зная, как сильно автобус забивается, купила за день билет в приложении, чтобы ехать сидя. Едем. Первая остановка — заходит толпа. И тут же семья с тремя маленькими детьми требует у меня:
— Уступите место с детьми.
— Нет.
— Что за воспитание такое?
— Я заранее обо всем позаботились: купила билет, вышла раньше из дома и приехала на автовокзал. Вот мой билет с номером места. Что вам мешало так же поступить? Особенно, если едете с толпой детей. Тут пройти-то 10 минут до него.
— Какое вам вообще дело? Тут ехать всего 20 минут. Постоите и потерпите.
— Верно, тут ехать всего 20 минут. Постоите и потерпите.
И я отвернулась. Те продолжали кряхтеть на тему воспитания, моего внешнего вида и того, как тяжела жизнь с детьми. А я включила игнор и смотрела в окно. © Tvoy****** / Pikabu
А вот еще подборочка историй, в которых люди справились с хамами на раз-два.
Комментарии
По поводу клиентов: а они орут просто так, или их заказы у вас как в черной двое пропадают, сроки отгрузок меняются, товар приходит не тот или порченный? При том, не как-то так, а постоянно? Может, над своими процессами работать, тогда, глядишь, и орать никто не будет?
Да, запасы злобы к женщинам - не уменьшаются ....
Задачка для психолога....
Про багажный отсек в самолёте: он не прикреплен к месту под ним. Багаж ставят туда, где есть место. Нет места, зовёшь стюардессу. Так что тут замка - автора.
Про отель: ну и что, что выезжаешь в обед. Выезд стандартизирован, в каждом отеле свой. И если ты не оплатил доп.проживание до обеда, то выселяешься с утра.