Я, конечно, Капитан Очевидность, но уходить с любимой, высокооплачиваемой работы только потому, что "вдруг захотелось всё поменять"?
А идеи уехать в длительный отпуск или найти новое, увлекательное хобби не рассматривались?
В 45 осваивать новую, далеко не такую прибыльную профессию чтобы что?
Не понимаю.
В 45 я бросила работу главбуха с шестизначной зарплатой ради руля. Доход упал вдвое, но я стала счастливее
Моя 45-летняя подруга Ирина долгие годы работала бухгалтером. Ее карьера складывалась успешно — за 20 лет она доросла от помощника до главбуха с шестизначной зарплатой в очень крупной и серьезной организации. В личной жизни тоже все было хорошо — в прошлом году они с мужем отметили серебряную свадьбу и всю эту четверть века они прожили душа в душу. Дети выросли и уже жили отдельно. Но все изменилось, когда муж сменил поле деятельности и это чуть не стало роковым событием для их брака. Рассказ будет идти от ее лица.
Когда любимая работа перестала радовать
Два года назад мой супруг вышел на пенсию — он работал на вредном производстве и отправился на заслуженный отдых в 50. Последние несколько лет он увлекался работой с деревом — например, наши столы и стулья сделаны его руками. Он никогда ничего не продавал, говорил, что тогда это будет работа, а не хобби, а ему этого не хотелось. Поэтому всю мебель он раздаривал — у наших детей и друзей в квартирах красовались предметы мебели его производства. На это увлечение уходили значительные суммы, однако наших зарплат хватало и на комфортную жизнь, и на покупку всего необходимого для его импровизированного производства.
После выхода на пенсию он все же решил монетизировать свои навыки и на часть наших сбережений арендовал небольшое промышленное помещение и купил оборудование, которого ему не хватало. Я не стала противиться — в конце концов, это были не последние наши деньги, да и мы всегда друг друга поддерживали во всем. Он опубликовал свое объявление с примерами работ на специальном сайте и в первую же неделю к нему обратились два человека: одному нужен был стол на кухню, а второму — платяной шкаф.
После первого заказа у него будто бы крылья появились — он с таким восторгом говорил о нем, что, казалось, весь светился. А меня вдруг кольнуло что-то вроде зависти — когда я с таким же удовольствием говорила о своей работе? Не могу даже вспомнить. Со временем я стала замечать, что мне не хочется выслушивать речи мужа о его новом деле — в такие моменты я становилась раздражительной и отвечала сквозь зубы. А потом поняла — нужно что-то делать.
Не пойти в IT
Как-то за ужином я сказала мужу, что хочу бросить свою работу. Он был удивлен — я же всегда любила свое дело и занималась им не только ради денег. Так-то оно так, но я начала чувствовать, что застряла и достигла на работе своего карьерного максимума и никакого развития дальше не будет. Да, зарплата большая, но решила, что найду себе не менее прибыльное дело — осталось только определить, какое именно.
Я решила, как говорится, уйти в IT. Работу пока не бросила, решив, что сначала надо выучиться, а не прыгать в озеро, не умея плавать. Я записалась в онлайн-школу, выбрав ее по отзывам. Началось обучение, которое продлилось полгода — поначалу мне все очень нравилось, я загорелась этим и даже почувствовала некий азарт. Как только обучение закончилось, я отправилась на поиски работы — школа пообещала устроить учеников в крупную компанию, но ни одна из организаций, которые были готовы взять меня, мне не понравились. Да и зарплату предложили, мягко говоря, не очень большую. Нет, я не хотела соревноваться с мужем в доходах, но и работать за копейки не собиралась. Я стала искать сама, но, как оказалось, нас таких с дипломами было гораздо больше, чем вакансий — так что задача была почти нереальной. И я опять стала искать себе другое занятие. Сдаваться я не привыкла.
Звонок, который изменил все
Все началось со звонка подруги. Она попросила меня поездить с ней — она собиралась покупать машину, а за рулем не сидела несколько лет. Надо сказать, что я очень люблю быть за рулем и освоила это искусство в 14 лет — меня обучил папа, а когда исполнилось 18, сразу же сдала на права. Я согласилась — сейчас понимаю, что зря, потому что мы хоть и катались там, где нет других машин и людей, мне несколько раз пришлось буквально кричать, чтобы она тормозила. Но в итоге все остались довольны.
Потом подруга позвонила и сказала, что купила автомобиль. И после звонка меня осенило — я хочу стать автоинструктором. После поездок с подругой я поняла, чем хочу заниматься — обучением вождению. Мне всегда нравилось учить людей — могу без стеснения сказать, что «вырастила» трех бухгалтеров, а профессия инструктора сочетала в себе сразу две мои любви — автомобили и обучение других.
Вечером, когда муж вернулся домой, я сказала, что решила, чем буду заниматься и намерена уволиться с бухгалтерской должности. Когда я впервые об этом заявила, он мне до конца не поверил — даже когда я пошла учиться на тестировщика. Сказать, что муж был в шоке — ничего не сказать. Да, его маленький бизнес начал приносить доход, но потеря моей зарплаты существенно снизила бы наш уровень жизни. Он пытался меня отговорить, мол, пожалеешь потом. Но меня уже было не остановить — моей решимости хватило бы на троих.
«Ира, да ты с катушек, что ли, слетела? Кто в твоем возрасте уходит по собственному желанию?»
В понедельник я пришла на работу и сразу отправилась к директору с уже написанным заявлением об увольнении. Он пару минут смотрел то на него, то на меня, а потом выдал: «Ирина, а муж это одобрил?» Я растерялась, не зная, что ответить, и только качнула головой. А потом он сделал то, чего я вообще не ожидала: взял и подписал заявление, да еще и не заставил отрабатывать две недели.
Я пошла в кабинет, который делила с двумя другими бухгалтерами и стала собирать свои вещи. Коллеги меня спросили, что происходит, и я ответила, что увольняюсь. Одна из них сказала: «Ира, да ты с катушек, что ли, слетела? Кто в твоем возрасте уходит по собственному желанию?» Самое забавное во всем этом, что потом, когда я уже была инструктором, она, сама того не зная, пришла ко мне на занятие и выдала перл: «А что, пенсионеров тоже берут на такую работу?» Некоторые люди никогда не меняются.
В общем, в тот же день, когда я уволилась, я записалась на курсы автоинструкторов и уже на этапе обучения поняла, что я точно на своем месте. Я обучалась почти полгода и после каждого занятия с упоением рассказывала мужу, как мне все это нравится. Он сказал, что я даже помолодела и глаза горят так же, как лет 20 назад. Кстати, надо сказать, что бизнес мужа тоже пошел в гору и он даже взял себе помощника. Он шутил, что моя магия передалась и ему.
После окончания курсов я осталась работать в этой же школе инструктором. Почти все мои ученики изначально скептически относились к женщине-инструктору из-за странного предубеждения о дамах за рулем. Однако после первого занятия они расслаблялись, понимая, что перед ними профессионал и совершенно неважно, какого он пола.
В финансовом отношении я, конечно, проиграла — мой доход упал вдвое. Но, во-первых, у нас были сбережения, во-вторых, бизнес мужа набирал обороты. Кроме того, я договорилась со своей школой об аренде автомобиля и стала давать еще и частные уроки, благодаря которым мой доход почти сравнялся с прежним. А бонусом — мое хорошее настроение и гармоничные отношения в семье.
Посоветовала ли бы я женщинам моего возраста уходить с работы и снова искать себя? Не знаю. Но если вы уверены, что это никак не скажется на ваших финансах и у вас есть поддерживающий партнер — почему бы и нет.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Как вы думаете, можно ли в 45 резко сменить сферу деятельности? Может, у вас тоже был подобный опыт? А если вам нужно еще больше историй о людях, которые поменяли профессию, загляните сюда.
Комментарии
Я, конечно, Капитан Очевидность, но уходить с любимой, высокооплачиваемой работы только потому, что "вдруг захотелось всё поменять"?
Прекрасно понимаю вас! Чтобы не догнала старость нужно заново влюбиться! И можно найти новое любимое дело! Вы молодец!
Меняла работу в 22 года и то вынужденно, из-за изменившихся условий в стране, которой больше нет. Очень рада, что с 30 лет занимаюсь тем делом, на которое училась и к которому имею склонность. После 40 менять сферу деятельности очень сложно по многим причинам.
Прекрасно, что это свое решение, что муж поддержал, что все сложилось удачно, и любимое дело не подвело и осталось любимым после переобучения.
Гораздо хуже, когда жизнь пинает в нежелательные изменения, все складывается не по задуманному, а дальше - еще хуже.
Причем второй сценарий чисто энтропически более вероятен, чем первый