В 45 я бросила работу главбуха с шестизначной зарплатой ради руля. Доход упал вдвое, но я стала счастливее

В понедельник я пришла на работу и сразу отправилась к директору с уже написанным заявлением об увольнении. Он пару минут смотрел то на него, то на меня, а потом выдал: «Ирина, а муж это одобрил?» Я растерялась, не зная, что ответить, и только качнула головой. А потом он сделал то, чего я вообще не ожидала: взял и подписал заявление, да еще и не заставил отрабатывать две недели.

Я пошла в кабинет, который делила с двумя другими бухгалтерами и стала собирать свои вещи. Коллеги меня спросили, что происходит, и я ответила, что увольняюсь. Одна из них сказала: «Ира, да ты с катушек, что ли, слетела? Кто в твоем возрасте уходит по собственному желанию?» Самое забавное во всем этом, что потом, когда я уже была инструктором, она, сама того не зная, пришла ко мне на занятие и выдала перл: «А что, пенсионеров тоже берут на такую работу?» Некоторые люди никогда не меняются.

В общем, в тот же день, когда я уволилась, я записалась на курсы автоинструкторов и уже на этапе обучения поняла, что я точно на своем месте. Я обучалась почти полгода и после каждого занятия с упоением рассказывала мужу, как мне все это нравится. Он сказал, что я даже помолодела и глаза горят так же, как лет 20 назад. Кстати, надо сказать, что бизнес мужа тоже пошел в гору и он даже взял себе помощника. Он шутил, что моя магия передалась и ему.

После окончания курсов я осталась работать в этой же школе инструктором. Почти все мои ученики изначально скептически относились к женщине-инструктору из-за странного предубеждения о дамах за рулем. Однако после первого занятия они расслаблялись, понимая, что перед ними профессионал и совершенно неважно, какого он пола.

В финансовом отношении я, конечно, проиграла — мой доход упал вдвое. Но, во-первых, у нас были сбережения, во-вторых, бизнес мужа набирал обороты. Кроме того, я договорилась со своей школой об аренде автомобиля и стала давать еще и частные уроки, благодаря которым мой доход почти сравнялся с прежним. А бонусом — мое хорошее настроение и гармоничные отношения в семье.

Посоветовала ли бы я женщинам моего возраста уходить с работы и снова искать себя? Не знаю. Но если вы уверены, что это никак не скажется на ваших финансах и у вас есть поддерживающий партнер — почему бы и нет.