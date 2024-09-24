16 случаев на свадьбах, когда что-то пошло не по плану

История с разной едой для гостей жениха и невесты -просто сюр какой-то... А насчет истории где девушку не пригласили n a банкет, и это было заранее обговорено, "некрасиво " было сразу ставить такие условия, и глупо было принимать такое "приглашение", а потом обижаться ,или она думала что ее марафет и причёска сыграют роль и ее все-таки пригласят? Я сама была в подобной ситуации, знакомая пригласила несколько подруг n a девичник, потом делать "выкуп" ,мы подошли ответственно, и к представлению и к подаркам, но после сего действа ,услышали "всем спасибо,все свободны" .вот уж мы тогда не ожидали, но далее поехали лишь избранные.