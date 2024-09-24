Я делала пробную прическу и приносила вариант чего хочу парикмахеру, она сама вроде попросила.
А вот с макияжем была засада)) в принципе тон положили нормальный и накрасили хорошо, только у неё не оказалось нормальной помады) а я вообще не крашусь, крестная одолжила свой блеск.
16 случаев на свадьбах, когда что-то пошло не по плану
Каждой невесте хочется, чтобы ее праздник был идеальным, и все прошло без сучка и задоринки. И пусть жизнь часто вносит свои коррективы, и на свадьбе происходит нечто непредвиденное, зато потом будет что вспомнить. Мы собрали яркие ситуации со свадеб в нашей статье.
- В день свадьбы я, жених, моя мама, свидетельница и еще куча соседей застряли в лифте. В духоте, с медленно сплывающим с лица макияжем и теряющей форму укладкой, на высоченных каблуках мне приходилось защищать от нападок других пленников соседку, которая зашла в полный лифт на 2-м этаже и спровоцировала коллапс. Просидели мы часа полтора, в ЗАГС опоздали. Но на месте упросили нас все-таки расписать. Уже 11 лет у нас все хорошо. © OlenaZelena / Pikabu
- У невесты был длинный шлейф, и пока все ждали начала церемонии, на шлейф прилегла собачка, уснула там. Когда невеста пошла к алтарю, собачка поехала вместе с ней. © Unknown author / Reddit
- Мой друг и его нынешняя жена были влюблены с третьего класса, так что обе семьи знали хорошо знали друг друга и прекрасно ладили. Их свадьба проходила в загородном клубе бассейном. Когда в конце вечеринки мать жениха собралась уходить и прощалась со всеми, она в шутку сказала брату невесты не баловаться у бассейна. А он в ответ столкнул ее в воду. Я не мог в это поверить, но ей и другим гостям это очень понравилось, и все начали смеяться и прыгать в бассейн прямо в одежде. Вся эта свадьба была похожа на из романтическую комедию, и это была вишенка на торте. © markuslinnmanuel / Reddit
- Я была свидетельницей на свадьбе у подруги. Рядом с ней на праздничном столе стояла тарелка с виноградом, и когда я отщипнула ягодку, она заявила, что он куплен специально для нее. Больше мы не общаемся. © Barbara7 / Pikabu
- В день своей свадьбы мне пришлось делать две прически. Первая состарила меня на 15 лет. Записалась в парикмахерскую у дома, к мастеру, у которого всегда стриглась. В результате пришла домой, маму как раз закончил красить визажист. Молча смотрят на меня. Ни восторга. Ноль эмоций. Визажист обычно работает с напарницей — мастером по прическам. Позвонила ей. Благо, та была свободна и быстро приехала. За это время я успела вымыть и высушить голову. Пришлось доплачивать, конечно. И за выезд тоже. Но не жалею. Зато есть, что вспомнить. Тот мандраж никогда не забуду! © zhuravlitsa / Pikabu
Я делала пробную прическу и приносила вариант чего хочу парикмахеру, она сама вроде попросила.
- У моей тети была третья свадьба около месяца назад. Она пригласила всех своих предыдущих мужей, потому что ей нравится драма. Оказалось, что один из них учился в той же школе, что и жених. Большую часть церемонии эти двое провели, болтая друг с другом, и жених не очень-то много внимания уделял моей тете. © Unknown author / Reddit
- Был в гостях на небольшой свадьбе в ресторане. Нас обслуживала отличная официантка, но когда она вносила трехъярусный свадебный торт, она не только уронила его, но и сама свалилась. Как только мы поняли, что она не пострадала, все начали смеяться. Все нашли это забавным, кроме бедной официантки. Она плакала навзрыд — и от смущения, и от того, что испортила этот особенный момент. Все закончилось хорошо: к концу вечера она собрала намного больше чаевых, чем если бы случая с тортом не было. © Scrappy_Larue / Reddit
- Мой брат женился, церемония проходила на открытом воздухе. К несчастью, лил проливной дождь, брат был очень расстроен, а гости раздражены. Но когда молодые шли по проходу, тучи вдруг расступились и выглянуло солнце. А когда они стали мужем и женой, на небе вспыхнула огромная радуга! Напряжение спало, и мы отвезли наших мокрых и счастливых гостей в зал для приема, чтобы подкрепиться и отпраздновать эту лучшую дождливую свадьбу из всех, на которых я когда-либо бывал. © CitizenTed / Reddit
- Подруга пригласила на свадьбу. Сразу было оговорено, что на банкет не зовет, но вышло уж совсем некрасиво. Я нарядилась — маникюр, прическа, платье, приехала на такси на другой конец города, мы пофотографировались, посмотрели на накрытые столы для банкета и... нас сразу попросили уйти. Обидно как-то. © Nadoradovna / Pikabu
- Мы с будущей женой выбрали для свадьбы небольшой отель в Никарагуа. Я включаю музыку, чтобы начать церемонию, должна появиться невеста, но возникает пауза... И вдруг из-за угла раздается ее вопль: «Моя фата застряла в кактусе!!!» ©Sceptical_Houseplant / Reddit
Насчет неприглашения нa банкет как-то странно. Обычно всё наоборот - нa церемонию в загсе зовут не всех, а только избранных, а вот нa банкет приглашают гораздо больше народу. Или я сильно отстала от жизни? История с Пикабу, так что, скорее всего, отечественная.
- Я была свидетельницей у лучшей подруги. Ее отец потратил большую сумму на свадьбу единственной дочери. Он был женат в четвертый раз, и мачеха была очень расстроена такими расходами и явилась на свадьбу в свадебном платье! Координатор свадьбы вовремя заметила ее и спросила у меня, что делать. Я ответила, что решу проблему. После фотосессии невесты в номере для новобрачных, когда до начала церемонии осталось 15 минут, я улучила момент и сообщила невесте, что видела ее мачеху в вестибюле. И что я бесцеремонно пролила свой напиток на ее наряд. © NeverMeantDuckin / Reddit
- Знакомый женился. Почтенный мужчина, начальник. Приезжаем за невестой, а там балаган с выкупом и конкурсами. Жених заявляет: «Наймите клоуна, пусть невеста замуж за него выходит!» И ушел на улицу. Пошутил, конечно, но отсек все эти условности на корню. © T.Rouble / Pikabu
- Родители жениха и невесты имели разное финансовое положение. Каждый обеспечивал едой «своих» гостей, поэтому блюда для приглашенных со стороны жениха сильно отличались от еды для гостей со стороны невесты. У нас на руках были сооветствующие штампы. © Pistalrose / Reddit
- Я был на свадьбе, где обслуживающий персонал прямо во время ужина начал делать уборку: подметать полы, мыть окна и т.д. Они просили гостей отойти, прерывая их разговоры и трапезу. Это сбивало с толку, но было забавно. Оказалось, их специально наняли для развлечения гостей! Никогда не видел ничего подобного. © slinkylizard / Reddit
- Наша свадьба проходила в историческом здании в парке. Рядом был кемпинг. Сначала я не придала этому значения. У нас не было дресс-кода, и многие гости никогда раньше не встречались, поэтому никто не заметил некоторых «дополнительных гостей». После приема мы обнаружили, что гостья оставила свою сумочку. Она как раз остановилась в кемпинге, и мы поехали искать ее. По пути мы встретили группу туристов и спросили у них дорогу. Они не знали, но одна из этих женщин похвалила меня за «изумительную еду» и прекрасную свадьбу, ничуть не смутившись от того, что их никто не приглашал. Потом мы обнаружили их на фото. Похоже, они отлично провели время! © SnowedUponRose / Reddit
- Подруга пригласила на свадьбу. Я сделала укладку в парикмахерской. Сделали классно, но пока я шла домой переодеваться, внезапно хлынул дождь. Моя шикарная прическа за 30 секунд превратилась в какие-то чебурашьи уши. Кое-как я ее собрала, и на фото вроде ничего выглядело. © SanSoda / Pikabu
Бонус
- Этот незнакомец явился на свадьбу, залез в машину, еще и фотографировался с нами. И главное — он слопал половину свадебного торта! Вот фото наглеца. © LouiseKnope / Reddit
А вот и еще несколько статей про различные моменты со свадеб:
Комментарии
Когда-то давно мы с бывшим мужем были NA свадьбе его родственника.
И после торжества оказалось, что нашу машину украли с типа "охраняемой" стоянки.
Среди дорогих машин выбрали старую Субару, видимо, из-за того, что к той модели подходил практически любой ключ)
Хорошо, что там было много родни, нас подкинули сначала в полицию, а потом домой.
Машину нашли через неделю в ближней рощице, с пустым баком и вскрытым багажником.
Видимо, надеялись -n-a- чемоданы с подарками, а там были только щетки и тряпки для мытья 😁😉😕
История с разной едой для гостей жениха и невесты -просто сюр какой-то... А насчет истории где девушку не пригласили n a банкет, и это было заранее обговорено, "некрасиво " было сразу ставить такие условия, и глупо было принимать такое "приглашение", а потом обижаться ,или она думала что ее марафет и причёска сыграют роль и ее все-таки пригласят? Я сама была в подобной ситуации, знакомая пригласила несколько подруг n a девичник, потом делать "выкуп" ,мы подошли ответственно, и к представлению и к подаркам, но после сего действа ,услышали "всем спасибо,все свободны" .вот уж мы тогда не ожидали, но далее поехали лишь избранные.