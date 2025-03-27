19 фото, на которых наше неформальное прошлое играет всеми цветами эмо-радуги
Ностальгия
57 минут назад
Разноцветные челки, пирсинг, кожаные куртки и напульсники — каждый снимок возвращает нас в эпоху искренности. Эти фотографии перенесли нас в юность, когда свобода проявлялась в каждом движении, а стиль был выражением самой сути нашей жизни.
«Я до сих пор считаю, что мой тогдашний прикид — высокая мода»
«Дедуля сделал это фото на каком-то спортивном мероприятии, куда меня заставили пойти»
«В 2000-х я был готом»
«У меня было много маллетов за эти годы»
«Из 13 лет в 27»
- Хорош хвастаться! © distracted_x / Reddit
«В подростковом возрасте я пересмотрел слишком много старых гангстерских фильмов, ходил в костюме, жилете, галстуке, фетровой шляпе... и с конским хвостом»
«Моя эмо-фаза, которая длилась слишком долго»
«Друг нарядил меня Джонатаном Дэвисом для конкурса двойников знаменитостей»
«Вообще не стесняюсь своего нефорского прошлого, люблю показывать старые фоточки»
«Случайно наткнулась на свою выпускную фотографию 2013 года: майка Vans, леггинсы с заклепками, сапоги Lita. Ну такое...»
«Я думала, что я самая крутая девушка в городе»
«Нашла фото на компьютере моей бабушки»
«Слева я эмо-кид, пытаюсь изобразить что-то альтернативное на голове. Справа — я сейчас и совсем не стесняюсь своей роскошной гривы»
«Тут мне 14 лет»
«Я действительно считал, что носить нарукавники было круто. Но моя девушка выбросила их, когда я оставил их у нее дома. Думаю, она оказала мне услугу»
«Родители не покупали нам эмо-шмотки, и мы выкручивались как могли»
бедная девушка. Чтобы поместиться в кадре, ей пришлось сложиться
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- Ржу! Как это все знакомо! © SnooRadishes1331 / Reddit
«Мое выпускное фото. Цитату для школьного альбома я взяла у какой-то модной тогда эмо-группы»
«После расставания со своей первой любовью я заставила подружку сделать кучу моих фоток в таком стиле и назвала их „Одинокие девушки поймут“»
«Я был эмо, но папа не разрешал красить волосы в черный цвет»
Фото на превью twistthespine / Reddit
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