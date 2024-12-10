20+ человек, которые просто пришли устраиваться на новую работу, а унесли с собой целую историю

полиграф - фигня. у нас чтоб получить доступ в помещения одного из проектов (мы - техподдержка) нужно было посетить Контору и пройти собеседование там. а перед этим заполнить анкету про себя, свою родню до 7 колена, родню супруга до 7 колена и ещё и пообещать, что будешь информировать их о любых изменениях.