полиграф - фигня. у нас чтоб получить доступ в помещения одного из проектов (мы - техподдержка) нужно было посетить Контору и пройти собеседование там. а перед этим заполнить анкету про себя, свою родню до 7 колена, родню супруга до 7 колена и ещё и пообещать, что будешь информировать их о любых изменениях.
20+ человек, которые просто пришли устраиваться на новую работу, а унесли с собой целую историю
Каждый из нас хоть раз был на таком собеседовании, о котором невозможно молчать. Несмотря на уникальность каждой ситуации, все они похожи. Где-то начальники считают, что кандидаты обязаны им всем на свете, а где-то фирма и вовсе не знает, что хочет об сотрудника.
- Прошел один круг собеседований, дело дошло до беседы с начальником. Завели меня в кабинет (сразу видно: босс — мужик серьезный), велели ждать. Входит мужчина средних лет, вроде даже ровесник. Я, естественно, встаю, ожидая рукопожатия. Нет, он проходит мимо, на меня не смотрит. Совсем. Ну ничего, мы люди не гордые. И тут начинается цирк. Директор, не глядя на меня, спрашивает у зама:
— Кто у нас сегодня? Пусть расскажет о своем опыте.
И все в таком духе. Директор, делая вид, что меня нет, задавал вопросы своему заму, а он, в свою очередь, переадресовывал их мне. В какой-то момент у зама завибрировал телефон, он немного отвлекся и пропустил вопрос директора. Ха! В эту игру можно играть вдвоем. Сижу, молчу — ведь вопрос не продублирован. Молчит зам, потому что не слышал вопроса. Молчит директор, ведь он не попугай, чтобы повторять два раза, и вообще это не царское дело. И вот мы все трое сидим в тишине и молчим. В общем, собеседование я не прошел. © po15 / Pikabu
- Пару месяцев назад на собеседовании мне озвучили, что все сотрудники проходят полиграф (обычная оптовая торговая конторка). Имела я однажды счастье проходить полиграф и с тех пор зареклась. Спрашиваю у HR: «А ваш собственник готов в ответ тоже пройти полиграф и ответить на ряд моих вопросов? Услуги полиграфолога я готова оплатить». Она аж поперхнулась. © FosFinX / Pikabu
- Секретарь выдала инструктаж о проведении переговоров: «Как зайдете в кабинет, присаживайтесь не ближе второго ряда кресел. Не подходите, руки для рукопожатий не протягивайте. У вас ровно 15 минут, даже если не договорили — прощаетесь и уходите. Записывайтесь заранее на другой день». Сам же директор с экрана телефона на расстоянии 4–5 метров показывал нам что-то на нем — ничего, естественно, не было видно. © user7023084 / Pikabu
- У меня товарищ попал в ситуацию, когда его труд хотели использовать бесплатно. Пришел на собеседование, попросили тестовое. Сделал им просто шикарный макет. Спросил: «Все ли вас устраивает?» Когда те, радостно потирая ручки, запищали, что все просто идеально, он взял и закрыл макет, не сохраняя. Говорит, выражения лиц этих людей и последующий поток ругани были бесценны. © SteelPanda / Pikabu
- Город у нас небольшой. Хожу по собеседованиям, и, практически ради интереса, откликнулся на вакансию на должность начальника отдела ПТО. Прихожу на собеседование, меня встречает молодой человек лет двадцати семи. И начинается.
Он: Специализация вашего прошлого места работы не очень подходит под наши требования.
Я: Если надо, разберусь. Образование техническое, трубы, насосы, котлы видел, принцип знаю и понимаю. В нюансы вникну, проблем не будет.
Он: У нас очень большой объем работ. Вы же понимаете, что все конструктивные, тепловые, гидравлические и прочие расчеты лягут на вас.
Я: Нет, вот тут не понимаю. Начальник отдела подразумевает наличие людей в отделе.
Он: В отделе, конечно, есть 3–4 человека, но они не совсем компетентны. Точнее, совсем не. Так что все расчеты ваши.
В общем, ушел я оттуда. © Spectre666 / Pikabu
- Звоню по объявлению в газете, это было еще лет пятнадцать назад. Требуется медицинский работник. У меня образование среднее. Говорят: «Приезжайте, поговорим». Еду на другой конец города (еще не было прав, так что на маршрутке), дождина сильный. Захожу в кабинет: «Здравствуйте, я звонила». Женщина отвечает: «О, это ко мне. А вы работали когда-нибудь в аптеке?». Отвечаю, что нет. Она: «Ой, тогда вы нам не подходите». Спросил, почему нельзя было задать этот вопрос по телефону. Ответа не было. © IskraKarpova / Pikabu
- Тоже давненько была ситуация. Звоню. Сообщают, куда явиться, через три часа. Благо, хоть без ливня. Мчусь через полгорода (город миллионник). По указанному адресу мне вручают какую-то бумажку.
— Что это?
— А это дата, время и место, где с вами проведут собеседование.
Смотрю — через четыре дня, да еще совсем в другом месте. И понял я, что туда не поеду, раз уж изначально такое отношение. © AlexCave / Pikabu
- Пригласили на собеседование в конце рабочего дня. В отделе кадров дали лист с тестами, которые надо было решить, и провели в гостевую комнату. Решаю тесты. Проходит полчаса, час — тесты решены, но тишина настораживает... Через пять минут заходит уборщица и сообщает мне, что все давно ушли и офис закрывается. Видимо, в начале нашей встречи склероз беспокоил кадровичку, но вскоре и он про нее забыл. Ну и я тоже решил забыть к ним дорогу. © bruzgofff / Pikabu
- Помню, в далеком теперь уже 2003 году, когда гречки оставалось пол упаковки, пришел на собеседование в местную сеть продуктовых магазинов, принадлежащих крайне эпатажному местному олигарху. Кадровичка посмотрела резюме, все устроило, дает анкету, в которой среди вполне ожидаемых вопросов есть и такие: знак зодиака, какого цвета трусы предпочитает соискатель, столица Австралии. Это было время кнопочных мобильных телефонов, но я был парнишка начитанный и написал: «Канберра». Кадровичка берет анкету, заходит к самому начальству, выходит через какое-то время и сообщает:
«Вам отказано». Удивляюсь, спрашиваю, что не так. Оказалось, начальник не любит слишком умных. © POPCORN1226 / Pikabu
- Пришел на собеседование. HR дала опросник и оставила в переговорке, сказав, что собеседующие подойдут через полчаса. Через полчаса никого не было, как и через 45 минут. Я пошел в пустой отдел кадров, забрал куртку и пару ручек на память и ушел. Но было продолжение. Через года полтора они снова меня зовут на собеседование. Я договорился, что приду, но, конечно же, не пошел. Перед самым собеседованием они мне звонили и спрашивали, где я. А я дома в ванне лежу, но сказал, что вот-вот подойду. Еще пару раз звонили, я их морозил, но потом, видимо, они поняли, что я уже над ними глумлюсь, и бросили это дело, сказав, что так некрасиво делать. © HypnoTosh / Pikabu
- Раз был в конторе типа конструкторского бюро, частная лавочка. Спрашивают на собеседование: «Если будут проблемы с сетью или компами, то в какой отдел пойдете в первую очередь?» Отвечаю, что в серверную. Мне в ответ: «Нет! Надо в бухгалтерию, чтобы они отчеты отправляли как можно скорее! Очень жаль, что вы этого не знаете... Мы у каждого кандидата это спрашиваем». © WERWOLF969913 / Pikabu
- Искала работу, и на каждом первом собеседовании прилетал вопрос: «А какие были достижения на прошлой работе?» Я бухгалтер. Ну какие достижения? Пыталась обычные рабочие обязанности подвести под достижения, но меня сразу останавливали. Пыталась говорить в лоб, что у бухгалтеров не бывает достижений: мы просто выполняем текучку по алгоритму, чтобы работодателя не ругала налоговая. Тогда меня вообще не поняли:
«И что, ни единой инициативы, ни единого предложения по оптимизации? Просто плыли по течению?» Когда наконец попалась опытная и взрослая HR, а не девочка-припевочка, меня сразу пригласили на собеседование уже с будущим руководителем, и на следующий же день взяли на работу. © Подслушано / Ideer
- Долго мечтала устроиться в местную крупную компанию. Первое собеседование провалила год назад и уже отчаялась, как вдруг, о чудо — меня пригласили еще раз, и я даже попала на стажировку! И вот спустя неделю я сижу, трясусь как осиновый лист у директора, ожидая каверзных вопросов о продукте, а он просто начал общаться со мной, как со старой знакомой, обо всем на свете: о мотивации, ценностях, увлечениях. Когда я стала понимать, что принята, не выдержала и расплакалась... Спасибо за доверие! Я не подведу! © Подслушано / Ideer
- Когда поняла, что моя работа мне надоела, решила подыскать другую, но пока не увольняться — мало ли что. Пригласили на собеседование, и моя подруга посоветовала надеть трусы наизнанку — никто, кроме меня, знать не будет, а вдруг удачу принесет. В итоге на новую работу не пригласили, а со старой уволили в тот же день. © Подслушано / Ideer
У меня есть бухгалтерское достижение - мне, гуманитарию чистой воды, пришлось стать бухгалтером и сразу главным и единственным, и я самостоятельно за одну ночь свела баланс!
- Один мужик вообще «повеселил». Не ответил ни на вопрос о должности, ни о компании, ни о графике, ни о зарплате: мол, у них несколько вакансий, и на личном собеседовании можно обсудить и выбрать, куда я больше подхожу. Я объяснила, что не собираюсь тратить время на собеседование, если мне их условия не подойдут, так что в чем проблема сразу сказать основное? Он начал меня расспрашивать, на какую должность и зарплату я претендую. Я уже злая была, сказала, что у меня в резюме все написано. А у него, оказывается, моего резюме нет! Спрашиваю: «А как вы тогда сотрудников ищете?» Он ответил, что ему просто принесли мой номер телефона. Ага-ага, конечно. Послала его дальше искать дураков. Вообще не понимаю таких работодателей. Они реально думают, что люди прям на что угодно согласятся? Если бы у меня так было, я бы пошла кассиром или уборщицей в ближайший маркет: там всегда люди нужны, все официально и рядом. © Anila / ADME
- Дело было в 2010-е годы. Друг устраивался менеджером по закупкам в сеть одного известного топливного холдинга. Зарплату обещали по тем временам очень приличную. На собеседовании сказали, что сначала будет испытательный срок — три месяца с зарплатой в 4,5 раза меньше. Требования вполне приемлемые. Но по факту оказалось, что за последние три года никто из претендентов больше трех месяцев на этой должности не работал. Руководство находило формальный повод и увольняло сотрудника. Никто не хотел платить полную ставку. © Александр Ц / Dzen
- Пришла в октябре устраиваться уборщицей. Мне все рассказали: сложного вроде ничего, да и на месте нужно находиться недолго — всего два часа. Я уже готовилась сказать: «Хорошо, я согласна», когда выяснилось кое-что более важное — оказывается, приходить надо в восемь вечера (они работают до десяти). Мы живем в северном городе, и в начале октября в семь вечера уже темно, не говоря о более позднем времени. Я ушла разочарованная и расстроенная. © Мыльная Пена / Dzen
То есть, сотрудники той компании спокойно работают до 10 и идут домой в темноте, а, вот, уборщица так не согласна!
- Буквально позавчера. Я пенсионерка, решила подработать. Недалеко от дома требовалась вахтерша. Официальное трудоустройство, неплохая зарплата. На собеседовании попросили документы об образовании. Меня не взяли, потому что, по их словам, «пенсионеру с двумя высшими образованиями унизительно будет работать вахтером». Это они так решили. © Ирина Гри / Dzen
- Искала подработку, выбросило на сайты с резюме. Звонит барышня, приглашает на собеседование. Полуподвальное помещение, но ремонт довольно приличный. Ни кабинетов — просто отгороженное стеллажами пространство с несколькими столами. Приходит дама. Блузка, которая была в моде 15 назад, яркий макияж, на пальцах штук пять колец. Уже интересно. Дама начинает вещать, что они представители крупного филиала какой-то компании. Набирают сотрудников для бумажной работы. Перечисляет обязанности: ба! Такие работы выполняют несколько человек, а в крупной компании — даже несколько отделов. Мне уже смешно, но молчу. Дама разливается соловьем: уютный офис в центре города, новая оргтехника... Но вот надо заплатить единовременно небольшую сумму для организации рабочего места. Желательно наличкой, но можно и переводом. Думаю: черт, такое еще бывает? Бывает. От вакансии я отказалась. © Светлана С. / Dzen
- Проходила первое собеседование в медицинский центр на должность бухгалтера по телефону. У меня спрашивали про рост, вес, вредные привычки и тому подобное. Я не выдержала и спросила: «Я же пациентов не увижу, зачем подгонять под определенные параметры?» На что ответили: «Все сотрудники должны быть стройными и красивыми». Проработала там всего один год и ушла. © Инна Е. / Dzen
Про красивых сотрудников. История немного с другого конца.
Моя приятельница искала работу, и тут прямо рядом с ее домом открылась вакансия администратора в салон красоты. А девочка – 120килограммовая неформалка с выбритыми бровями, пирсингом и низкокачественными татуировками в тех местах, которые одеждой не прикрыты. Естественно, ей отказали. Она долго возмущалась и жаловалась н.а дискриминацию и пропаганду недостижимых стандартов красоты. Хорошая девчонка, но порой такое отчебучивала…
- После работы в институте устраивалась на завод. Вышли два мужика: начальник и зам. Стали задавать вопросы по работе. И вдруг один спрашивает, как я с мужем живу. Отвечаю: «Нормально. С чего такой вопрос?» Он разъясняет: «Если у вас хорошие отношения в семье, то и работать будете хорошо. У нас образцовый завод». А я до этого работала в институте — тоже не шарашкина контора. И говорю: «А если у меня плохие отношения в семье, и я буду на работу бежать и задерживаться, чтобы домой не торопиться? Так не может быть?» Сделали вывод, что я не хочу к ним идти. Угадали.
- Пришел на собеседование. Они: «У нас очень целеустремленная команда, мы часто остаемся после обычного рабочего времени. Вы не против?». Я ответила, что холост, без детей, так что если у них нормальные компенсации на сверхурочную работу, то буду очень даже счастлив. В ответ: «Ой, вы знаете, мы любим свою работу, поэтому сверхурочные не оплачиваются». Я поблагодарил и ушел. © г253 / Reddit
А вот еще 20+ начальников, с которыми веселье на работе не заканчивается.
Комментарии
"Мы живем в северном городе, и в начале октября в семь вечера уже темно, не говоря о более позднем времени. "
Ой, вы не поверите: даже в Питере осенью-зимой в это время темно. Так что, никому не работать? Цветуечек...
Мне нравится, как некоторые компании наа вопросе про овертайм начинают спотыкаться и что-то мямлить :)
Как отличить зайца от зайчихи? Берете животное. Отпускаете. Если побежал, значит заяц. Если побежала? Правильно, зайчиха.
Это я к чему - вы там определитесь уже с гендерами и глаголами.
Ух ты, Адми сам себя победил. Начал тереть комментарии в новых статьях. Это что б мы вас не поносили последними словами за беспричинные баня?
Лишнее подтверждение того, что HR и иже с ними - отбросы и наитупейшее звено любого бизнеса