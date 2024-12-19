15+ доказательств того, что на собеседованиях нужно быть готовым ко всему

Свеженькое про работодателей: в начале собеседования рассказывают, какие они ууух! и ооох! и что них всем прям все-все гении, не то что неудачники, которые ходят по улицам. Очень жалею, что была просто дико уставшая и невыспатая, так хотелось по этой теме пройтись... Но наа будущее зарубку сделала :) И да, не забыть взять карты Таро - использовать их в ответ наа вопрос "Кем вы себя видите через столько-то лет" :)