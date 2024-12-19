Ну, я бы ещё уточнила, какими прокладками пользуется (дадада, поднимая любимую тему, нуачо😄), если олвейз или котекс, то гнать такую в шею, а если натали там какие-нибудь, то наш человек)))
15+ доказательств того, что на собеседованиях нужно быть готовым ко всему
Каждый из нас когда-либо находился в процессе поиска работы и не станет отрицать, что бывают ну очень странные собеседования. Как будто интервьюеры уже и сами не знают, чего б такого спросить, чтобы окончательно загнать кандидата на должность в угол. Пользователи сети рассказали о нелепых и смешных собеседованиях, на которых им довелось побывать.
- Была на собеседовании. Вопрос "Как часто вы делаете маникюр?" вогнал в ступор.
— А зачем вам это знать?
— Мы должна понимать, сколько свободных денег у вас остается конкретно на жизнь. Понимаете, мы хотим избежать ситуаций, когда через три месяца вы придете просить повышение зарплаты, потому что вам не хватает. Мы сразу собираем информацию о кандидате и стараемся прогнозировать результат.
Просто "Что, блин?" © anastasiaenkovskaya
- В тот период меня уже достали вопросы из разряда "Попался!", которые никакого отношения к работе не имеют. И вот я проходил собеседование на должность администратора базы данных, и умник-интервьюер, который был меня моложе лет на 15, спросил: "С чего вы бы начали строить дом?" А тут я задал встречный вопрос: "И часто у вас такие задачи возникают на этой должности?" И просто уставился на него. Это сразу же сбило с парня спесь. © CunningRunt / Reddit
- Я отомстила за всех на собеседовании. HR у меня спросила про мой уровень стрессоустойчивости. Поэтому на следующем этапе с директорами я задала вопрос: "Какие ситуации у вас возникали, если мне был поставлен такой вопрос?" Лицо директора было просто сказкой! © helga.kurakova
- "Если бы в этой комнате было еще 100 ваших клонов, то по каким признакам можно было бы отличить вас?" Моим ответом стал хлопок дверью. © Custardpaws / Reddit
- "На онлайн-интервью камера обязательна!" — предупредил меня рекрутер. Я, конечно же, согласился с таким утверждением. Даже обсудили, почему это важно. Подключаюсь к собеседованию и вижу следующую картину: руководитель с камерой, а техлид без камеры. Ну, думаю, это ок. Сейчас руководитель свою часть закончит, передаст слово техлиду, и тот включит камеру. Но нет, руководитель передал слово техлиду и свою камеру тоже выключил. В итоге я сидел и общался с двумя черными квадратами. После собеседования со мной связывается рекрутер и спрашивает, как все прошло. Я ответил: "Все ок, но мы же с вами обсуждали важность камер на собеседовании. А в итоге техлид так и не включил ее". А рекрутер выдает: "Так камера важна только для кандидата! А для техлида — по желанию". Занавес. © andrei.pro.it
Так-то все мои клоны будут намного моложе меня.
Или тот, кто спрашивал, киношек насмотрелся?
- Недавно был на собеседовании, и мне задали вопрос: "Что вас заинтересовало в нашей компании?" Говорю, мол, зарплата и условия. Ответ ей не понравился, и она давай рассказывать, что главное — идея и что они там как семья. Я прямо заявил: "Если семья будет без денег, то это уже неблагополучная семья. Все разбегутся". © droninpavel
- Был сегодня на собеседовании в одной крупной фирме, которая занимается продажей сельскохозяйственного оборудования. Или мир перевернулся, или соискателей таких много... Коммерческий директор задал самый странный вопрос, который я слышал на таких мероприятиях: "А зачем вам вообще зарплата, машина есть, жилье есть? Вас что, никто не обеспечивает?" Какой-то подпольный клуб альфонсов, ей-богу... © Рабочий случай / VK
- Последним вопросом на собеседовании на должность кассира было: "Если бы вы стали фруктом, то каким?" Я соригинальничал: "Мангустином!" Приняли. Некоторое время спустя я решил утолить любопытство и спросил, что показал этот тест. Ответ работодателя меня просто уложил: "Неправильных ответов на самом деле тут нет. Мне просто нравится такое спрашивать". © Traditional_Dot776 / Reddit
Вопрос про "неужели вас никто не обеспечивает" попахивает подкатом, вот чесслово. Так и просится продолжение фразы "ябпообеспечивал"
- В очередной раз проходил собеседование. Попросили нарисовать дом и дерево. Нарисовал как смог. Ответили отказом. Спрашиваю: "Почему?" А интервьюер мне отвечает, мол, раз мои дом и дерево "висят" в воздухе, значит, у меня нет ни к чему привязанности. Тогда я у него спрашиваю: "У вас какое образование?" Он ответил, что у него два технических высших. Я спрашиваю, есть ли по психологии? Выяснилось, что его так кто-то подготовил. Финал... Когда мы прощались, он покрылся бледными пятнами. © Вадим Семенов
- Я проходила собеседование в кафе, и в самом конце меня спросили: "Назовите 3 способа использования карандаша, кроме как для письма". Я ответила: "Ну, им можно вязать, закалывать волосы и перематывать кассету". Интервьюер секунду просто пялился на меня, а потом сказал: "Никто прежде так не отвечал!" © lovelycosmos / Reddit
- Стандартное собеседование, вопросы по существу, перекрестный допрос по профессиональным навыкам. Но! Директор переключается на мои интересы. "Так, что тут у вас? Танцы... А спляшите!" Я аж опешила на секунду. А потом как выдам: "Приходите на мое выступление, тогда спляшу!" Посмеялись. Но это внезапное "Спляшите!" запомнилось надолго. © Lanja / Pikabu
- Пригласили на собеседование. Говорит, мол, завтра утром в 9 утра приезжайте. Я приехал чуть раньше, минут за 10. Руководителя все нет и нет. Спустя 20 минут я начал спрашивать у работников, где он. А мне отвечали, мол, не знаем, он приходит по-разному. В понедельник после выходных точно придется подождать. Ну ничего себе! Подождал я еще 20 минут и уехал. Спустя 2 часа он мне перезванивает и спрашивает, где я. "Я уже уехал, я вас ждал 40 минут, но даже ваши сотрудники не знали, где вы, и не могли дозвониться до вас". А мне в ответ: "Подождать можно было! Это же вам работа нужна". Да что ты говоришь! © Privetjohn / Pikabu
- Компания по производству рубашек. Я дошел до финального этапа собеседования. Интервьюер спросила меня: "А ваш костюм ручной работы?" Я ответил, мол, да, сам сшил, и это было чистой правдой. И тогда она взволнованно предложила мне должность портного. Но беда в том, что я-то откликнулся на вакансию специалиста по маркетингу! Потому я довольно неловко ответил: "Нет, я не хочу работать в швейном цеху..." Лицо девушки тут же стало каменным, и она сказала: "Что ж, спасибо, что уделили нам время..." © ITS_A_GUNDAAAM / Reddit
- Прихожу на собеседование в одну контору, заполняю от руки анкету, затем иду на интервью с финансовым директором. И вот она вдруг выдает: "Нам на эту вакансию нужен честный человек!" Я такая: "Ну, я вроде из кассы никогда ничего не брала". А директор мне в ответ: "Не врите! Я поняла все по вашему почерку!" © Рабочий случай / VK
Про карандаш и удивление интервьюера - это девушка еще фокус Джокера с карандашом из "Темного Рыцаря" не вспомнила! Или Джона Уика.
- "Когда планируете в декрет уходить?" Это было не первое уже по счету собеседование в компаниях из разряда "Молодая развивающаяся фирма с 1,5 человека в штате". Когда очередной "большой начальник" развязно задал этот вопрос, в ответ я решила спросить в его же стиле: "А когда посоветуете?" Сказал, что я дерзкая и ему это нравится. © miss_variety
- Устраивался на работу в одно закрытое НИИ, и послали меня на беседу к психологу. Девушка выдала мне карточки с довольно простыми вопросами, на которые нужно было ответить "да" или "нет". Мои ответы пропустили через компьютер, и девушка вдруг заявляет: "Вы страшный человек, но на вас можно положиться!" В этот момент я передумал там работать... © Алекс Венцель / Dzen
- Проходила собеседование... Ну и в конце: "Испытательный срок — 3 месяца. Чтобы определиться, подходите ли вы нам". Отвечаю: "Ну да. Я тоже определюсь, подходите ли вы мне..." Вытаращили глазки... Работаю второй год, по окончании испытательного срока сказала: "Ну, пока поработаю, а там посмотрим". Ага, кто тут кому больше нужен! © Варвара / Dzen
Проблемам поиска работы мы посвятили ряд материалов. Например, здесь вы найдете еще больше историй о смешных собеседованиях. В этой статье мы рассказывали о незаметных испытаниях, которые устраивают соискателю на интервью. А здесь вы узнаете, по каким признакам можно опознать работодателя, который выжмет из вас все соки.
Комментарии
Свеженькое про работодателей: в начале собеседования рассказывают, какие они ууух! и ооох! и что них всем прям все-все гении, не то что неудачники, которые ходят по улицам. Очень жалею, что была просто дико уставшая и невыспатая, так хотелось по этой теме пройтись... Но наа будущее зарубку сделала :) И да, не забыть взять карты Таро - использовать их в ответ наа вопрос "Кем вы себя видите через столько-то лет" :)
Про собеседования уже была статья. Но эта новая порция "маразма" повеселила. Читаю и думаю, хорошо, что мне не надо искать новую работу. Если бы мне задавали такие идиотские вопросы, я бы не устроилась никуда.
Я тут в полном изумлении: предлагают 10-11 часовой рабочий день при довольно скромной наа мой взгляд оплате. Что-то в ТК поменялось?