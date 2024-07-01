Где-то я это уже видела... Меня вечно на этом сайте преследует deja vu
15+ женщин, которые сказали «нет» скучному маникюру и пустились во все тяжкие
Мода и стиль
15 минут назад
Все девушки делятся на два типа. На тех, кто в маникюре предпочитает спокойную классику и на тех, кто никогда не откажется от экспериментов. Наша статья как раз о вторых. Некоторые с ногтями такое вытворяют, что мама не горюй.
«Сводила свою бабулю на маникюр»
- Вау! Да ваша бабушка просто интернет-сенсация! © SnooGoats7978 / Reddit
«С помощью 3D-геля сделала ногти объемными и просто балдею от результата»
-
-
Ответить
«Я сама собрала цветы, засушила их и принесла своему мастеру по маникюру. Мечтала о таких ногтях целую вечность!»
«Я наконец-то сделала ногти, которые светятся в темноте!»
Недавно купила бусинки с буквами. Оказалось, что светятся в темноте. Теперь думаю какое страшное слово выложить в бусах, надеть на шею, и мужчину своего напугать ночью.
Он поворачивается обнять, а там….
-
-
Ответить
«Немного жалею, что предпочла привлекательность функциональности»
«Пожалуйста, уделите минутку и оцените, насколько талантлив мой мастер по маникюру»
«Русалочьи ногти. Работы моего мастера — чистое искусство!»
«Моя маникюрщица — реально художница!»
«На ногтях нарисованы персонажи из мультфильма «Унесенные призраками».
«Моя мастерица готова воплотить все мои безумные идеи! Вот такой набор мечей она нарисовала вручную!»
«Я художник и мастер маникюра»
«Сделала на ногтях светящиеся гирлянды!»
- Это гениально! Они так круто светятся в темноте! © MooshyMammoth / Reddit
«Такие „водяные“ ноготочки я себе сделала»
- Ух ты, просто потрясающе! Мне нравится, как цвета сочетаются друг с другом, а эффект мерцания добавляет глубину и объем. © Innocentilly / Reddit
- Они как будто стеклянные! © paperdolllll / Reddit
«И это сделала 15-летняя девчонка»
- Ого, как круто они светятся в темноте! © foxxy_mama21 / Reddit
«Теперь мои ногти похожи на бабушкин фарфор»
Техника на высоте!
«Носили бы такое или это слишком?»
- Еще как! Они словно из сказки «Красавица и чудовище»! © StrongDuty / Reddit
«Я обожаю кошек, поэтому мой праздничный маникюр выглядит так»
«Познакомилась со своим мастером несколько месяцев назад. И вот как выглядят теперь мои ногти»
Скажите, что это в разное время сделано. А не левая и правая рука одновременно
-
-
Ответить
Еще больше статей о маникюре вы можете посмотреть здесь:
Фото на превью Tasty-Target5416 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ доказательств того, что нет ничего милее бабушкиной заботы
18+ завсегдатаев барахолок, которых фортуна точно записала в свои любимчики
Народное творчество
8 месяцев назад
15+ человек, нашедших на распродаже сокровища, которые обычно на дороге не валяются
Семья
2 года назад
16 «счастливцев», собственные тела которых подкинули им немало сюрпризов
16 звезд, чьи наряды не так просты, как кажутся
Дизайн
10 месяцев назад
Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды
Культура
10 месяцев назад
Мы вспомнили самые мудрые советы, которые слышали за всю жизнь, и решили поделиться с вами
Культура
3 года назад
20+ человек, которые вместо рассказывания анекдотов будут показывать фото своих онлайн-покупок
15+ доказательств того, что заплатки не портят вещи, а делают их круче
19 родителей, которые поняли, что пришла пора пожинать плоды своего воспитания
Народное творчество
10 месяцев назад
15 комиксов о том, какой была бы наша жизнь, если бы никто никогда не врал
11 звезд, которые поколдовали над внешностью так, что все ахнули
Культура
5 месяцев назад