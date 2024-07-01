15+ женщин, которые сказали «нет» скучному маникюру и пустились во все тяжкие

Все девушки делятся на два типа. На тех, кто в маникюре предпочитает спокойную классику и на тех, кто никогда не откажется от экспериментов. Наша статья как раз о вторых. Некоторые с ногтями такое вытворяют, что мама не горюй.

«Сводила свою бабулю на маникюр»

Вау! Да ваша бабушка просто интернет-сенсация! © SnooGoats7978 / Reddit

«С помощью 3D-геля сделала ногти объемными и просто балдею от результата»

«Я сама собрала цветы, засушила их и принесла своему мастеру по маникюру. Мечтала о таких ногтях целую вечность!»

«Я наконец-то сделала ногти, которые светятся в темноте!»

© riceumilktea / Reddit Криптозоолог мамкин 3 дня назад Недавно купила бусинки с буквами. Оказалось, что светятся в темноте. Теперь думаю какое страшное слово выложить в бусах, надеть на шею, и мужчину своего напугать ночью.

Он поворачивается обнять, а там…. - - Ответить

«Немного жалею, что предпочла привлекательность функциональности»

«Пожалуйста, уделите минутку и оцените, насколько талантлив мой мастер по маникюру»

«Русалочьи ногти. Работы моего мастера — чистое искусство!»

«Моя маникюрщица — реально художница!»

«На ногтях нарисованы персонажи из мультфильма «Унесенные призраками».

«Моя мастерица готова воплотить все мои безумные идеи! Вот такой набор мечей она нарисовала вручную!»

«Я художник и мастер маникюра»

«Сделала на ногтях светящиеся гирлянды!»

Это гениально! Они так круто светятся в темноте! © MooshyMammoth / Reddit

«Такие „водяные“ ноготочки я себе сделала»

Ух ты, просто потрясающе! Мне нравится, как цвета сочетаются друг с другом, а эффект мерцания добавляет глубину и объем. © Innocentilly / Reddit

Они как будто стеклянные! © paperdolllll / Reddit

«И это сделала 15-летняя девчонка»

Ого, как круто они светятся в темноте! © foxxy_mama21 / Reddit

«Теперь мои ногти похожи на бабушкин фарфор»

Техника на высоте!

«Носили бы такое или это слишком?»

Еще как! Они словно из сказки «Красавица и чудовище»! © StrongDuty / Reddit

«Я обожаю кошек, поэтому мой праздничный маникюр выглядит так»