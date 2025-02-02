Мы нашли 10+ двойников героев "Гарри Поттера" в старых добрых фильмах

Пока другие поклонники поттерианы следят за новостями о перезапуске франшизы, чтобы узнать, кто же будет сниматься в грядущем сериале, мы решили немного похулиганить. А именно: выяснить, кто из артистов прошлого на раз-два изобразил бы любимых волшебников и чуть менее любимых маглов. Потому что, как выяснилось, среди героев старого доброго кино есть чуть ли не двойники Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и других дорогих сердцу персонажей.

Рон Уизли — Игорь Лях ("Любовь и голуби")

Хагрид — Анатолий Кубацкий ("Марья-искусница")

Волан-де-Морт — Николай Боярский ("Новогодние приключения Маши и Вити")

Беллатриса Лестрейндж — Кармен Галин ("Сказка странствий")

Дадли Дурсль — Сергей Николаев ("Варвара-краса, длинная коса")

Златопуст Локонс — Эдуард Изотов ("Морозко")

Драко Малфой — Павел Чернышев ("Сказка о Звездном мальчике")

Гарри Поттер — Михаил Макаров ("Всадник над городом")

Гермиона Грейнджер — Яна Поплавская ("Про Красную Шапочку")

Минерва Макгонагалл — Татьяна Пельтцер ("Формула любви")

Филиус Флитвик — Владимир Федоров ("Руслан и Людмила")

Долорес Амбридж — Светлана Немоляева ("Служебный роман")

Северус Снейп — Александр Трофимов ("Маленькие трагедии")

Бонус: а вот двойника Сивиллы Трелони мы нашли в более новом сериале. Мы думаем, что Анна Димова ("Папины дочки") ну очень напоминает предсказательницу