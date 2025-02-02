Мы нашли 10+ двойников героев "Гарри Поттера" в старых добрых фильмах
Пока другие поклонники поттерианы следят за новостями о перезапуске франшизы, чтобы узнать, кто же будет сниматься в грядущем сериале, мы решили немного похулиганить. А именно: выяснить, кто из артистов прошлого на раз-два изобразил бы любимых волшебников и чуть менее любимых маглов. Потому что, как выяснилось, среди героев старого доброго кино есть чуть ли не двойники Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и других дорогих сердцу персонажей.
Рон Уизли — Игорь Лях ("Любовь и голуби")
Хагрид — Анатолий Кубацкий ("Марья-искусница")
Волан-де-Морт — Николай Боярский ("Новогодние приключения Маши и Вити")
Беллатриса Лестрейндж — Кармен Галин ("Сказка странствий")
Ох, "Сказка странствий"... Как хорошо, что я еë не смотрела в детстве.
Дадли Дурсль — Сергей Николаев ("Варвара-краса, длинная коса")
Златопуст Локонс — Эдуард Изотов ("Морозко")
А мне кажется больше похож Андрей Миронов из бриллиантовой руки
Драко Малфой — Павел Чернышев ("Сказка о Звездном мальчике")
Гарри Поттер — Михаил Макаров ("Всадник над городом")
Гермиона Грейнджер — Яна Поплавская ("Про Красную Шапочку")
Минерва Макгонагалл — Татьяна Пельтцер ("Формула любви")
Филиус Флитвик — Владимир Федоров ("Руслан и Людмила")
Долорес Амбридж — Светлана Немоляева ("Служебный роман")
Северус Снейп — Александр Трофимов ("Маленькие трагедии")
Бонус: а вот двойника Сивиллы Трелони мы нашли в более новом сериале. Мы думаем, что Анна Димова ("Папины дочки") ну очень напоминает предсказательницу
Поттериане мы посвятили немало статей. Например, здесь можно узнать, какие актеры были в шаге от того, чтобы получить роль в фильмах, но звезды не сошлись. В этом материале мы рассказывали, как артисты импровизировали на съемках. А здесь можно почитать о нелогичных моментах франшизы, на которые почему-то все закрыли глаза.
Комментарии
Вы пишете: "кто изобразил бы naa раз-два" персонажей ГП. Ну предположим Златопуст реально в точку, ну наверное Рон бы мог получиться, но что общего у Хагрида , Амбридж ,Флитвика, кроме прически, там абсолютно другие роли , прическу то можно кому угодно сделать.
Интересно примерить роли из ГП нa отечественных артистов. Есть очень похожие, но большинство притянуто за уши. Но подборка удачная. Лайк. 👍