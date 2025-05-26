Текст о том, как из-за еды наш с мужем брак затрещал по швам

Я не готовлю. Вообще. Мужа, Виктора, вполне устраивала доставка, но недавно замелькали у него фразы типа: «Ой, супчика бы домашнего...» А у меня на готовку ни сил, ни времени нет. И тут на днях я узнаю, что его мама, Анна Петровна, уже купила билет и едет к нам в гости на несколько дней. Мол, давно не была, соскучилась — страсть! Свекровь на пенсии. Живет в соседнем городе, вполне себе бодра и активна, свободного времени у нее навалом. Я считаю, что мать — это святое, поэтому против ее приезда не возражала. Тем более, что отношения у нас с ней были неплохие. Одним словом, стали ее ждать.

Прибегаю вечером после работы домой. Быстренько заказываю пиццу, жареные ребрышки, клюквенный морс. И тут заходят свекровь и мой муж с двумя огромными сумками. Я обалдела, а свекровь, едва поздоровавшись, велела ему следовать за ней и устремилась вглубь квартиры.

Свекровь прошла на кухню и стала опустошать сумки. На свет появились кастрюля, устрашающих размеров казан, 3 сковороды, мясорубка, овощерезка, миксер. Ну и до кучи: толкушка, скалка, терка, лопатки... На поварешке я сломалась и спросила:

— Анна Петровна, а зачем все это? Ужин привезут сейчас.

— Ага, ужин! Ты моего сына кормишь непонятно чем!