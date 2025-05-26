Текст о том, как из-за еды наш с мужем брак затрещал по швам

Авторские колонки
34 минуты назад

Мне всегда хотелось пожать руку человеку, придумавшему доставку еды. Ведь это отличное решение, когда нет времени или желания готовить, или же душа просит чего-то вкусного и необычного, что на своей кухне точно не соорудишь.

Сегодня наша героиня Катя расскажет о том, как отсутствие домашней еды неожиданно сказалось на ее отношениях с мужем. А в бонусе вы найдете откровения привереженцев доставки и тех, кто обожает варить и жарить.

Я не готовлю. Вообще. Мужа, Виктора, вполне устраивала доставка, но недавно замелькали у него фразы типа: «Ой, супчика бы домашнего...» А у меня на готовку ни сил, ни времени нет. И тут на днях я узнаю, что его мама, Анна Петровна, уже купила билет и едет к нам в гости на несколько дней. Мол, давно не была, соскучилась — страсть! Свекровь на пенсии. Живет в соседнем городе, вполне себе бодра и активна, свободного времени у нее навалом. Я считаю, что мать — это святое, поэтому против ее приезда не возражала. Тем более, что отношения у нас с ней были неплохие. Одним словом, стали ее ждать.

Прибегаю вечером после работы домой. Быстренько заказываю пиццу, жареные ребрышки, клюквенный морс. И тут заходят свекровь и мой муж с двумя огромными сумками. Я обалдела, а свекровь, едва поздоровавшись, велела ему следовать за ней и устремилась вглубь квартиры.

Свекровь прошла на кухню и стала опустошать сумки. На свет появились кастрюля, устрашающих размеров казан, 3 сковороды, мясорубка, овощерезка, миксер. Ну и до кучи: толкушка, скалка, терка, лопатки... На поварешке я сломалась и спросила:

— Анна Петровна, а зачем все это? Ужин привезут сейчас.
— Ага, ужин! Ты моего сына кормишь непонятно чем!

И свекровь разразилась спичем о том, что жил да был мальчик Витя, ел мамину еду, потом ушел в свободное плаванье и готовить научился. А в 30 лет женился на ленивой мне. Я его с панталыку и сбила, подсадила на суши, ребрышки и — какой позор! — утренние оладушки из кафе. Мол, Витюша все ей рассказал. Но это же неправильно, жена должна сама готовить! Стал он на супчик намекать, да я не отреагировала. Вот свекровь и отправилась к нам, чтобы спасти желудок сына от «приготовленной грязными руками пиццы и сомнительных салатов». Читай — приучить меня к ежедневной готовке.

Глянув на болтливого Витюшу, я поняла, что на мою сторону он становиться не собирается. А ведь неделю назад приволок кучу рекламы доставки бургеров! Свекровь тем временем вытащила из сумки судок с котлетами и овощным рагу и стала их разогревать.

Juliett
8 часов назад

Ну кстати, если хочет домашнюю еду муженёк, что ему мешает самому ее готовить? Умеет же, как сказано выше

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Почему я не устроила скандал, не сходя с места? Наверное, потому, что была воспитана в уважении к старшим, да и решила, что Анна Петровна быстро наиграется в повара и оставит нас в покое. К тому же работаю я много, мы с ней и пересекаться почти не будем. К доставленной еде в тот вечер не притронулись ни она, ни Виктор. Пришлось брать на работу и угощать коллег.

С этого момента наша кухня преобразилась. Утром оттуда доносился запах каши, вечером встречали ароматы тефтелей либо солянки. А на закуску были советы от мужниной маман:

— Встань завтра на полчаса раньше, приготовь блинчики! Я покажу, как.

— Давай, научу суп варить. Суп — основа рациона здорового человека.

Но утром мне лень вставать на полчаса раньше, чтобы заниматься нелюбимым делом, а вечером совершенно нет сил. Блюда, которые я заказываю, да хоть тот же суп, всегда свежие и вкусные, из проверенных мест. Я честно пыталась держаться. Сначала благодарила, ведь свекровь готовила хорошо. А уж как был доволен Виктор! Тем более, что мама не напрягала его нравоучениями. Но на четвертый день я не выдержала наставлений о важности домашней еды, и мои нервы сдали.

Заявила свекрови, что я — большая девочка и сама решаю, готовить мне или нет. И воспитывать меня уже поздно, да и бесполезно. Пусть готовит у себя дома, если ей так нравится, а я не буду. Мы с мужем поссорились. Обменялись любезностями типа «Ты меня не уважаешь», «А я твою маму вообще не звала». Вот все же ему нравилось до этого, ну какие домашние супчики?!

Анна Петровна уехала на следующий день, оставив после себя холодильник, забитый кушаньями, и Виктора, погруженного в молчание. Мы не разговаривали неделю. Я заказывала еду. Мамина еда закончилась, так что он молча ел блюда из доставки, про суп не заикался. А однажды вечером мы сидели на диване, и он сказал:

— У тебя такой красивый смех. Я соскучился.

Я ответила:

— Я тоже по тебе соскучилась. Но ты бы мог маме сразу сказать, что готовить — это не мое, и раньше тебя все устраивало. А если уж так на домашнее потянуло, готовь сам!

Мы попросили друг у друга прощения. Он — за то, что не попытался поговорить со мной откровенно, а стал давить на меня с помощью мамы. Я — за то, что не прислушалась к нему и за излишне резкую реакцию на вмешательство свекрови.

Сейчас у нас в ходу доставка. Иногда муж что-то сам готовит, изредка я ему помогаю — если есть желание. Возможно, когда-нибудь мне захочется готовить самой. Например, когда дети появятся. Анна Петровна приезжает к нам в гости, но больше не пытается насадить культ готовки. Мы с Виктором стали чаще прислушиваться друг к другу, а еще пришли к выводу, что еда — это просто еда. Ежедневное дежурство по кухне не делает из женщины или мужчины хорошего партнера, ведь любовь — не в щах и не в котлетах. Хочешь суп — предложи приготовить вместе. Отсутствие желания кашеварить не делает тебя плохим человеком. Особенно если ты умеешь заказывать вкусную еду и сохранять тепло — не в кастрюле, а в отношениях.

Бонус

  • Я много работаю и неплохо зарабатываю. Моя жена не работает, но полностью обеспечена — пользуется моей картой и в финансовом плане не ограничена. Последний месяц выдался особенно напряженным: практически без выходных, я вымотался. Наконец-то выпали аж два выходных подряд — долгожданный шанс отдохнуть. Утром мы позавтракали в кафе, позже там же пообедали. А вечером я просто спросил: «Приготовишь что-нибудь на ужин?» На что получил довольно неожиданную реакцию: «Я тоже, между прочим, хочу отдыхать в выходные». Честно говоря, это меня удивило. Я задумался. Жена не работает, готовила за все время, пожалуй, всего пару раз — чаще у нас доставка или рестораны. С уборкой та же история: раньше хоть как-то поддерживала порядок, но в какой-то момент предложила просто вызывать клининг. Меня в целом это устраивало, и если я просил что-то приготовить, она реагировала на это спокойно. А тут вдруг такое. Я аккуратно спросил, от чего она устала, и как вообще у нее дни делятся на «рабочие» и «выходные». В ответ обида, не разговаривает со мной. © Подслушано / Ideer
  • Я не люблю готовить. Всем своим парням честно об этом говорила. Но почему-то каждый из них очень удивляется, когда я готовлю вкуснейший борщ или солянку, от которых их не оттащишь. Поедают это с со словами: «Вот видишь, а говорила, что не умеешь готовить». А я не не умею, а не люблю, это две большие разницы. Ешь свой борщ, фиг я тебе больше приготовлю его! © Подслушано / Ideer
  • Я люблю вкусно готовить, и люди меня часто пытаются сосватать своим знакомым. И им не приходит в голову, что мне не нужен просто рот, чтобы есть. Я ищу мужчину, которому тоже интересна готовка. Ну или который, по крайней мере, будет тоже иметь полезное домашнее хобби. Бывший, например, был столяром, делал отличную мебель. До этого встречалась с владельцем ресторана — много всего из еды пробовали и обсуждали. А мне дают контакты парня, которому по медицинским показаниям нужна пожизненная диета. © Подслушано / Ideer
  • Была в командировке, вернулась и узнала, что муж питался бутербродами все это время. Подумала: ну как так?! Взрослые же люди. Сейчас муж уехал, а я уже неделю на фастфуде и перекусах. Дело не в лени, а на одного просто и готовить, и накрывать не хочется. Очень скучаю по нему, по совместным готовкам и ужинам... © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
8 часов назад

Я уже писала о своей знакомой, которой мама сосватала парня na 10 лет её моложе. Так вот, она никогда дома ничего не готовила, вообще. Когда вышла замуж, то свекровь начала её упрекать: "Как так, ты же женщина и ничего не готовишь, ничего по дому делать не умеешь". Na что знакомая заявила, что у неё два высших образования, она знает три иностранных языка, возглавляет крупный отдел, а её муженёк еле-еле закончил ПТУ и ходит в море простым матросом, вот пусть он увольняется и делает всё по дому. В результате, так и случилось - муж уволился, делал всё по дому и сидел дома с ребёнком, а жена работала. Но всё равно дело дошло до развода, так как после переезда в культурную столицу этот никчёмный муженёк нашёл себе другую молодую женщину. Всё-таки довлеют na многих старые установки о том, что женщина должна делать всё по дому, в том числе и готовить.

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