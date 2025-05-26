Ну кстати, если хочет домашнюю еду муженёк, что ему мешает самому ее готовить? Умеет же, как сказано выше
Текст о том, как из-за еды наш с мужем брак затрещал по швам
Мне всегда хотелось пожать руку человеку, придумавшему доставку еды. Ведь это отличное решение, когда нет времени или желания готовить, или же душа просит чего-то вкусного и необычного, что на своей кухне точно не соорудишь.
Сегодня наша героиня Катя расскажет о том, как отсутствие домашней еды неожиданно сказалось на ее отношениях с мужем. А в бонусе вы найдете откровения привереженцев доставки и тех, кто обожает варить и жарить.
Я не готовлю. Вообще. Мужа, Виктора, вполне устраивала доставка, но недавно замелькали у него фразы типа: «Ой, супчика бы домашнего...» А у меня на готовку ни сил, ни времени нет. И тут на днях я узнаю, что его мама, Анна Петровна, уже купила билет и едет к нам в гости на несколько дней. Мол, давно не была, соскучилась — страсть! Свекровь на пенсии. Живет в соседнем городе, вполне себе бодра и активна, свободного времени у нее навалом. Я считаю, что мать — это святое, поэтому против ее приезда не возражала. Тем более, что отношения у нас с ней были неплохие. Одним словом, стали ее ждать.
Прибегаю вечером после работы домой. Быстренько заказываю пиццу, жареные ребрышки, клюквенный морс. И тут заходят свекровь и мой муж с двумя огромными сумками. Я обалдела, а свекровь, едва поздоровавшись, велела ему следовать за ней и устремилась вглубь квартиры.
Свекровь прошла на кухню и стала опустошать сумки. На свет появились кастрюля, устрашающих размеров казан, 3 сковороды, мясорубка, овощерезка, миксер. Ну и до кучи: толкушка, скалка, терка, лопатки... На поварешке я сломалась и спросила:
— Анна Петровна, а зачем все это? Ужин привезут сейчас.
— Ага, ужин! Ты моего сына кормишь непонятно чем!
И свекровь разразилась спичем о том, что жил да был мальчик Витя, ел мамину еду, потом ушел в свободное плаванье и готовить научился. А в 30 лет женился на ленивой мне. Я его с панталыку и сбила, подсадила на суши, ребрышки и — какой позор! — утренние оладушки из кафе. Мол, Витюша все ей рассказал. Но это же неправильно, жена должна сама готовить! Стал он на супчик намекать, да я не отреагировала. Вот свекровь и отправилась к нам, чтобы спасти желудок сына от «приготовленной грязными руками пиццы и сомнительных салатов». Читай — приучить меня к ежедневной готовке.
Глянув на болтливого Витюшу, я поняла, что на мою сторону он становиться не собирается. А ведь неделю назад приволок кучу рекламы доставки бургеров! Свекровь тем временем вытащила из сумки судок с котлетами и овощным рагу и стала их разогревать.
Почему я не устроила скандал, не сходя с места? Наверное, потому, что была воспитана в уважении к старшим, да и решила, что Анна Петровна быстро наиграется в повара и оставит нас в покое. К тому же работаю я много, мы с ней и пересекаться почти не будем. К доставленной еде в тот вечер не притронулись ни она, ни Виктор. Пришлось брать на работу и угощать коллег.
С этого момента наша кухня преобразилась. Утром оттуда доносился запах каши, вечером встречали ароматы тефтелей либо солянки. А на закуску были советы от мужниной маман:
— Встань завтра на полчаса раньше, приготовь блинчики! Я покажу, как.
— Давай, научу суп варить. Суп — основа рациона здорового человека.
Но утром мне лень вставать на полчаса раньше, чтобы заниматься нелюбимым делом, а вечером совершенно нет сил. Блюда, которые я заказываю, да хоть тот же суп, всегда свежие и вкусные, из проверенных мест. Я честно пыталась держаться. Сначала благодарила, ведь свекровь готовила хорошо. А уж как был доволен Виктор! Тем более, что мама не напрягала его нравоучениями. Но на четвертый день я не выдержала наставлений о важности домашней еды, и мои нервы сдали.
Заявила свекрови, что я — большая девочка и сама решаю, готовить мне или нет. И воспитывать меня уже поздно, да и бесполезно. Пусть готовит у себя дома, если ей так нравится, а я не буду. Мы с мужем поссорились. Обменялись любезностями типа «Ты меня не уважаешь», «А я твою маму вообще не звала». Вот все же ему нравилось до этого, ну какие домашние супчики?!
Анна Петровна уехала на следующий день, оставив после себя холодильник, забитый кушаньями, и Виктора, погруженного в молчание. Мы не разговаривали неделю. Я заказывала еду. Мамина еда закончилась, так что он молча ел блюда из доставки, про суп не заикался. А однажды вечером мы сидели на диване, и он сказал:
— У тебя такой красивый смех. Я соскучился.
Я ответила:
— Я тоже по тебе соскучилась. Но ты бы мог маме сразу сказать, что готовить — это не мое, и раньше тебя все устраивало. А если уж так на домашнее потянуло, готовь сам!
Мы попросили друг у друга прощения. Он — за то, что не попытался поговорить со мной откровенно, а стал давить на меня с помощью мамы. Я — за то, что не прислушалась к нему и за излишне резкую реакцию на вмешательство свекрови.
Сейчас у нас в ходу доставка. Иногда муж что-то сам готовит, изредка я ему помогаю — если есть желание. Возможно, когда-нибудь мне захочется готовить самой. Например, когда дети появятся. Анна Петровна приезжает к нам в гости, но больше не пытается насадить культ готовки. Мы с Виктором стали чаще прислушиваться друг к другу, а еще пришли к выводу, что еда — это просто еда. Ежедневное дежурство по кухне не делает из женщины или мужчины хорошего партнера, ведь любовь — не в щах и не в котлетах. Хочешь суп — предложи приготовить вместе. Отсутствие желания кашеварить не делает тебя плохим человеком. Особенно если ты умеешь заказывать вкусную еду и сохранять тепло — не в кастрюле, а в отношениях.
Бонус
- Я много работаю и неплохо зарабатываю. Моя жена не работает, но полностью обеспечена — пользуется моей картой и в финансовом плане не ограничена. Последний месяц выдался особенно напряженным: практически без выходных, я вымотался. Наконец-то выпали аж два выходных подряд — долгожданный шанс отдохнуть. Утром мы позавтракали в кафе, позже там же пообедали. А вечером я просто спросил: «Приготовишь что-нибудь на ужин?» На что получил довольно неожиданную реакцию: «Я тоже, между прочим, хочу отдыхать в выходные». Честно говоря, это меня удивило. Я задумался. Жена не работает, готовила за все время, пожалуй, всего пару раз — чаще у нас доставка или рестораны. С уборкой та же история: раньше хоть как-то поддерживала порядок, но в какой-то момент предложила просто вызывать клининг. Меня в целом это устраивало, и если я просил что-то приготовить, она реагировала на это спокойно. А тут вдруг такое. Я аккуратно спросил, от чего она устала, и как вообще у нее дни делятся на «рабочие» и «выходные». В ответ обида, не разговаривает со мной. © Подслушано / Ideer
- Я не люблю готовить. Всем своим парням честно об этом говорила. Но почему-то каждый из них очень удивляется, когда я готовлю вкуснейший борщ или солянку, от которых их не оттащишь. Поедают это с со словами: «Вот видишь, а говорила, что не умеешь готовить». А я не не умею, а не люблю, это две большие разницы. Ешь свой борщ, фиг я тебе больше приготовлю его! © Подслушано / Ideer
- Я люблю вкусно готовить, и люди меня часто пытаются сосватать своим знакомым. И им не приходит в голову, что мне не нужен просто рот, чтобы есть. Я ищу мужчину, которому тоже интересна готовка. Ну или который, по крайней мере, будет тоже иметь полезное домашнее хобби. Бывший, например, был столяром, делал отличную мебель. До этого встречалась с владельцем ресторана — много всего из еды пробовали и обсуждали. А мне дают контакты парня, которому по медицинским показаниям нужна пожизненная диета. © Подслушано / Ideer
- Была в командировке, вернулась и узнала, что муж питался бутербродами все это время. Подумала: ну как так?! Взрослые же люди. Сейчас муж уехал, а я уже неделю на фастфуде и перекусах. Дело не в лени, а на одного просто и готовить, и накрывать не хочется. Очень скучаю по нему, по совместным готовкам и ужинам... © Подслушано / Ideer
Об эпичных кулинарных провалах мы писали ранее:
Комментарии
Я уже писала о своей знакомой, которой мама сосватала парня na 10 лет её моложе. Так вот, она никогда дома ничего не готовила, вообще. Когда вышла замуж, то свекровь начала её упрекать: "Как так, ты же женщина и ничего не готовишь, ничего по дому делать не умеешь". Na что знакомая заявила, что у неё два высших образования, она знает три иностранных языка, возглавляет крупный отдел, а её муженёк еле-еле закончил ПТУ и ходит в море простым матросом, вот пусть он увольняется и делает всё по дому. В результате, так и случилось - муж уволился, делал всё по дому и сидел дома с ребёнком, а жена работала. Но всё равно дело дошло до развода, так как после переезда в культурную столицу этот никчёмный муженёк нашёл себе другую молодую женщину. Всё-таки довлеют na многих старые установки о том, что женщина должна делать всё по дому, в том числе и готовить.