19 примеров того, как случай создает искусство лучше любого художника

Иногда доля секунды, нелепая ошибка или просто удачное стечение обстоятельств рождают нечто действительно уникальное и гениальное, рождают невероятные снимки, которые мы делать никак не планировали. Это чистая магия момента: тень, упавшая ровно туда, куда нужно; птица, залетевшая в кадр в идеальный момент, или оптическая иллюзия, создавшая настоящий шедевр.