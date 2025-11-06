Не знаю, не знаю…. Мне страшновато от этой “картины», будто парень очень болен… и скоро пойдет на новое «возрождение» … бррррр
19 примеров того, как случай создает искусство лучше любого художника
Иногда доля секунды, нелепая ошибка или просто удачное стечение обстоятельств рождают нечто действительно уникальное и гениальное, рождают невероятные снимки, которые мы делать никак не планировали. Это чистая магия момента: тень, упавшая ровно туда, куда нужно; птица, залетевшая в кадр в идеальный момент, или оптическая иллюзия, создавшая настоящий шедевр.
«Мой друг обычно спит вот в такой позе»
- Он будто сошел с картины Возрождения! © Unknown author / Reddit
«Призрак серебряного бенгала»
Какой красивый окрас у котика. Леопардово-тигровый. Лучше бы без этой дурацкой маски сфоткала.
«Я уронил немного кукурузного крахмала»
Похоже на звезды сияние. Или уличный фонарь, светящийся в ночи, и вокруг снежинки ❄️
«Потягушки!»
Какая прелестная безмятежность. Глядя на эти "потягушки" тоже хочется потянуться, зевнуть и понежиться на солнышке.
«Конец дня на пляже»
Природа дарит нам такие невероятно красочные виды! Надо только заметить. Если получится - сфоткать, чтобы другие смогли полюбоваться этой красотой. Молодец ав_тор!
«Дождь на тонированном стекле»
Люблю смотреть в окно, когда на улице дождь. Приятно осознавать что я дома в сухости, тепле и не мокну под дождём. Тем более что за окном такая милая картинка.
«Трон ангельского света»
На этом кресле не хватает только какой-нибудь милой, задремавшей старушки с вязанием.
«Просто замерзшее дерево»
«Отражение моих часов»
«Мои руки на картине Дали»
«Бугенвиллия в городке Сирмионе»
«Цветочная ваза и ее отражение в окне»
«Когда реальная жизнь похожа на картину»
«Пролил немного молока, и вот что получилось»
«Тень стола оставила на морозе вот такую завитушку»
«Он смотрел инсталляцию на Венецианской биеннале»
«Сегодня я нашел улыбающуюся картошку»
«Котейка дотянулся до небес!»
- Это был первый визит к ветеринару. Он все время пристально смотрел на крючок на потолке, поэтому ветеринар в конце концов поднял его, чтобы тот мог сам посмотреть. Мне показалось, будто я смотрю «Король Лев». © rochellu / Reddit
- Ветеринар с хорошими манерами всегда на вес золота. © Box-o-bees / Reddit
«Свет, тень и оранжевый цвет»
Надеемся, наша подборка вдохновит вас по-новому взглянуть на мир вокруг. Ведь случайные шедевры окружают нас повсюду, и единственный способ запечатлеть их — быть готовым и ловить мгновенье каждый миг нашей жизни.
Комментарии
Вот это я понимаю - живые, может, и не идеальные, но интересные снимки.
А не долбаная иишница в идиотских комиксах)