20+ неповторимых вещей, которые создали люди с умелыми руками

Творческие люди не сидят без дела: кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то клеит, а кто-то даже из морковных обрезков, листьев или занавески способен создать такое, что у окружающих челюсть на пол падает. Вот, сами полюбуйтесь.

«Я татуировщица. На этот раз я сделала „татуировку“ своим джинсам с помощью кисточки и отбеливателя»

«Я сделала коврик-портрет нашего кота. Это подарок ему на день рождения! Имениннику, кажется, понравилось»

«Волшебная сцена из сказки внутри расчески»

«Сделал этого морковного человечка, пока готовил, и отправил фото своей девушке. Вот что для меня сделала ее мама»

«Пришелец Альф ручной работы⁠⁠»

«Сделал котика из дерева»

«Ночник как память о доме, которого больше нет⁠⁠. Внучка заказала для дедушки с бабушкой, чей дом снесли»

«На эти вышивки у меня ушел год»

«Я сделала собаку из искусственного меха»

«Это мой первый большой проект! Я объединила шитье и вышивку крестиком и сшила себе рюкзак»

«Эту куклу сделала еще моя бабушка, когда была маленькой. Она использовала кукурузные рыльца и шелуху»

«Моя дочь нарисовала мороженое в виде толстых котов и сказала, что мне стоит его вырезать из дерева. Что ж, это слишком крутая идея, чтобы не попробовать»

«Кресло-гамак. Это моя первая работа в технике макраме за последние 15 лет. Я нашла картинку на Pinterest и просто повторила работу»

«Моя первая кукла обитсу. Материал: полимерная глина, стекло, пластик, трикотаж»

«Меня попросили сделать одному клиенту шляпу в виде дракона, он хочет надеть ее на свою свадьбу. А его невеста будет в шляпе в виде единорога. Хотелось бы увидеть их фото»

«Варежки-лисички, в⁠ыполнены из искусственного меха и шерсти»

«Робот-пылесос царапал ножки журнального столика, поэтому моя девушка связала для их защиты вот такие носки»

«Сшила на днях новую сумочку из красного шнура. Очень непривычно было из него шить, конечно, но все-таки яркие цвета — это восторг!»

«Я сделала лампу из листьев»

«Сделала себе костюм для косплея в виде гамбургера»

«Я переделала платье и туфли (которые покрасила и покрыла большим количеством горячего клея), а также сделала пояс и берет». «Это какая-то невероятная прелесть! Все — браслет, платье! А туфли! Ха-ха, они просто улет!» © Known-Potential-3603 / Reddit

«Я давно хотел изготовить подобный журнальный столик с двумя шкафчиками. Не могу нарадоваться результату!»

«Недавно сшил себе рубашку из кружевной занавески»

«Ваша мама знает, что вы носите ее шторы? Шучу, вышло круто!» © KaijuAlert / Reddit

«Случайно капнула бытовой химией на одну из моих любимых пар обуви. И вот как я вышла из положения»

«Они такие очаровательные! Если бы вы не показали фото до переделки, я бы решила, что вы их уже с узорами купили». © RuthanneMarigold / Reddit

«В прошлом году я сшила для своей дочери светящееся в темноте платье»

«Вау, в темноте выглядит жутковато и одновременно мило!» © airesmoon / Reddit

«Кто-то будет бродить по улицам и пугать людей ночью. Отличное платье». © Nix_from_the_90s / Reddit

«Сделал этот зонтик в подарок на свадьбу. Это было нелегко, скажу я вам»

«Мой отец переезжает в другую квартиру и напечатал на 3D-принтере планировку дома и масштабные модели своих вещей, чтобы понять, как их расставить»

«Лол, нам удалось вместить все, кроме одного стола, который ему и так был не нужен». © mangogaga / Reddit