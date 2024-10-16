Очень классно! Я бы не отказалась от такой татушки, но только н.а джинсах, или н.а куртке. Настоящее мастерство.
20+ неповторимых вещей, которые создали люди с умелыми руками
Творческие люди не сидят без дела: кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то клеит, а кто-то даже из морковных обрезков, листьев или занавески способен создать такое, что у окружающих челюсть на пол падает. Вот, сами полюбуйтесь.
«Я татуировщица. На этот раз я сделала „татуировку“ своим джинсам с помощью кисточки и отбеливателя»
«Я сделала коврик-портрет нашего кота. Это подарок ему на день рождения! Имениннику, кажется, понравилось»
«Волшебная сцена из сказки внутри расчески»
Оригинально. Расчёска необычная по расцветке. И форма старинная. Сейчас, по-моему такие не делают.
«Сделал этого морковного человечка, пока готовил, и отправил фото своей девушке. Вот что для меня сделала ее мама»
«Пришелец Альф ручной работы»
«Сделал котика из дерева»
«Ночник как память о доме, которого больше нет. Внучка заказала для дедушки с бабушкой, чей дом снесли»
Обалдеть! Просто не верится, что есть такие мастера. И кошка в окошке, и люди видны. Окна разными цветами светятся. Вот это подарок!
«На эти вышивки у меня ушел год»
Великолепные вышивки! Настоящие произведения искусства. Рыбки прелестные! Геккон, как живой смотрит блестящим глазом.
«Я сделала собаку из искусственного меха»
Дааа. Собакин получился отлично. Сейчас залает, прибежит, виляя хвостом и будет облизывать хозяина.
- Врешь ты все! Это настоящая собака! © kittytoes21 / Reddit
«Это мой первый большой проект! Я объединила шитье и вышивку крестиком и сшила себе рюкзак»
Вышивка крестиком достойна похвалы. В целом, рюкзак, для первого раза, даже отличный. Хорошо подобна ткань и фурнитура.
«Эту куклу сделала еще моя бабушка, когда была маленькой. Она использовала кукурузные рыльца и шелуху»
«Моя дочь нарисовала мороженое в виде толстых котов и сказала, что мне стоит его вырезать из дерева. Что ж, это слишком крутая идея, чтобы не попробовать»
Папа, наверное, плотник. Коты замечательные! А радость ребёнка стоит всех усилий.
«Кресло-гамак. Это моя первая работа в технике макраме за последние 15 лет. Я нашла картинку на Pinterest и просто повторила работу»
Это не гамак, это шатёр Шамаханской царицы. Золотого петушка не хватает. Отличная работа!
«Моя первая кукла обитсу. Материал: полимерная глина, стекло, пластик, трикотаж»
«Меня попросили сделать одному клиенту шляпу в виде дракона, он хочет надеть ее на свою свадьбу. А его невеста будет в шляпе в виде единорога. Хотелось бы увидеть их фото»
Вау! Потрясающе! Интересно, что за свадьба, где жених в образе дракона, а невеста - единорог?
«Варежки-лисички, выполнены из искусственного меха и шерсти»
Лисички очень милые. Главное, чтобы лисички НЕ взяли спички, к морю синему НЕ пошли, море синее НЕ зажгли...
«Робот-пылесос царапал ножки журнального столика, поэтому моя девушка связала для их защиты вот такие носки»
«Сшила на днях новую сумочку из красного шнура. Очень непривычно было из него шить, конечно, но все-таки яркие цвета — это восторг!»
Кра-со-та!! Сумочка потрясающая. Ни за что бы не подумала, что это самодельная вещь. Сочетание цвета и дизайн - великолепно.
«Я сделала лампу из листьев»
«Сделала себе костюм для косплея в виде гамбургера»
«Я переделала платье и туфли (которые покрасила и покрыла большим количеством горячего клея), а также сделала пояс и берет».
- «Это какая-то невероятная прелесть! Все — браслет, платье! А туфли! Ха-ха, они просто улет!» © Known-Potential-3603 / Reddit
«Я давно хотел изготовить подобный журнальный столик с двумя шкафчиками. Не могу нарадоваться результату!»
«Недавно сшил себе рубашку из кружевной занавески»
Ещё один. Занавески, шторы, простыни, коврики-теперь самый улётный материал для сампошива.
- «Ваша мама знает, что вы носите ее шторы? Шучу, вышло круто!» © KaijuAlert / Reddit
«Случайно капнула бытовой химией на одну из моих любимых пар обуви. И вот как я вышла из положения»
- «Они такие очаровательные! Если бы вы не показали фото до переделки, я бы решила, что вы их уже с узорами купили». © RuthanneMarigold / Reddit
«В прошлом году я сшила для своей дочери светящееся в темноте платье»
Высший класс! При дневном свете прекрасно, а в темноте ещё и прикольно.
- «Вау, в темноте выглядит жутковато и одновременно мило!» © airesmoon / Reddit
- «Кто-то будет бродить по улицам и пугать людей ночью. Отличное платье». © Nix_from_the_90s / Reddit
«Сделал этот зонтик в подарок на свадьбу. Это было нелегко, скажу я вам»
«Мой отец переезжает в другую квартиру и напечатал на 3D-принтере планировку дома и масштабные модели своих вещей, чтобы понять, как их расставить»
«Лол, нам удалось вместить все, кроме одного стола, который ему и так был не нужен». © mangogaga / Reddit
«Моя мама связала чехол на руль»
А вот и еще несколько статей с фотографиями шедевров от умельцев:
Комментарии
Интересная подборка. Получила истинное удовольствие, разглядывая такие великолепные работы-самоделки. Настоящее творчество. СПБ, АДМЕ!