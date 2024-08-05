16+ людей облагораживают пространство как могут, а мы не знаем, смеяться или охать от восхищения

Многим людям палец в рот не клади, дай что-то отремонтировать или навести порядок. Кто-то с радостью переделывает собственную кухню по видеороликам, а кто-то на участке такой ландшафт забабахал, что профессионалы в шоке. Вот несколько фото, которые достойны быть увиденными.

«Эта ванна бесила меня 2,5 года. Наконец я счастлив»

«Жена купила 2 занавески для душа и превратила одну из них в портьеры для окна. Считаю, она гений»

«Куст растет ровно посередине между моим участком и соседским. Вот что он учинил»

«Мне нужен был невысокий забор по периметру»

«Год назад я получил сотрясение мозга и ничего не мог запомнить. В итоге моя собака начала стремительно толстеть. Я хотел сделать что-то, что помогло бы мне запомнить, покормил ли я ее»

Тумблеры зажигают светодиоды. Надпись: «Завтрак», «Обед», «Ужин».

«Переехал со своей девушкой в новый дом. Это ванная до и после»

«Мне надоело постоянно менять рулон туалетной бумаги. Жена теперь в ярости, потому что я повесил тройной держатель»

«Превратили свободную комнату в темную и уютную читальню»

«Ремонт кухни. Я сделал всю работу сам»

«Наш дом никто не хотел покупать. Но когда мы отремонтировали кухню, он „улетел“ на следующий же день, причем по более высокой стоимости»

«Предыдущий владелец был настоящим грязнулей! Я все вычистил и переделал на свой вкус»

«Проект новой ванной я разработала самостоятельно»

«Мне сказочно повезло с этим зеркалом! Я стараюсь создать что-то, что понравилось бы предыдущей владелице дома — милой даме 90 лет. Прежде чем приступить к проекту, я спрашиваю себя: „Одобрит ли Леона?“»

«Превратил чердак в книжный уголок для жены — неидеально, но в целом получилось неплохо»

«Переоборудовали с мужем школьный автобус»

«Несколько месяцев назад сделали ремонт в прачечной»

«До/после моей крошечной студии»