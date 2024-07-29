15+ человек, у которых с ремонтом разговор короткий. И себе сделают, и другим помогут

Некоторые люди боятся даже подумать о ремонте - только представят, сколько всего придется им пройти, как сразу руки опускаются. Но герои нашей статьи не из пугливых. Они доказали, что в умелых руках ремонт - это не всегда только время, нервы и деньги, но и по факту - отличный результат.

"Наш туалет был слишком скучным и обычным. И я решила все изменить"

"Обновил ванную и потратил всего около $700"

За $700 это просто потрясающе! © SrvniD / Reddit

"Рассталась с парнем. Но зато теперь я могу оформить комнату так, как я сама хочу "

© TheJuliettest / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад Мятая постель и как попало накиданные подушки - "зато теперь я могу оформить комнату так, как я сама хочу".? Или "портрет" совы на стене и несколько непонятных картинок с гебариями - это революционные изменения интерьера.? - - Ответить

Интерьер с элементами природы смотрится в разы уютнее

«Совет по домашнему декору: используйте длинные шторы. Я так рада, что повесила их!»

«Мы купили белую и золотую краски, чтобы бюджетно преобразить старую мебель, и сделали акцент на одной стене»

До и после косметического ремонта. А какой вариант больше нравится вам?

«Дай бог всем такую хозяйку квартиры, которая скажет: „Делайте что хотите, только не сносите стены“. Ура, у нас есть кухня!»

На кухне всего лишь покрасили шкафы, а посмотрите, как стало просторно и уютно

«Доволен результатом косметического ремонта. Особенно хорошо сидеть на балконе сейчас, при 40 °C. Для полного удовольствия не хватает только коктейля»

Креативная отделка стен творит чудеса

Перекрасили камин в гостиной, дали вторую жизнь древним шкафам, поставили телевизор — вот и готова комната мечты

«Помогла другу отремонтировать ванную комнату»

«Хотя у этой кухни все еще есть недостатки, она стала гораздо лучше, чем была. Нам осталось покрасить потолок и шкафы, добавить полку над окном и заменить шторы»

Апгрейд ванной. Прохладные тона приятно освежают

«Скажи „нет“ депрессии. Очень горжусь собственноручным косметическим ремонтом кухни»

До и после переделки спальни. Теперь в этой кровати будут сниться самые волшебные сны