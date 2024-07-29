15+ человек, у которых с ремонтом разговор короткий. И себе сделают, и другим помогут
Некоторые люди боятся даже подумать о ремонте - только представят, сколько всего придется им пройти, как сразу руки опускаются. Но герои нашей статьи не из пугливых. Они доказали, что в умелых руках ремонт - это не всегда только время, нервы и деньги, но и по факту - отличный результат.
"Наш туалет был слишком скучным и обычным. И я решила все изменить"
"Обновил ванную и потратил всего около $700"
А с совой прикольнее было. Если кто то услышит звуки из туалета, так всегда есть отмазка, что это сова "Ух-ала"
- За $700 это просто потрясающе! © SrvniD / Reddit
"Рассталась с парнем. Но зато теперь я могу оформить комнату так, как я сама хочу "
Мятая постель и как попало накиданные подушки - "зато теперь я могу оформить комнату так, как я сама хочу".? Или "портрет" совы на стене и несколько непонятных картинок с гебариями - это революционные изменения интерьера.?
Интерьер с элементами природы смотрится в разы уютнее
Смотрится очень симпатишно. Люблю живые растения в оформлении интерьера, даже в туалете.
«Совет по домашнему декору: используйте длинные шторы. Я так рада, что повесила их!»
«Мы купили белую и золотую краски, чтобы бюджетно преобразить старую мебель, и сделали акцент на одной стене»
Когда в комнате порядок и чистота, всегда выглядит выигрышнее. Ну и, конечно, белый с золотым-это красиво.
До и после косметического ремонта. А какой вариант больше нравится вам?
Оба варианта норм. Но я выбрала бы "после". Особенно летом, в жару, холодные тона спальни действуют освежающе.
«Дай бог всем такую хозяйку квартиры, которая скажет: „Делайте что хотите, только не сносите стены“. Ура, у нас есть кухня!»
Ого! Да тут небо и земля. Повезло хозяйке с такими жильцами. Главное, чтобы после такого удачного преображения, она цену не задрала.
На кухне всего лишь покрасили шкафы, а посмотрите, как стало просторно и уютно
Когда посмотрела в источнике, как там "всего лишь покрасили шкафы", офигела. Вообще, кухня огромная(завидую), и такая необычная геометрия потолка и всего строения.
«Доволен результатом косметического ремонта. Особенно хорошо сидеть на балконе сейчас, при 40 °C. Для полного удовольствия не хватает только коктейля»
Для сравнения надо делать фотки одинаковые, а не обрезок слева, а справа с уродливыми и грязными культями.
Креативная отделка стен творит чудеса
Не только стены, но и пол другой, душ заменили. И вообще, навели порядок. Но декор стен мне не нравится. Было хуже, но стало не настолько лучше. Хотя, главное, чтобы хозяевам нравилось.
Перекрасили камин в гостиной, дали вторую жизнь древним шкафам, поставили телевизор — вот и готова комната мечты
«Помогла другу отремонтировать ванную комнату»
После того кошмара, что было "до", ванная комната и туалет стали выглядеть по-человечески. Друг остался доволен, что теперь может медитировать и в этом пространстве.
«Хотя у этой кухни все еще есть недостатки, она стала гораздо лучше, чем была. Нам осталось покрасить потолок и шкафы, добавить полку над окном и заменить шторы»
Апгрейд ванной. Прохладные тона приятно освежают
Не все так просто как на картинке. "Абгрейд" требует много сил, времени и терпения. Но оно того стоило.
«Скажи „нет“ депрессии. Очень горжусь собственноручным косметическим ремонтом кухни»
Кухня, конечно же выглядит лучше, свежее, позитивнее. "Скажи "нет" депрессии"- такой идиотский слоган могли придумать только те, кто не знает по-настоящему, что такое депрессия.
До и после переделки спальни. Теперь в этой кровати будут сниться самые волшебные сны
«Когда мы переехали в этот дом, весь интерьер был серым, как овсянка. Новая столовая стоит всех ночей, проведенных за ремонтом»
Ещё стоило бы заменить люстру и добавить освещение. Иначе выглядит мрачновато.
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Комментарии
Подборка интересная. Есть на что посмотреть и о чём поразмышлять. Это лучше,
чем рассказы про свары с родственниками и соседями. Спасибо Адме.
Санузел в моем доме сделан из дядиной комнаты, так что там и трельяж, и стол, и даже холодильник😳