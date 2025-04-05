15 курьезных историй о том, как люди учились водить автомобиль

Учиться водить — это всегда испытание, но иногда оно превращается в настоящий комедийный сериал. Заглохнуть на светофоре, случайно включить дворники вместо поворотника или перепутать педали — у каждого найдётся своя история. Собрали для вас несколько курьезов, которые произошли не где-нибудь, а прямо за рулем!