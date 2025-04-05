15 курьезных историй о том, как люди учились водить автомобиль
Истории
1 час назад
Учиться водить — это всегда испытание, но иногда оно превращается в настоящий комедийный сериал. Заглохнуть на светофоре, случайно включить дворники вместо поворотника или перепутать педали — у каждого найдётся своя история. Собрали для вас несколько курьезов, которые произошли не где-нибудь, а прямо за рулем!
- Училась, как обычно, в автошколе. Сдала, потом много лет не водила. Когда купила свою машину, взяла несколько частных уроков на машине инструктора и еще один на своей. И в какой-то момент я поняла, что вообще не знаю, как ее заправлять. Приехала на заправку, просила помочь, объяснить. Мужчины хихикали и не помогали, но все понятно и спокойно объяснила женщина — работница заправки. Мне самой было смешно, что реально ни один из инструкторов не объяснил, а я и не сообразила спросить. © _kate.march
- Я когда училась водить, парковаться сразу стало получаться, а вот сдавать в городе было веселее. Инструктор говорит: «Смотри, я тут останусь, а ты сделай круг по маршруту и вернись за мной». Еду, значит, одна, а на светофоре нужно было повернуть налево. Но страшно — вдруг первая встану, и кто-нибудь сзади начнет сигналить. В итоге... вместо поворота налево я поехала прямо! Уехала не пойми куда, паника: как теперь вернуться за инструктором? © windandfirez
- Мое обучение вождению проходило на стареньком москвиче, у которого не работали дворники, вторая и третья скорости включались через раз, а знака «У» и вовсе не было. В тот момент я понял, что такое автопилот: просто жмешь на газ и едешь на первой передаче. Инструктор сам выжимал сцепление, пытаясь воткнуть вторую, тормозил перед кочками и, умудряясь высовываться в окно, смахивал снег с лобового стекла тряпочкой. © mikhail977
- При выпуске из автошколы мой инструктор подарил мне открытку с надписью «Берегись трамвая». Смех смехом, но это был прозрачный намек — однажды в городе я не уступила трамваю, и он тогда знатно ругался. Занятий брала я больше, чем было в курсе автошколы, но тот инструктор явно святой человек, до сих пор вспоминаю его с благодарностью! © marinamarina5540
- Недавно начала учиться вождению, и это оказалось для меня сплошным стрессом. Очередной перекресток, инструктор говорит развернуться в ближайшем разрешенном месте. Я туплю. Он резко жмет на тормоз: «Ну какая здесь линия?!»
«Прямая...», мямлю я. "Она же сплошная!«.«Но ведь все равно прямая...», заупрямилась я. Инструктор опустил голову на панель и обреченно умолк. © Подслушано / Ideer
- Во время занятий по вождению мы ехали по загородной дороге, когда одна из учениц трижды подряд проигнорировала знак «стоп». Инструктор уже после первого раза спокойно спросил, заметила ли она знак, на что она ответила, что просто запаниковала. Но когда это повторилось еще дважды, он попросил ее остановиться, повернулся к ней и сказал: «Признаюсь тебе честно, это — самый страшный день в моей жизни». Девушка там чуть не расплакалась. © marti810 / Reddit
- Во время одного из моих уроков вождения нашу машину стукнули сзади буквально на выезде из автошколы. Инструктор вышел разобраться, а оказалось, что нас задела девушка, только что сдавшая на права. Она настолько увлеклась разглядыванием своего нового водительского удостоверения, что забыла смотреть на дорогу. © WazzaMatta92 / Reddit
- Инструктор по вождению заявил жене после очередного урока вождения в автошколе: «Ну, правила ты знаешь, и машиной управляешь, в принципе, неплохо. И если бы в городе на улицах, кроме тебя, не было бы больше никого, я был бы совершенно за тебя спокоен...» © Unknown author / Pikabu
- Инструктор рассказывал, как во время первой поездки девушка за рулем перевернула учебную машину. Задела ограждение на низком мосту, и машина упала на крышу. Первое, что он услышал после аварии, был спокойный голос ученика, который сидел сзади: «Ну, похоже, сегодня я за руль не сяду». © PM_ME_YOUR_SNAPPLE / Reddit
- Как-то в автошколе мы ездили по городу, но инструктора вдруг достала моя неторопливость и он выпалил: «Что же ты на газ не жмешь, у тебя что, нога сломана?» Я улыбнулась и спокойно ответила: «Вообще-то да, пару недель назад сняли гипс». После этого он смирился и всю оставшуюся учебу просто звал меня «бабулей» за мой стиль вождения. © BibbityBobbity***** / Reddit
- Как-то зимой я откатывал свои первые два урока на легковой (до того учился водить грузовой автомобиль), и беда пришла, откуда не ждали. Тогда в моде была зимняя обувь с толстой многослойной подошвой, она-то и сыграла со мной злую шутку. Еду, наслаждаюсь процессом, подъезжаем к мосту, а сразу за ним — перекресток. Останавливаюсь и вдруг понимаю, что что-то не так. В учебной машине у инструктора, как полагается, дублирующие педали, и вот моя подошва застревает, а носок заходит под всю эту систему трубок. Инструктор уже на взводе, орет: «Трогайся!» — а я физически не могу. Вокруг гудят машины, передо мной перекресток уже опустел, а я стою, беспомощно дергая ногой. © andriim40
- Занимаясь в автошколе, я ехал в машине с инструктором и тремя другими студентами. За рулем была девушка. Едем по проселочной дороге, и тут из-за поворота прямо на нас вылетает огромный лесовоз. Она запаниковала, закричала и... закрыла лицо руками, в результате чего мы съехали в кювет слева от дороги. Инструктор выравнивает машину и говорит ей: «Садись обратно!» А она — ни в какую. Один парень сзади как заорет: «Выпустите меня, я жить хочу!» Правда, инструктор все равно заставил ее вести нас обратно в школу. © Hawthorne_northside / Reddit
- Я живу в Германии, где экзамен по вождению сдаешь в машине автошколы с инструктором рядом и экзаменатором на заднем сиденье. Я вырос в городе, где почти негде было параллельно парковаться, так что особо не переживал по поводу сдачи этого момента. До тех пор, пока во время экзамена я не свернул на улицу, где аккуратно стояли два прицепа нашей автошколы с идеальным промежутком между ними. Экзаменатор с притворным удивлением воскликнул: «Ого, какая случайность!», а инструктор, воздев руки, добавил: «Интересно, кто же их так удачно припарковал?!»
Ха-ха, очень смешно, ребята... © FrinnFrinn / Reddit
- Сестра решила дать мне первый урок вождения. У нас была одна дорога — сплошные подъемы, спуски и крутые повороты. Сейчас там жилой район, но тогда это был настоящий аттракцион.
Она довезла меня до начала пути и передала руль. Я осторожно преодолел несколько километров этих «американских горок», четко придерживаясь ограничения в 50 километров в час.
Закончив с инструктажем, она велела мне остановиться и сказала: «А теперь смотри, как на самом деле надо ездить по этой дороге». Через пару минут мы буквально взлетели в воздух. Нос машины рухнул вниз, а вслед за ним — мое сердце. Где-то внизу послышался скрежет... Орал я, конечно, как резанный. Сестра в итоге сбросила скорость, но я на этих безумных виражах как заново родился. © FuzzyFireheart316 / Reddit
- Одна из первых поездок за рулем самостоятельно — поехали с отцом на заправку. Все идет идеально, он даже хвалит меня. Настал момент парковки. Нажимаю на тормоз... только вот это не тормоз, а газ! Машина рвется вперед прямо к зданию, я в панике, отец в последнюю секунду дергает ручник... и мы останавливаемся в двух дюймах от стены. © Unknown author / Reddit
А если вам вдруг показалось, что ПДД в вашей стране слишком строгие или скучные, просто взгляните на законы других государств — они вас точно удивят.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ женщин, которые одной левой стерли в порошок все стереотипы о вредных тещах и свекровях
Семья
1 год назад
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
Истории
6 месяцев назад
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
2 месяца назад
15 неоднозначных историй о том, что стоит за учебой на одни пятерки
Народное творчество
2 года назад
20+ человек, у которых внезапно выдался не рабочий день, а натуральная комедия
16 женщин рассказали, как их тела изменились после родов и как на это реагируют окружающие
Истории
5 месяцев назад
18 доказательств того, что жизнь в Финляндии — то еще удовольствие
Путешествия
5 лет назад
19 историй о меркантильных людях, у которых снега зимой не выпросишь
14 удивительных встреч, после которых люди всерьез задумались о своих потерянных двойниках
Истории
1 месяц назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
5 месяцев назад
16 человек, которые своими выходками способны вывести из себя даже тех, у кого стальные нервы
Истории
4 недели назад