10 доказательств того, что Франция всегда полна курьезов
Истории
36 минут назад
Франция ассоциируется с романтикой Парижа, сырами и багетами на завтрак, но как только вы оказываетеcь там — страна начинает удивлять. Французы, их привычки и традиции полны сюрпризов. Собрали для вас истории людей, которые столкнулись с этой необычной европейской страной, и уже никогда не забудут эту встречу.
В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.
- Семь лет назад познакомилась в интернете с французом. Постоянно переписывались, клялся мне в большой любви. Через 3 года я поехала на стажировку в Ниццу на месяц, но он не смог приехать. Еще через два года приехала на год учиться во Францию, он уехал в Канаду, а когда вернулся, снова не смог найти время, чтобы приехать ко мне. И вот наконец-то он решился приехать ко мне как турист. Оказывается, в его планы входит лишь посещение столицы. Даже по пути заехать ко мне он не может. © Подслушано / Ideer
- Был как-то во Франции, поселился в маленькой квартире с двумя миниатюрными окнами. Ничего странного, только удивили подоконники с железными прутьями, прямо как колья какие-то! Сначала не понял для чего они, но потом догадался, что это специальная установка против голубей. Видимо, французы их слишком сильно недолюбливают. © Не все поймут / VK
- Сегодня прочитала, что во Франции, когда человек чихает в первый раз, ему говорят: «На здоровье», а во второй раз — «На любовь»! Так что чихайте чаще. © Не все поймут / VK
- Летом к нам на практику по обмену приезжали ребята из Франции. Мы с ними очень сдружились, и было тяжело расставаться после 10 дней близкого общения. Я думала, что больше никогда никого из них не увижу, а вчера позвонил мой преподаватель и сказал, что их университет приглашает к себе на неделю двух студентов. И все это — бесплатно! И меня выбрали! Моему счастью нет предела. © Подслушано / Ideer
- Поехал во Францию. Вышел как-то из магазина, увидел стенд с пакетиками. Положил в один хлеб и еще парочку прихватил. Люди очень странно на меня смотрели — как на дурака. А уже дома я понял, что это были пакеты для собачьих экскрементов. © Подслушано / Ideer
- Живу во Франции. Как же бесит, что каждый встречный норовит вцепиться в щечку малышу! С одним малышом еще легко можно было увернуться, отскочить, но недавно у меня родился второй. Чаще всего просьбы не трогать ребенка не действуют. Даже то, что ребенок орет и пытается спрятаться, их не смущает. То нуждающийся в магазине пристает к ребенку, пока я расплачиваюсь, то старушка посередине дороги вцепляется в руку с воплем: «Какой милаш». © Мамдаринка / VK
Средняя стоимость обеда в университетской столовой во Франции — €3,30
- Ехал в поезде во Франции. Сидел, никого не трогал, ел лапшу вилкой. Вдруг какой-то джентльмен встает, подходит, кланяется и забирает у меня лапшу. Говорит «мерси» и выходит из поезда. Я даже не разозлился, по-моему, то, как он забрал у меня лапшу, было великолепно. © Unknown author / Reddit
- Я картавлю, погодите — нет, грассирую. То есть проговариваю «р» на французский манер. Была в Лондоне на стажировке. Веселилась с ребятами, рычала. И тут ко мне подбегает француз, начинает говорить на своем языке. Я остановила его словесный поток, потому что не понимала ничего. Он тут же извинился и сказал, что очень похожий акцент. Мы после этого заобщались хорошо. И знаете что? Я сейчас во Франции, выхожу за него замуж. © Не все поймут / VK
«Горчица, которую во Франции продают в фужерах»
Вот еще статья о людях, которые узнали Францию с той стороны, о которой не пишут в путеводителях.
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