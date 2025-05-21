10 доказательств того, что Франция всегда полна курьезов

Франция ассоциируется с романтикой Парижа, сырами и багетами на завтрак, но как только вы оказываетеcь там — страна начинает удивлять. Французы, их привычки и традиции полны сюрпризов. Собрали для вас истории людей, которые столкнулись с этой необычной европейской страной, и уже никогда не забудут эту встречу.