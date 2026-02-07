20+ комичных семейных фото, в которых хаоса чуть больше, чем порядка

Когда в семье есть те, кто с юмором относится к любым бытовым ситуациям и проблемам и умеет посмеяться над собой и родными, отношения становятся намного проще. Пользователи из нашей статьи не стали устраивать драму из своей неидеальной семейной жизни, а просто сфотографировали проделки своей семейки и выложили в сеть, чтобы и нам поднять настроение.

«Месяцами ломал голову над тем, откуда в машине взялись странные дырки. Сегодня нашел крайнюю. Оказалось, жена! Крючок от сумки цеплялся за резинку, когда она пристегивала ребенка в автокресле»

«Мой мужчина думает, что это совершенно нормально»

«Моя мама специально пригласила фотографа, чтобы сделать милые семейные фото. Фотосессия превратилась в полный бардак»

«Муж открыл для себя такие наклейки и просто помешался на них. Пока что оклеены 3 двери и одна стена, и сейчас он ждет, когда пришлют новые»

«У моей свекрови проблема с подбором крышек»

«Я не хотела фотографироваться, но мама меня заставила»

Когда каждый в семье — личность со своим уникальным почерком. И все довольны

«Жена сказала: „У меня для тебя сюрприз. Вот только уложу детей“. Я был заинтригован. Но к такому меня жизнь не готовила!»

«2 года назад сестра отдала бабушке старый телевизор. Недавно он сломался. Вот как бабушка решила использовать его в ожидании ремонта»

«Ко мне с другого конца света приехала мама и привезла кулон с моим знаком зодиака. Она не могла поверить в свою ошибку, когда я сказала: „Мама, я не Дева, я — Весы“»

«Я купил кучу игрушечных глаз и приклеил их на вещи жены»

«Попросила мужа купить картошки да покрупнее. Купил. Крупная. Но есть нюанс»

«Если кто не понял — это свекла. Муж говорит: „Да какая разница? Тоже же корнеплод!“»

«Все детство просил у родителей скейтборд, но они говорили: „Вот будет тебе 35 лет — делай, что хочешь!“ Сегодня они мне его подарили!»

«Когда отвез к бабушке настоящую овчарку, а намордник взять забыл⁠⁠»

«Тетя ждала 30 лет, чтобы отомстить мне. Она передарила мне поздравительную открытку, которую я вручила ей на ее 40-летие»

«Божечки! Гляньте, кому это тут уже 40 лет? С днем рождения!»

«Ответочка! Ха-ха!» (прим. ред. ADME).

«Муж настаивает на том, чтобы мы привозили магнитик из каждого путешествия»

«Подарил жене на день рождения тортик с одним из ее любимых мемов»

«Жена спросила, какой оттенок подводки для глаз мне больше нравится»

«Подарили теще с бабушкой компьютер. А вы говорите, пульт в „полиэтиленке“»

Когда купил ребенку бассейн

Я так же для ребенка игрушечный вертолет покупал. © Unknown author / Pikabu

Тяжело быть единственным холостяком в семье

«После 32 лет брака у меня появилась отдельная полочка в ванной. Кажется, это VIP-статус»

«Я потратил 2 часа, чтобы разложить папе лекарства на месяц. Через 2 недели прихожу и вижу это. И папа такой: „Да, я пью их в случайном порядке“»