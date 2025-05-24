19 человек, которые благодаря барахолкам смогли обставить квартиру мечты

Обставить свою квартиру так, чтобы туда захотелось возвращаться — это важная задача. Кто-то вкладывает огромные деньги в ремонт, кто-то закупается новейшей мебелью, консультируясь с дизайнерами интерьера. Ну а некоторым людям достаточно просто прогуляться по барахолкам, чтобы найти несколько идеально подходящих вещиц. Любой вариант подходит, главное, чтобы нравился итоговый результат.

Когда долгие поиски были не зря

«Моя арт студия. Тут почти все из секонд-хендов»

«Обожаю эту лампу-бабочку с барахолки»

«Приобрела этот столик у милейшей пожилой пары. Причем за копейки! Они знали, что он должен стоить дороже, но просто хотели все распродать побыстрее»

«Моя уютнейшая гостиная, которая на 100 процентов состоит из вещей, найденных на барахолках»

«У меня было немного времени перед встречей и я зашла в комиссионку. Теперь у меня есть идеальная вещь для комнаты дочки»

«На этой вешалке можно прекрасно хранить те одеяла, что делала еще моя бабушка и прабабушка»

«Кухонная зона в моей студенческой квартире. Все должно быть дешево, так что это секонд-хенд»

«Вчера урвала два этих прекрасных расписных стула»

Когда ваши стулья больше готовы к карнавальному сезону, чем вы сами. © Quiet-Bloom_XO / Reddit

«Мы с женой любим стиль 70-х. Может, странновато, но нам он кажется уютным»

Похоже на музей. Мне нравится. © ak80048 / Reddit

«Как же мне повезло раздобыть по дешевке эту лампу-чайник в стиле Тиффани. Вы только посмотрите, какая она милая!»

«В моем доме почти все с барахолок и комиссионок»

«Мне это зеркало досталось на распродаже»

«Муж нашел этот крутейший обеденный гарнитур на барахолке за такие копейки!»

«Мне уже за 50, так что моя коллекция винтажного хлама с барахолок порядком разрослась. Хорошо, что мужу нравится такой стиль»

«Я еще издали увидела это кресло и чуть не побежала к нему. Ему 20 лет, а оно как новенькое»

«Наша крошечная эклектичная спальня — приходится каждый сантиметр использовать. Тут почти все с барахолок»

«За это я люблю комиссионки — никогда не знаешь, что найдешь там. А это — моя лучшая находка»

«Моя комната — весь декор я брала в магазинах секонд-хенд»