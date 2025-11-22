Наверное, я ужасно не романтична, но мой опыт общения с огромными охапками роз подсказывает, что к моменту встречи у моста девушка бы уже тысячу раз прокляла и сам букет, и того, кто это придумал.)
16 историй из кафе и ресторанов, где страсти кипели как в кино
Кафе и рестораны — это не просто места, где можно утолить голод. Это настоящие театральные подмостки, где каждый день разыгрываются драмы шекспировского масштаба, романтические комедии и даже триллеры. Кто-то приходит сюда, чтобы сделать предложение руки и сердца, а кто-то — чтобы вручить чемодан с вещами и навсегда исчезнуть.
- Была на свидании. Гуляли, шесть раз заходили в кафе. Парень все время хотел горячий чай. Он сказал: «Дома не так. А тут официанты будут угождать». Потом придирчиво мне сказал: «Ты как-то спокойно к этому относишься. Видимо часто бываешь?» В общем, не сложилось наше с ним дальнейшее общение. © Lisenok21 / ADME
- Работала в кофейне. Стал захаживать парень, ну и постоянно неловко подкатывал. А я что, я просто была вежливой. И вот однажды пришел очень грустным, сказал, что на месяц уезжает, но пообещал вечером сюрприз. И не соврал: притащил мне 12-килограммовый мешок. Открываю, а там монеты. Прям доверху мешок забит! Это были мои чаевые наперед... © Карамель / VK
- Проснулась утром и не увидела своего молодого человека рядом. Хотела набрать его, но нашла записку, в которой было сказано надеть красное платье и направляться в кофейню, в которой мы познакомились. Любимого там не было, но зато на столике — огромная охапка роз, чашка любимого кофе и еще одна записка. Там было задание: насладиться кофе, забрать цветы и направляться к мосту, на котором мы впервые поцеловались. На мосту я увидела круг людей и шарик, который висел над ними и показывал, что мне нужно встать в центр круга. Когда я вошла, я увидела всех своих родных и родных моего парня. Потом появился сам парень, встал на колено и сделал мне предложение! © Карамель / VK
- Пришли в ресторан с мужем, заказали картошку с соусом. Картошку принесли, а соус — нет. Спросили, мол, где соус? Нам принесли, но увидели, что мы съели картошку, сказали: «А, вы уже съели?» и унесли наш долгожданный соус. © maria.kaledina
- Решил попробовать старый способ знакомства. Сижу в кафе, за столиком напротив две девушки. Написал на салфетке: «Давай поужинаем. „Да“ — улыбнись. „Нет“ — сделай сальто». Передал салфетку через официанта. Девушка прочитала, посмотрела на меня, улыбнулась, встала и сделала сальто! К такому жизнь меня не готовила... Но в итоге познакомились, поужинали, оказалась гимнасткой. © Подслушано / VK
- Зашли с подругой в недешевое кафе. Наслаждаемся десертом. Вдруг появляется уборщица с ведром и начинает намывать пол. Запах химии на весь зал! Все интеллигентно молчат. Уборщица бодро машет тряпкой в нашу сторону, приближается. А я как рявнула, мол, возьмите ведро и уйдите отсюда. Подруга была недовольна моей грубостью, а я не понимала, почему все молчали. © Лидия Имс / ADME
- Отмечали отвальную коллеги. Собрались возле работы в кафешке. Захожу, а напротив сидит парень моей подруги с другой девушкой и мило воркует. Я сначала не поняла, подумала, ошиблась. Вышла в туалет. Еще раз посмотрела. Хотела подойти, а он резко соскочил и убежал! Теперь сижу и думаю: говорить подруге или нет. Мы дружим со второго класса. Нам по 28 лет. Они живут вместе, он ее содержит. Меня сжирают сомнения. © Подслушано / Ideer
- Работаю в кофейне. Вечером перед закрытием заходит шумная компания — двое парней и девушка, явно после веселой встречи. Заказывают кофе навынос, болтают, смеются. И так они заразительно радовались жизни, что я, сама того не осознавая, ляпнула: «Эх, взяли бы меня с собой!» Они переглянулись и говорят: «А пошли!» Ну, раз сказано — сделано. В итоге провела один из самых веселых вечеров в жизни, а самый разговорчивый из них теперь мой парень. © Палата № 6 / VK
- По ресторану ходила девушка. Спрашивала, решили ли гости где будут отмечать новый год. Зазывала всех в ресторан. Подошла к нам, с улыбкой спросила. А мы такие: «Да на Канарах». Она резко изменилась в лице, выдержала паузу и тихонько: «Возьмите меня с собой». © Cool story / VK
- Сидел в кафе, ждал жену. Подошла девушка, попросила присесть. Разрешил. Пришла супруга, спросила, кто это. Мы объяснили. Девушка ей сказала: «Вы так спокойно реагируете? Я бы устроила скандал». Жена гениально парировала: «А у вас есть парень?» Девушка ответила, что нет. На это супруга произнесла: «То-то и оно». Девушка задумалась. © Подслушано / Ideer
- Устроилась на работу в кофейню. И вот однажды к нам заявился мой бывший. Сел в самом углу и заказал эспрессо. Попросила коллегу отдать мне его столик, сама принесла кофе. А бывший не отрывал глаз от ноутбука, поблагодарил и даже не посмотрел на меня. Ладно, приношу счет — и тут он уже заметил меня, поздоровался. А уже после его ухода заметила, что он оставил мне записку: «Я скучаю по тебе». Теперь не знаю, что делать, написать ему, что я тоже соскучилась или нет. © Карамель / VK
Вот был один случай: приехали парень с девушкой в компанию, там подсела вторая девушка, стала с молодым человеком болтать, первая не скандалила. Потом глядь - а парень со второй уже за ручку держится. А уезжать домой пришлось вместе изначальной парочке - далеко, и т.д.. Я вторую спрашиваю, что за ... ? Она ине про "встретить своего человека" и блаблабла. Только потом я их вместе чё-т не видела. А первая спустя пару лет вышла за гораздо более достойного человека.
- Работаю в кофейне. Отдаю мужчине и женщине два кофе. Она спрашивает: «Где какой?» На что мужчина, не дожидаясь моего ответа, опускает указательный палец в кофе и перемешивает его. Достал палец, облизал и сказал: «Этот будет мой». Собственно, ему никто и не возражал. © Подслушано / Ideer
- Парень пригласил в ресторан, который я не люблю. Сказала ему, а он такой, мол, там чай вкусный. Чаями оказались всякие фруктовые смеси, я такое не пью. Попросила заварить имбирь, мяту с ломтиком лимона. А он сидит, смотрит и говорит: «Надеюсь, это не будет стоить слишком дорого». А началось все с того, что он хвастался своим путешествием в Африку. Говорил о том, какой он успешный и деловой. © axinya__m
- Работала я как-то официантом. Был у нас один постоянный гость, очень придирчивый. Был он другом директора, так что все хотелки исполняли. И вот как-то сидит он с директором и ест. Официантка, их обслуживавшая, была не из терпеливых. Принесла ему огурцы, очищенные от кожуры. А он:
— Зачем очистили? В кожуре самые витамины!
А официантка с серьезным лицом:
— Ну кожура еще осталась. Вам ее отдельно принести?
Директор ржал, гость молчал. © VirginiaJ / Pikabu
Плохой у вас кофе. Не горячий, раз спокойно можно палец окунунь. Я бы вам такой вернула.
- Забронировал у нас в ресторане один парень столик у окна с романтичным видом. Пришел он нарядный и почему-то с чемоданом. Вскоре появилась его девушка. Они весь вечер смеялись и флиртовали, и мы думали, что он сделает ей предложение. Но нет. Девушка вдруг начала истошно вопить. Оказалось, в чемодане были ее вещи, которые парень заботливо собрал, перед тем как расстаться с ней. Он оплатил счет и ушел, а мы завернули девушке брауни с собой, чтобы хоть как-то утешить. © water_your_d**_plant / Reddit
- К нам в кафе заявились три двухметровых амбала. Заказали пельмени. Я поставила варить и забыла про них на 1,5 часа. Отдала официантке похлебки из теста и фарша. Громогласно потребовали повара. Я вышла на трясущихся ногах. А они смотрят на меня и как давай смущаться. Думаю, меня спасла моя юность — стройная, загорелая, с длинными волосами под колпачком, в коротком платье. Извиняясь, пустила слезу. В общем, они сказали, что это даже вкусно и показательно стали есть. В общем, тогда в свои 19 лет я познала силу женской красоты и слез. © Светлый путь. Рассказы / Dzen
После таких рассказов начинаешь внимательнее присматриваться к парочкам за соседними столиками — вдруг прямо сейчас там происходит что-то эпичное? Эти случаи напоминают нам, что жизнь полна сюрпризов, иногда приятных, а иногда вызывающих легкий «испанский стыд».
А вы когда-нибудь становились невольным свидетелем чужой драмы за соседним столиком? Или, может быть, у вас есть своя эпичная история из кафе?
Комментарии
Был я тут на свидании 😁 познакомились, через несколько дней пересекались погулять. Зовёт в пиццерию. Я говорю, что пиццу не люблю и не ем, но если ты проголодался, то пошли, ты поешь, а я посижу, поболтаем. 40 минут уговаривал меня съесть пиццу. Сам пиццу не доел, хотя говорил, что может и две съесть, и что из за меня отдаст остатки собаке. Меня уже это начинает немного раздражать. Ладно, вышли оттуда. Он такой говорит, давай расходиться по домам, а то у тебя что-то настроения нет, а я такое не люблю. Через месяц в мой день рождения пишет мне пошли есть пиццу. И тут я уже точно понимаю, что ничего то у нас и не выйдет 😁
Как можно забыть про пельмени на полтора часа? И почему бы просто не извиниться и просто не отварить новые, это десять минут, ну не поверю я что их из под ножа лепят, даже самолепных в ресторане замороженных запас. Надеюсь эта девушка больше не готовит.