20+ крошечных котят, которые растопят сердце даже Снежной королевы

Что лучше всего на свете может раскрасить даже самый хмурый день и согреть в студеную зиму? Ну, конечно, добрая подборка с милейшими четвероногими малышами! Приготовьтесь начать вздыхать от умиления и долго улыбаться, потому что очаровательные герои этой статьи точно покорят вас.

«Мы сначала подумали, что весы не работают, но нет, с ними все нормально. Это просто он такой малюсенький»

«Неделю назад услышали какое-то мяуканье под крыльцом. Теперь каждое утро мы проводим только так»

«Подобрала на обочине двоих котят. Когда эти дурашки увидели телевизор, то здорово напряглись»

«Так выглядит горсть котят»

«Этот кроха отчаянно пытается всем доказать, что он невероятно свирепый зверюга»

«Взяла на передержку котенка. У этого мальчишки просто невероятный окрас. Никогда такого не видела! »

«Кто-то хочет, чтобы рыжик помалкивал»

«Нашли эту малышку на улице. Кроха весит всего 80 г.»

Это невыносимо! Мимиметр просто зашкалил и сломался!

«Сегодня кое-кто впервые пробовал влажный корм. Умудрился целиком залезть в миску и обляпаться»

«Муж вообще-то не хотел, чтобы котята остались у нас. Вот как они убедили его. Сработало!»

«Наш новорожденный приемыш»

«Это Бруно и Айви. С того момента как я нашла их возле мусорного бака, они сделали мою жизнь в сто раз ярче»

«Я взяла эту малышку из приюта для животных, она была первым котенком, родившимся там в этом году»

«Этот кроха не дышал, когда родился. Я его откачала, согрела, выкормила из пипетки и сейчас у него все пучком»

«Познакомьтесь с Максом и Руби»

«Первый день Улиточки на пляже»

«На выходных поехал навестить родителей, а домой вернулся с этим малышом»

«Познакомьтесь с крошкой Орешком»

«Это Маршмеллоу. Он сидит взаперти, потому что бессовестно достает своих братьев и сестер»

«Наш котенок улегся спать с нами в свою первую ночь дома»

«Меньше просто быть не может»

«Мне приходится держать его вот так на руках, иначе я не смогу работать»