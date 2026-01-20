20+ крошечных котят, которые растопят сердце даже Снежной королевы
Что лучше всего на свете может раскрасить даже самый хмурый день и согреть в студеную зиму? Ну, конечно, добрая подборка с милейшими четвероногими малышами! Приготовьтесь начать вздыхать от умиления и долго улыбаться, потому что очаровательные герои этой статьи точно покорят вас.
«Мы сначала подумали, что весы не работают, но нет, с ними все нормально. Это просто он такой малюсенький»
«Неделю назад услышали какое-то мяуканье под крыльцом. Теперь каждое утро мы проводим только так»
«Подобрала на обочине двоих котят. Когда эти дурашки увидели телевизор, то здорово напряглись»
В декабре взяла с улицы вторую кошку, взрослую уже. Телевизора нет, зато стиралку она смотрела с интересом
«Так выглядит горсть котят»
«Этот кроха отчаянно пытается всем доказать, что он невероятно свирепый зверюга»
Такое трогательное создание! Так и взяла бы его погладить и поиграть с таким "свирепым зверюгой".
«Взяла на передержку котенка. У этого мальчишки просто невероятный окрас. Никогда такого не видела! »
если это мальчишка трехцветка, то он победил в генетической лотерее. очень редкие случаи, практически всегда трехцветные девочки
«Кто-то хочет, чтобы рыжик помалкивал»
"Не смотрите на этого рыжего! Смотрите на меня, серенького! Я красивее!"
«Нашли эту малышку на улице. Кроха весит всего 80 г.»
- Это невыносимо! Мимиметр просто зашкалил и сломался!
«Сегодня кое-кто впервые пробовал влажный корм. Умудрился целиком залезть в миску и обляпаться»
Ого, дополнительные два пальца, и уши двойные, мутант-милашка? Может,он говорить будет?
«Муж вообще-то не хотел, чтобы котята остались у нас. Вот как они убедили его. Сработало!»
«Наш новорожденный приемыш»
«Это Бруно и Айви. С того момента как я нашла их возле мусорного бака, они сделали мою жизнь в сто раз ярче»
«Я взяла эту малышку из приюта для животных, она была первым котенком, родившимся там в этом году»
Как может котенок родиться в приюте? Им мало подобрышей, ещё и своим кошкам позволяют плодиться?
«Этот кроха не дышал, когда родился. Я его откачала, согрела, выкормила из пипетки и сейчас у него все пучком»
«Познакомьтесь с Максом и Руби»
«Первый день Улиточки на пляже»
«На выходных поехал навестить родителей, а домой вернулся с этим малышом»
«Познакомьтесь с крошкой Орешком»
«Это Маршмеллоу. Он сидит взаперти, потому что бессовестно достает своих братьев и сестер»
«Наш котенок улегся спать с нами в свою первую ночь дома»
«Меньше просто быть не может»
«Мне приходится держать его вот так на руках, иначе я не смогу работать»
«5 лет назад мы с сестрой нашли этого малыша. Он замерзал и так жалобно мяукал! Сейчас он тот еще надоедливый чудик, но его обожаем»
Когда-то давно, летом между 5 и 6 классом, услышала писк в мусорном контейнере, заглянула - а там котёнок чёрный. Залезла я туда, перепачкала новенькие бежевые джинсы, а котёнок оказался девочкой, 150 грамм веса. Влетело и за джинсы, и за того котёнка, но в итоге разрешили оставить, и выросла из котёнка очень красивая девочка-пантерка. Так и была она всю свою кошачью жизнь миниатюрной и голосистой.
Хорошая подборка. В каждом фото мимиметр зашкаливает. Я не смогла равнодушно пересмотреть снимки. Каждый раз умилялась чуть не до слез. Все котятки такие хорошенькие, миленькие, трогательные. Каждого хочется взять, погладить, потормошить. Прелесть!!