16 доказательств, что курьезов на любой работе больше, чем листов бумаги в принтере

Если девушка заплатила за все, то что ж... считай, что поработал с двумя клиентами, одну покрасил, другую побрил
-
-
Ответить
Даже творческая работа со временем превращается в рутину: совещания, дедлайны, проекты сменяют друг друга. Но, как показывают откровения пользователей сети, иногда в до боли знакомом офисе происходит нечто, что эту рутину разбивает вдребезги. То клиентка в парикмахерскую придет с неожиданной просьбой, то клиент заявит, что вы на рабочем месте только ради денег.
Если девушка заплатила за все, то что ж... считай, что поработал с двумя клиентами, одну покрасил, другую побрил
Так она тоже из этих...которые квартиру за деньги сдают. Что-то бесплатно ей самой не нравится.
"Блажен покой, когда, закрыв окно,
В ненастный день ты остаёшься дома..."
(С)