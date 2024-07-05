16 доказательств, что курьезов на любой работе больше, чем листов бумаги в принтере

Даже творческая работа со временем превращается в рутину: совещания, дедлайны, проекты сменяют друг друга. Но, как показывают откровения пользователей сети, иногда в до боли знакомом офисе происходит нечто, что эту рутину разбивает вдребезги. То клиентка в парикмахерскую придет с неожиданной просьбой, то клиент заявит, что вы на рабочем месте только ради денег.