16 доказательств, что курьезов на любой работе больше, чем листов бумаги в принтере

Истории
6 часов назад

Даже творческая работа со временем превращается в рутину: совещания, дедлайны, проекты сменяют друг друга. Но, как показывают откровения пользователей сети, иногда в до боли знакомом офисе происходит нечто, что эту рутину разбивает вдребезги. То клиентка в парикмахерскую придет с неожиданной просьбой, то клиент заявит, что вы на рабочем месте только ради денег.

  • Вернулась на работу после больничного. Через три дня встречаю начальника, а он на меня глаза вытаращил: «А что ты тут делаешь?! Тебя же уволили!» Поржала, подумав, что это ошибка. А вот и нет: письмо об этом пришло, оказывается, на почту еще неделю назад. Так взбесилась, что схватила ноут начальника и пообещала выкинуть его в окно, если мне не заплатят. Чувак так перепугался, потому что на том ноутбуке был его пароль от аккаунта в играх, что выплатил больничный, несколько зарплат, еще и добавил за те три дня, что я проработала после увольнения. © Палата № 6 / VK
  • Устроилась на новую работу. Начальство выкатило список сайтов, куда нельзя зайти с рабочего компа. Кроме соцсетей и сайтов с видеороликами, там обнаружилась библиотека с книгами по психологии. Как оказалось, это потому, что прошлый сотрудник начитался книг по мотивации и уволился оттуда! © Палата № 6 / VK
  • Первый день работы на телефонной линии службы поддержки. Звонит девушка, говорит, что ей очень понравилось качество обслуживания в магазине, а я взял и нечаянно повесил трубку... Так стыдно было потом! © seriousb***h / Reddit
  • Работаю в парикмахерской. Заходит сегодня в салон милая девушка и просит покрасить волосы в два цвета: левую часть в светлый оттенок, а правую — в темный. Покрасила я ее, и тут девушка выкинула номер: велела мне взять и все это сбрить! Налысо! Попросила сбрить все волосы и в таком виде ушла. © Подслушано / Ideer
Муся
5 дней назад

Если девушка заплатила за все, то что ж... считай, что поработал с двумя клиентами, одну покрасил, другую побрил

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  • Работаю в банке, оформляю кредиты. Приходит сегодня мужик, весь взъерошенный и на нервах, с женой. Обоим лет по 50. Сели ко мне, и мужик, показывая на меня, говорит жене: «Вот моя любовница, сюда я ношу деньги каждый месяц». Оказалось, он решил сделать жене сюрприз и закрыть ипотеку до лета, так что последние 3 месяца стал вносить большие суммы. Его жена, заметив, что денег в семейном бюджете стало меньше, подумала, что муж пошел налево, и устроила ему скандал. А я совсем не похож на любовницу: 29 лет, 100 кг веса и уставший от таких вот клиентов вид. Хорошо хоть, что пятница сегодня. © Argyntina19 / Pikabu
  • У нас большое предприятие по энергетике. Куча охраны и новый директор. Очень своеобразный. Конец рабочего дня, директор на личном авто приезжает на один из КПП, выходит из машины и подходит к забору. Косится на охранника и начинает перелезать через забор, имитируя вора. А заборы у нас высокие и с колючей сеткой. Наш директор, в костюме, ругаясь, достигает вершины забора. Охранник как сидел на КПП, так и сидит... Директор слезает, в гневе звонит главному по безопасности и с визгом говорит, что охрана никчемная, сидит и не шевелится, ни черта не делает. Мол, увольнять всех надо и т. д. Поднялся переполох, добрались до охранника. А тот спокойно сказал: «Я сижу, смотрю на камеры. Подъезжает директор, вылезает из машины, идет к забору, перелезает через забор. Я сижу и наблюдаю, ржу. Кто его знает, может, захотелось ему так. Чего я его останавливать-то буду? Уволит еще». © LainSokol / Pikabu
  • Обычное утро понедельника. Заходит в офис женщина средних лет.
    — Здравствуйте. Дело такое. Я сдаю квартиру в аренду, а жильцы не платят уже второй месяц. Съезжать тоже не собираются. Можете помочь? — И кладет мне на стол пачку документов на несколько десятков листов.
    — Конечно. Консультация — столько-то рублей, изучение документов — столько-то рублей.
    — Ясно, вы тоже из ЭТИХ... До свидания.
    — Простите, из каких «этих»?
    — Только за деньги работаете...
    — А-а-а, да, я из этих. Всего доброго. © AttorneyAtLaw / Pikabu
Муся
5 дней назад

Так она тоже из этих...которые квартиру за деньги сдают. Что-то бесплатно ей самой не нравится.

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  • На работе задерживали зарплату. Замучился я ее ждать, решил отправить гневное электронное письмо региональному менеджеру. Сделал это и еще больше злился, потому что мне никто не ответил. А потом до меня дошел весь ужас ситуации: я отправил письмо с почты начальника, а не со своей (не переключился аккаунт на компьютере). И вот ему-то бухгалтерия ответила: все еще раз пересчитала и посоветовала обратиться к врачу, чтобы проверить психическое здоровье. © Shariq Attar / Quora
  • Первый год работаю учительницей и считаю себя строгой. Но на деле 5-6 классы любят подурачиться со мной, а старшие классы вообще халявят и держат за подружку. Как-то спросила 10-классницу, почему так, а она выдала: «А как вас можно бояться, если вы всегда в прикольных носках приходите. Не может быть злым и плохим человек, у которого есть носки со 101 далматинцем и надписью „Я — душнила“». © Не все поймут / VK
  • Я программист. Работал с напарником: парень под 100 кг, с огромной бородой, к тому же не любитель принимать душ. И вот как-то нужно было поехать к клиенту, чтобы разобраться с каким-то вопросом. Я напомнил ему, что следует одеться соответствующим образом. И вот момент настал, и я вижу его в рубашечке с воротником и в галстуке. Только вот галстук он повязал не на рубашку, а прямиком на голую шею! Я ему об этом сообщил, а он в ответ: «Если это единственная проблема, то мы готовы выезжать». © Unknown author / Reddit
  • Я работала в магазине видеоигр, и время от времени заходил к нам старичок. Он был милым, но немного жутковатым. И вот однажды он пришел ко мне не просто так, а с подарком. С очень особенным подарком. Он принес мне лосьон для загара, который сделал своими руками, и приговаривал, что это особенный домашний рецепт и нанести я должна прямо сейчас. Я, конечно, отказалась, охрана его вывела, и больше мы этого старика не видели. © texas_star / Reddit
  • Работаю официантом в довольно дорогом ресторане, лично я не мог бы позволить себе ходить в него. Работа как работа, но есть строгое правило насчет еды, оставленной гостями. Даже если гость не притронулся к ней, работникам доедать запрещено, потому что доедает все наш директор, он же владелец заведения. У чувака машина новая, костюмы дорогущие, золотые часы, а он доедает салаты, допивает коктейли и даже хлеб догрызает. Правда, делает он это не в зале, а официанты просто приносят все ему в кабинет. Не сказать, что он жадный, потому что платит нормально, но вот есть у него такой странный пунктик. © Палата № 6 / VK
  • Сегодня мне совсем не хотелось идти на работу. И, находясь в не очень адекватном состоянии, я отправился в офис и опоздал. Начальник тоже был не в духе, заставил писать объяснительную. Сел я у окна, засмотрелся на улицу, и начал писать: «Осень, капли дождя печально стучат в окно. Ветер завывает, как раненый волк. Жутко болит голова. Кажется, что и небо плачет, как малое дитя. В такую погоду хочется завернуться в плед и никуда не выходить из дома, но я пошел...» В это время подходит ко мне мой коллега и, читая, что я пишу, взялся за голову: «Слушай, это, конечно, твое дело, но мне кажется, что ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания». Честно говоря, мне в тот момент стало очень смешно, но объяснительную я все-таки отдал в исходном формате. © Палата № 6 / VK
Elena LV
5 дней назад

"Блажен покой, когда, закрыв окно,
В ненастный день ты остаёшься дома..."
(С)

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  • В нашей фирме совещания проходят в онлайн-формате. Однажды сижу на таком совещании, вдруг у меня зазвонил телефон, и я ненадолго отвлекся. Звонил коллега, мы с ним перемыли косточки одной женщине, которая плохо справлялась с работой. Мы оба ее не жаловали и похихикали над ней. И тут я получаю сообщение: «Эй, мы слышим все, о чем вы болтаете». Меня не отключили от конференции! У меня просто сердце в пятки ушло... Больше никогда так делать не буду. © Anonymous / Quora
  • Когда-то я работал в отеле. Иду однажды по двору, убираю мусор и вижу, как из окна на втором этаже вываливается мужчина. Я в шоке, не успел рот открыть и сделать что-либо, как он поднялся, сказал: «Упс!» и зашел обратно в гостиницу. Оказывается, он сидел на подоконнике, болтал с женой, прислонился к окну, вывалился и неуклюже упал на землю. Все были в порядке, тогда мы весело посмеялись над этим происшествием. © izzeyy / Reddit
  • Пришел однажды директор среди рабочего дня и сказал: «Все, кто хочет, можете идти домой». Ну мы обрадовались и пошли — большая часть коллектива. На следующий день — нежданчик: нас всех оштрафовали. Мы, конечно, возмутились и пришли к директору, а он спокойно так нам заявил: «А если бы я сказал прыгнуть с пятого этажа, прыгнули бы?» © Палата № 6 / VK
Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

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