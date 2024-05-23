15 историй о людях, у которых точно где-то заныкан Кубок мира по наглости
Народное творчество
1 час назад
Некоторые люди воспринимают поговорку «Наглость — второе счастье» в качестве руководства к действию. А потом то и дело отчебучивают что-то такое, от чего окружающие люди просто впадают в ступор, не имея ни малейшего понятия, как реагировать на беспардонные выходки. Герои нашей подборки не дадут соврать.
- Подарила племяннику на день рождения дорогой телефон, последняя модель. Был вне себя от счастья, прыгал, бегал. Приезжаю к сестре спустя полгода. У племянника телефон тот же, что был и до праздника, а вот у сестры тот, что я подарила племяшу. На вопрос, какого фига, ответом послужило закатывание глаз и причитания, что для 12-летнего ребенка новомодный гаджет — это слишком жирно. Да и вообще, что такого, сынуля не против. А у сынули отобрали, не спросив. © Подслушано / Ideer
- Я пеку печенье — это мое хобби. Постоянно совершенствую рецепты и экспериментирую со вкусами. И вот о моем занятии проведали соседские дети и потом часто спрашивали меня о «лишней» печеньке. Я любезно угощала их одной-двумя штучками. Но недавно пришла соседка и попросила напечь печенья побольше к дню рождения ее ребенка. Мол, бюджет ограничен, а детей порадовать надо. Но ведь за ингредиенты платить-то мне! Потому я вежливо отказалась, а она такая выдает: «Зачем тогда ты вообще угощала их печеньем, если не готова сделать больше?» Теперь все их семейство смотрит на меня волчьим взглядом, когда мы встречаемся. © LaylaCharm / Reddit
- Я купил себе «Керхер». Отвез его к другу — сам живу в частном доме, если мою машину во дворе, все вытекает на улицу, а у него есть сток в канализацию со двора. Ну и, соответственно, мы моем машины у него под домом. Стою, полоскаю свою ласточку, и тут насадка с «Керхера» слетает и под напором воды, прямо как стрела, бьет мне в заднее крыло, оставляя вмятину. Мы с другом глазами похлопали и пошли за кипятком и вантузом. Тут рядом паркуется сосед и говорит: «Мужики, дайте фары оббить водой!». Я ему отвечаю, мол, не вариант, «Керхер» сломался, давай позже. И мы заходим домой. Ровно на минуту. Я за присоской, друг — чайник кипятить. Ну и, как многие догадались, я услышал звук мотора своей водовыжималки, а спустя 5 секунд дикую ругань. Этот дядька просто поставил насадку и разбил себе боковое зеркало мощным выстрелом из водоплюя. И по всем канонам кинулся к нам, заявляя, что мы ему должны новое зеркало. © doublden / Pikabu
- Заехал сегодня в строймаг, взял что надо и стою у кассы, я следующий. Тут подходит бабка, в руках пакетик с семенами огурцов, просит пропустить. А у меня самого всего 2 товара, так что отказал. Товар пробили, я расплачиваюсь, и тут бабка кладет свой пакетик и вытаскивает из сумки еще штук 100 пакетиков разных семян. А с виду прямо божий одуванчик... © RobinGuk / Pikabu
- У наших друзей дом в приличном коттеджном поселке. Сделали они себе бассейн. Сосед по участку все интересовался, что, как и почем, ему отвечали, думая, что человек себе тоже хочет бассейн. А когда все запустили, сосед им говорит: «Отлично, отправлю сейчас к вам детей плавать». Друзья прифигели и сказали, что им такого счастья не надо. И вроде как история завершена. А друзья каждую неделю уезжают в город. И вот уехали, а вечером звонок из полиции: «Подъезжайте в участок, тут на вас заявление написали». Оказалось, что сосед отправлял своих отпрысков к ним купаться. Два раза прокатило, а тут друзья, уезжая, залили в бассейн химию для очистки, после которой купаться нельзя 24 часа. Малышня искупалась, на солнце побегала и волдырями покрылась. Там какой-то компонент фоточувствительность повышает сильно. Родители в полицию: «Злые соседи обидели несчастных деточек». А друзьям полгода пришлось доказывать, что это они не специально сделали. © Esterly / Pikabu
- Живу в коммуналке с семьей, в которой есть маленький сын. Стала замечать, что часто у меня пропадают продукты. Шоколадки, например, печенье или чипсы. Оказалось, семилетний пацан тырит у меня вкусняшки, пока я на работе, ведь родители не кормят его сладким и вредным. Конфеты сами едят, а ему не дают. На днях он умудрился съесть две плитки моего пористого шоколада, а родители даже не заметили. Нашли потом обертки под своим диваном. Я, если честно, возмущена этой наглостью. И в шоке от поведения ребенка. Кто-то скажет: «Ну ребенок же, тебе что, жалко шоколадки?» С таким успехом у меня и деньги скоро начнут пропадать... © Подслушано / Ideer
- Подруга была сегодня на собеседовании, спросила у HR менеджера про заработную плату. Знаете, что ответил менеджер? «Анна, такие вопросы на собеседовании задавать неприлично. Свой оклад и программу мотивации вы сможете узнать на этапе стажировки». © SUPPORT_C_MAPCA / Twitter
- Моей дочке исполнялось 8 лет, и мы закатили праздник. Позвали только родню и друзей. И вот я раздаю малышне кексы и замечаю двух ребят, которых мы не звали, — детей соседки. Я такая: «А что мы здесь делаем?» А в ответ: «Мама сказала пойти...» Я заявила, что неуместно приходить без приглашения, и отправила их домой. Муж проводил детей. Позже, когда мы уже разрезали торт, они снова пришли. Уже с родителями. Сказали, что хотят присоединиться к празднику. Я повторила, что мы их не приглашали, здесь только члены семьи и друзья. Когда они уходили, было неловко. А на следующий день получаю письмо, а в нем — рукописный текст о том, какая я грубиянка и что радушнее надо быть. © Brilliant_Sound3258 / Reddit
- Встретила возле дома знакомую, назовем ее Марина. Постояли, потрещали, и тут она как бы между прочим говорит, мол, задолбалась без горячей воды, жарища, а толком не помыться. И спрашивает, когда у нас обещали включить. А у нас газовая колонка и вода круглый год горячая есть. Тут она обрадовалась и намекнула, что очень было бы неплохо, если я ей разрешу у нас дома помыться. Говорю номер квартиры, и мы расходимся по домам. Минут через 15 приходит с пакетом в руках, веду ее в ванную. А она спрашивает, какими полотенцами можно вытираться и где мочалка. Я ей:
— А в пакете у тебя что?
— Белье чистое, естественно!
— Ну так сбегай за полотенцем и мочалкой.
— А тебе своих жалко, что ли?
Говорю, что жалко. Марина уходит. Прошло 15 минут, 30, час. Начинаю волноваться, вдруг случилось что. Звоню, абонент не абонент. На следующий день из окна ее видела, значит, все с ней в порядке. Вчера мусор выносила, смотрю, идет. Меня увидела — демонстративно отвернулась, типа на птичек смотрит. Чем же я ее так обидела? © nemarp / Pikabu
- Вчера вечером приехали с мужем в гипермаркет. Очередь большая, но мы морально были готовы. Стоим, медленно двигаем тележку в сторону кассы. Подходит женщина и встает перед нами к мужчине — присоединилась к своему спутнику. Но тут она незаметно (ей, видимо, так казалось) берет из нашей телеги упаковку молока и кладет к себе. Я такая: «Женщина, положите молоко обратно!» Она сперва замялась, видимо, не ожидала, что я замечу. А потом как выдаст: «Девушка, ну у вас 2 пачки молока, я забыла себе взять, а идти далеко. Я же не украла у вас, чего вы развели тут. Еще оплатить не успели». © Shapoklyak007 / Pikabu
- У сестры мужа были ключи от нашего гаража с подвалом, они там хранят свои несезонные вещи. Два раза подряд я ездила за картошкой и заметила, что она как-то уж быстро убывает. Сестра в посадке, прополке и сборе урожая не участвовала. Дважды угощали ее картошкой по ведру, но кормить ее семью на постоянной основе мы не собирались. Сказала мужу, что нашей картошки на две семьи до конца зимы не хватит, он сменил замок. А сегодня сестрица его звонит с истерикой, мол, почему это мы ей не дали комплект новых ключей. На вопрос, что ей там зимой понадобилось, велосипед или самокат, распсиховалась и отключилась. Сажай-ка ты, Настенька, свою картошку и нам пару мешков отсыпать не забудь. © Подслушано / Ideer
- В автобусе бабуля ворчит на девушку: «Навтыкают наушники и стоят, лучше бы так детей рожали! Я в 25 уже двоих сынов родила, не то что сейчас!». Девушка ей: «У меня трое в 27 и еще детей хотим». Бабка тут же: «Куда столько рожать? Понарожаете таких же, в наушниках! Хамит еще!». © AntonBelyayev1 / Twitter
- Моя соседка решила, что мы друзья. У нее двое маленьких детей, которых она пытается спихнуть на меня. Приходит, умоляюще смотрит и просит посидеть, пока сходит в магазин / на маникюр / к подруге, а муж, говорит, не справляется. Я ни разу не соглашался, но и они не сдаются, и ко мне стал приходить ее муж с той же просьбой: мол, ты же молодой, посидишь, поиграешь, а я пока отдохну. После отказа просто уходят без конфликта, но на что они рассчитывают? И так уже полгода. © Подслушано / Ideer
- Мы с соседкой общаемся, а наши дети учатся вместе. Когда она занята, я отвожу в школу и ее ребенка. И вот недавно я попросила соседку, чтобы она сама отвезла детей, поскольку на утро у меня был запланирован важный звонок по работе. Она просто сказала: «Нет». Я спросила, почему, а соседка ответила: «Ну ты же все равно дома будешь!» Я просто потеряла дар речи. Позже я позвонила ей и сказала, как обидел меня ее отказ. Я чуть ли не каждый день беру с собой ее ребенка, а она не сочла нужным подвезти моего, когда возникла такая необходимость. Соседка ответила: «У моего сына просто нет выбора, а у твоего есть! Ты же дома была!» В итоге я заявила, что раз так, я больше ее ребенка возить не буду.
И вот вчера я не позволила ее сыну поехать с нами, так что он пошел в школу пешком. Ребенок опоздал, и соседка прислала мне гневное сообщение, какая я плохая. И теперь я не знаю, правильно ли я поступила. С одной стороны — мне не стоит его отвозить в школу, раз она не ценит этого, с другой стороны — путь неблизкий, а мальчик же ни в чем не виноват... © throwaway1075868 / Reddit
- Был день моей свадьбы. Все шло отлично, пока ребенок Анны, двоюродной сестры жениха, не устроил истерику из-за торта. А все потому, что он хотел к нему еще мороженое. В итоге он просто хватал куски торта и швырял их на танцпол. Мне предстояло исполнить танец дочери с отцом, а на полу — липкое месиво. Я хотела рыдать. И мои родители попросили Анну увести ребенка.
Она наотрез отказалась, после чего мальчик начал вести себя еще хуже. И тогда моя родня пригрозила вызвать полицию. Это не было пустой угрозой, поскольку свекор моей сестры — полицейский. В итоге Анна ушла вместе с сыном, но праздник был испорчен. Мне уже ничего не хотелось, особенно танцевать.
А когда наступил медовый месяц, родственники мужа потребовали вернуть все свадебные подарки. Видите ли, моя семья обидела их ребенка, которому они сами же позволили испортить торжество. © NoWeddingCake / Reddit
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