15 историй о людях, у которых точно где-то заныкан Кубок мира по наглости

Некоторые люди воспринимают поговорку «Наглость — второе счастье» в качестве руководства к действию. А потом то и дело отчебучивают что-то такое, от чего окружающие люди просто впадают в ступор, не имея ни малейшего понятия, как реагировать на беспардонные выходки. Герои нашей подборки не дадут соврать.