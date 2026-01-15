Да, цены на стоматологов это какой-то космос, тоже с дочерью бьюсь за чистку каждый день, но все равно приходится лечить😭😭😭
20 мамских хитростей, за которые им впору выдать медаль. Ну, хотя бы шоколадную
Мамы давно поняли, что воспитание — это не про волшебные палочки и заклинания, а про тонкие и хитроумные уловки. Как умело замаскировать брокколи под нечто съедобное? Как сделать так, чтобы ребенок полюбил чистить зубы? Мы собрали самые неожиданные и действенные приемы, которые помогают родителям в трудные моменты.
- Младшая сестра прицепила на волосы искусственную розовую прядь и пошла в школу. Классная вспылила и пригласила в школу родителей. «Из-за такой ерунды?» — возмутилась мама, но в школу сходила. И теперь у классухи к сестре нет вопросиков, ведь мама подготовилась ко встрече: она нацепила ярко-розовый парик, огромные накладные ногти приклеила, накрасилась ярко-розовой помадой. Классная, увидев все это, и слова вымолвить не могла, но наша мамуля решила поддержать свой образ фразами: «Вы просто не шарите за стиль! Это модный лук, это на хайпе. Моя дочь не может носить унылый ширпотреб, она лакшери-девочка!» Так-то мама интеллигентный врач с приличным стажем, но в гневе может что угодно. © ШКогвартс / VK
- Сын не любит чистить зубы. Ни красивыми щетками, ни вкусными пастами его в ванную было не заманить. Я уже почти начала копить на платную стоматологию, но потом придумала кое-что. Сказала ему, что зеркало в ванной — это на самом деле экран, через который за ним наблюдают фиксики, и они ставят «лайки» только тем детям, у кого пена во рту самая пушистая. Теперь он чистит зубы по 3 минуты, стараясь создать идеальную пену, и каждый раз спрашивает: «Мам, ну что, они поставили лайк?» Я торжественно киваю, и утро наконец-то стало спокойным.
- Моя дочь конфликтовала с одноклассницей. Столкнулись два характера, никто не уступал. Однажды пошла я на собрание, а там эта девочка с мамой пришла. Подошла я к ней и говорю «Ну, что вы, не дружите, да? Это ничего, так бывает в коллективе. Но знаешь, я спросила дочку, что было бы, если бы она увидела, как тебя кто-то из другого класса обижает. И она сказала, что никогда не даст в обиду свою одноклассницу, даже если враждует с ней». Девочка засияла. Домой я пришла и все то же самое сказала дочери. Что, якобы, одноклассница не даст ее в обиду в случае чего. Так они и подружились. © Алина Герман / Dzen
- Моя дочка не ест мясо. Но тут она была в гостях у подружки, пришла от нее в восторге и выдала: «Мама, мы ели котлеты из динозавров! Сделаешь?» Я обалдела: моя дочь и котлеты? Позвонила той маме, спрашиваю рецепт, а она со смехом: «Да просто покупаешь ножку индейки, показываешь дочке, что раздобыла динозавра, а потом крутишь фарш и делаешь котлеты!» И это реально работает!
- Сыну быстро надоедают одни и те же игрушки. Побалуется пару раз и все, неинтересно. Я подписалась на пару родительских блогов, подключила фантазию и теперь делаю ему игрушки из подручных материалов. Например, набираю ванну с пеной и опускаю на дно всякие мелкие предметы. А потом мы с сыном, как золотоискатели, начинаем доставать всякие сокровища. Еще ему очень полюбились игры с тестом. Делаем из них масочки, разрисовываем красителями, малой в восторге. Как хорошо, что я домохозяйка и могу выдумывать для сына интересные игры. © Мамдаринка / VK
- У нас с мужем полгода назад родился прекрасный сынок. Первое время, когда я укладывала его спать по ночам, включала себе на фон тихонькую музыку, чтобы не уснуть самой и хоть как-то насладиться времяпровождением в три ночи. В один момент начала замечать, что сын отлично засыпает под саундтрек из мультфильма «Шрек». Сначала думала, что совпадение, но несколько «проверочных» дней дали понять, что ему действительно нравятся эти песенки. Так что сейчас у нас каждую ночь «болотная тусовка», муж — Шрек, я — Фиона, а в комнате играет: «Самбади уанс толд ми...» © Мамдаринка / VK
- Однажды сказала своей дочери, что у детей краснеют уши, когда они врут, но только родители могут это видеть. Когда она заходила в комнату, закрывая уши руками, мы знали, что нам врут. © keyser-_-soze / Reddit
- Мой ребенок резко стал лучше читать. Все думали, что я, как родитель, действительно прилагаю большие усилия, помогая ему в этом. По правде говоря, я просто включил субтитры на телевизоре. © yamsnz / Pikabu
- В педагогическом нам говорили, что если не знаете ответа на вопрос ребенка, дайте ему задание изучить этот вопрос дома и рассказать всему классу. В школе работала не так уж и много, но данный способ всегда, как говорится, прокатывал. А с сыном не работает такая хитрость, он кого угодно достанет, но спросит с него сполна про размножение бабочек, и почему они разноцветные, и почему у них усики, а если усики, то почему не такие, как у котиков, а у котиков не такие, как у папы (здесь лабораторная работа, сравнительный метод). В общем, сижу, читаю про принцип работы теплохода, ведь историю флота мы уже прошли, парусник в луже запустили, пора бы и до технической части добраться! © Подслушано / Ideer
- Превратите уборку в вечеринку! Каждую субботу утром после завтрака все члены семьи, кто уже подрос, участвуют в общем деле: собирают игрушки, протирают поверхности, относят грязное белье в стирку, наводят порядок в ванной и запускают робот-пылесос. Приятно начинать выходные с чистоты в доме, а сам процесс воспринимается как классная зарядка. © somevegetarian / Reddit
- Пригласите в воскресенье друга вашего ребенка. Мой всегда хочет сам навести порядок перед приходом гостя, и потом они оба будут так увлечены игрой, что у меня освободится время. © briarch / Reddit
- Когда дочке было 2-3 года и она начинала кукситься, я брала любой предмет и «звонила» ее игрушкам: «Да-да, мышка Сима, привет... Да, плачет, что банан разрезали... Да... Конечно, это ужасно, я так плохо поступила... Да, вот уже почти плачет... Что? Обнять маму? Ок, я ей передам. Ну, пока!» Дочь вовлекалась, успокаивалась, спрашивала, что еще игрушки сказали. И тут важно в это время и суп кушать, и уводить внимание ребенка в сторону. © elakapalaka
- Мой двухлетний ребенок совсем не мог усидеть за столом: он постоянно сползал вниз и требовал, чтобы мы с ним поиграли. Любые попытки усадить его обратно заканчивались истерикой. Но он обожает пожарные машины, и я придумала выход — стала говорить, что на полу «пожар», который я смогу потушить, только когда доем. Теперь он терпеливо ждет, пока я закончу, и за это время успевает больше съесть сам. Ест он, конечно, все еще немного, зато исчезла борьба за власть! © mamedori / Reddit
- Смогла убедить 1,4-годовалого сына, что капать в нос — это привилегия, а не обязанность. Себе капаю, потом картинно сомневаюсь, стоит ли давать ему. Работает! Сидит спокойно и загадочно, будто это тайный и ценный ритуал только для взрослых. © lena_freeman
- Одна женщина так детей к овощам приучала. Отказывалась давать, якобы это «еда для взрослых». Дети просто рвались попробовать брокколи! А потом ели с удовольствием. Понятно, что не со всеми сработает, но забавно. © madam.v.clicquot.ru
- Поделюсь своей суперхитростью. Я делила все игрушки на 3 коробки и убирала на шкаф. Меняла коробки каждый месяц. В итоге малыш всегда радовался игрушкам и долго играл. © Ольга Дементьева / VK
- Впервые с сыном отправились в лес за грибами. Провел с ним беседу, какие грибы можно собирать, а какие нет. Ну и, конечно же, сказал, чтобы он ходит только возле меня. В начале я специально проходил мимо грибов, притворялся, что не заметил, чтобы их нашел сын. Он был очень счастлив, что сразу столько нашел, а я до сих пор с пустой корзинкой. Мне же было достаточно видеть его таким довольным. Но спустя полчаса он уже без моей помощи все находил первее меня. Я даже перестал ему подсказывать: не успевал заметить грибы, как сын уже их аккуратненько срезал. По итогу у сына полная корзина, а у меня даже половины не заполнено. Мне даже немного стало обидно, что сын оказался лучше меня, грибника с почти 30-летним стажем. Но, как говорят, ученик превзошел учителя, и я им горжусь. © Мамдаринка / VK
- Я самая крутая мама. По крайней мере, так говорят друзья моего сына. Мы с сыном живем на одной волне. Думаю, это и повлияло на наши отношения. Недавно были в парикмахерской вместе, я перекрашивалась в пепельный блонд, сын тоже захотел. Как итог, у нас одинаковый цвет волос, ахах. Мы вместе играем в разные онлайн игры, вместе ходим по ресторанам. Он — самое ценное, что у меня есть. © Мамдаринка / VK
- Воспитание детей — это не только заботы и обязанности, но и целая наука о том, как сделать жизнь проще. Мой старший сын всегда был непоседливым, особенно за обеденным столом. Ему было трудно сосредоточиться на еде, и он постоянно отвлекался, крутясь на стуле или играя с вилкой. Мы с мужем долго думали, как его приучить сидеть спокойно и не отвлекаться во время еды, но все было безрезультатно. Но однажды, совершенно случайно, я наткнулась на идею в интернете. Там говорилось, что можно попробовать превратить еду в игру. Я решила протестировать эту теорию. На следующий день, за обедом, я предложила сыну соревноваться, кто быстрее съест свою порцию. Я специально взяла чуть больше еды, чтобы он мог победить. И знаете, это сработало! Он был так увлечен «соревнованием», что полностью сосредоточился на еде и съел все, что было на тарелке, даже не заметив этого. Конечно, я не использую этот метод каждый раз, но иногда такие хитрости действительно спасают. © Мамдаринка / VK
- Если вы хотите, чтобы ваш малыш сделал что-то, чего он на самом деле не хочет, то задайте ему вопрос, в котором все возможные ответы предполагают, что он это сделает.
Например, мой ребенок очень любит купаться в ванне и ни за что не хочет оттуда вылезать. Поэтому я просто спрашиваю: «Ты хочешь выбраться сам или хочешь, чтобы я тебя вытащил?» Работает всегда! © lollie85 / Reddit
