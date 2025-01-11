7 фактов о бане, которые удивят даже заядлого любителя попариться

Баня — это не просто место для мытья, а целый мир со своими традициями и секретами. И познавать его оказалось увлекательным делом. Знаете ли вы, для чего использовался квас крестьянами в парной? И нет, вовсе не для питья. А сможете ли догадаться, чем они заменяли мыло? Обо всем об этом и даже чуть больше в этой статье.



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Какие были обычаи?

Суббота всегда была чистым днем. Как правило, бани были не у всех, поэтому некоторые семьи могли объединяться и мыться вместе. Был и особый порядок, по которому ходили париться. В самую жару шли мужчины. Вслед за ними наступал черед женщин. А уж потом наступало время для стариков и детей помыть свои телеса да погреть косточки. Но не у всех была возможность ходить в баню. Многим приходилось мыться пару раз в месяц в самой избе. Использовали для этого лотки или даже просто подкладывали солому. «Но где же париться тогда?» — спросите вы. Как где? А печь на что? Прямо туда и залезали. Давали ей немного остыть и стелили солому, чтобы помягче да почище было. Чтобы вздонуть, использовали мокрый веник: потрясешь его немного — вот и пар появится. Выйдя, окатывались теплой водой у лохани, деревянной посудине, где белье стирали да посуду мыли.

Что брали с собой в баню раньше?

Как и сейчас, обязательно с собой надо было взять веник. Можно еще прихватить праздные истории в придачу, чтобы было, о чем потолковать, сидя на полке́. В самой бане уже стояли чаны да кадки с водой, горячей и холодной, и шайки, чтобы мыться и окатываться. А также лежали для мытья вехотки, те же мочалки. Вместо мыла использовали щелок, водный настой из древесной золы. Хранили его в медных луженых тазиках. Но самое интересное то, что перед парением нужно было окатиться квасом, который держали в берестяных туесах. Носили воду обычно в липовых изварах — бадьях небольшого размера. Черпали медными лужеными ковшами.

Что такое «баня невесты»?

Рано-рано поутру собирались подружки невесты и начинали топить баню. Воду надо было натаскать из трех колодцев. Дрова брали в доме жениха. Он же дарил невесте то, без чего ей не обойтись: мыло да веник. Когда все приготовления были окончены, подружки отправлялись за новобрачной, которая уже их ждала. Девушки накидывали ей платок и выводили из дома. Все шествие до бани возглавлял дружка, друг жениха. Он размахивал кнутом, чтобы отгонять злых духов, и обсыпал невесту зерном для пущей плодовитости. В самой бане подружки парили невесту березовым веником, в который были добавлены плодовые веточки, и мыли душистым мылом, подаренным женихом. Без песен тоже не обходилось. И куда же без гадания. Например, можно было взять из каменки горячий камень и окунуть его в холодную воду. Если закипит — будет муж суров, если тихонько зашипит — ласков да нежен.

Какие духи обитали в бане?

Главный дух бани — это банник. Некоторые считали, что в его владениях следует избегать сквернословия и громких разговоров. Другие, напротив, верили, что там можно оставить все плохое, отдать свою злобу и обиду. Но стоило помнить, что банник не терпит пренебрежения и может подпустить дыма, обжечь или даже толкнуть. Говорили, иной раз выйдешь из бани, а дом словно исчез, и приходилось бродить в сумраке. Обычно банника представляли крошечным старичком с длинными, тонкими пальцами. Чтобы умилостивить его, после банных процедур оставляли веник, бадью с водой и разведенный щелок, ведь после всех людей он приходил париться сам. Если же банник вдруг представал перед глазами, это считалось тревожным знаком, означающим неблагополучие в доме. Существовал и женский образ банного духа — обдериха. Она могла явиться в облике старухи или молодой девушки, чаще всего с длинными развевающимися волосами и острыми зубами. Иногда она принимала форму кошки или даже неодушевленного предмета, например, берестяной трубки, служащей мочалкой.

Как лучше всего подготовить веник?

East News Катастрофа Я 2 дня назад ...а если Банник предстал перед глазами - значит, там пили не только квас... - - Ответить

Опытные банщики говорят, что лучше не заваривать, а именно запаривать веник. Так он будет мягким, легким и сохранит все свои полезные свойства. А использовать для запарки можно обычный пакет. И делается все очень просто: Поместите веник в пакет. Если он покупной и уже находится там, то тем лучше.

Налейте в пакет с веником в нем воды. Не горячей, а прохладной. Если протекает, положите в тазик.

Закройте пакет и завяжите.

Оставьте его в бане, пока та топится. Только уберите подальше от печки, если от нее идет сильный жар.

Когда придет время париться, достаньте веник из пакета и используйте в свое удовольствие. 💡 А зимой иссушенные веники можно зарывать в снег. Там он дойдет до идеального состояния.

Как выбрать технику парения?

East News

В зависимости от типа веника можно выбрать наиболее подходящую тактику парения, чтобы получить еще больше пользы от этой процедуры: Березовый . Легко похлестывайте и прижимайте к разным участкам на 4-6 секунд. После можно интенсивно растирать тело в разных направлениях и опахивать его.

. Легко похлестывайте и прижимайте к разным участкам на 4-6 секунд. После можно интенсивно растирать тело в разных направлениях и опахивать его. Пихтовый . Отлично подойдет для массажа и протирания под конец парения.

. Отлично подойдет для массажа и протирания под конец парения. Дубовый . Используйте для припарок и опахивания. Также можно им париться активно, совершая удары и интенсивные хлопки.

. Используйте для припарок и опахивания. Также можно им париться активно, совершая удары и интенсивные хлопки. Крапивный . С ним надо избегать чувствительных зон и похлопывать стоит очень легко и нежно.

. С ним надо избегать чувствительных зон и похлопывать стоит очень легко и нежно. Эвкалиптовый . Положите веник на лицо, чтобы получить максимальный эффект от масел. А воду от заваривания используйте для поддавания пара и обливания.

. Положите веник на лицо, чтобы получить максимальный эффект от масел. А воду от заваривания используйте для поддавания пара и обливания. Ольховый. Тоже даст отличный массаж — похлещите себя как следует.

Какие травки можно использовать?

Травки в бане — это всегда хорошо. Мало того, что они обладают полезными свойствами и благотворно влияют на здоровье, так еще и аромат стоит такой, что всем естеством своим чувствуешь, как преисполняешься душой и телом. Среди трав, которые подойдут для бани, можно выделить багульник болотный, валериану, донник, душицу, зверобой, крапиву, липу, мелиссу, мяту, полынь, ромашку, таволгу, тысячелистник, хмель и черную смородину. Как подготовить: Отвар . 100 г сушеных травок залить 3 л воды и поставить кипятиться на медленном огне полчаса. Как остынет, можно использовать после завершения банных процедур, чтобы ополоснуть тело и волосы. Не рекомендуется хранить больше 2 суток.

. 100 г сушеных травок залить 3 л воды и поставить кипятиться на медленном огне полчаса. Как остынет, можно использовать после завершения банных процедур, чтобы ополоснуть тело и волосы. Не рекомендуется хранить больше 2 суток. Настой . На 100–150 г травок понадобится 1 л воды. Можно прокипятить или обойтись без этого. Во втором случае надо залить холодной водой и оставить выдерживаться на сутки. Когда сбор дойдет, процедить его и закрыть настаиваться в банке. После можно использовать для окропления стен бани и каменки.

. На 100–150 г травок понадобится 1 л воды. Можно прокипятить или обойтись без этого. Во втором случае надо залить холодной водой и оставить выдерживаться на сутки. Когда сбор дойдет, процедить его и закрыть настаиваться в банке. После можно использовать для окропления стен бани и каменки. Запарка. Высушенные растения кладут в тканевые мешочки. Перед использованием их заваривают в горячей воде в течение 30 минут. После можно повесить их в парилке, где они будут источать прекрасные ароматы.

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