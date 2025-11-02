18 случаев, когда языковой барьер превратил обычный день в незабываемый
4 часа назад
Что может пойти не так, когда ты пытаешься общаться с человеком, который говорит на другом языке? Абсолютно все. Но именно эти неловкие моменты, абсурдные недоразумения и порой гениальные (или не очень) попытки найти общий язык чаще всего превращаются в самые яркие воспоминания. Вот 18 историй, которые доказывают: языковой барьер — это не только проблема, но и неиссякаемый источник юмора.
- У знакомого беда с языком. Как-то попросили сходить в магазин за хлебом. Он пошел, дождался, когда все клиенты совершат покупки и уйдут. Затем подошел к продавщице и на ее вопрос: «Что вам?» — выдал такое, что она долго не могла остановить смех: «Эй, хлеб, иди сюда». Продавщица, сквозь слезы, еле-еле дала ему хлеб. © Подслушано / Ideer
- Ездили отдыхать в Турцию двумя семьями. Через пару дней стало скучно в отеле, и мы решили взять машину в прокате. Поездили по окрестностям и в районе Кемера заехали на заправку. Подъехали к колонке, мы с приятелем выходим из машины. Подходит турок-заправщик, приятель говорит ему на английском:
— Twenty liters, please! — и идет оплачивать бензин.
Турок подходит ко мне и говорит:
— Сколько литров? Нифига по-английски не понимаю. © Vedrovdyple / Pikabu
- Дело было в Венгрии. Зашла в булочную. Спрашиваю продавца про выпечку: «Какая там начинка?» Он не знал, как по-английски ответить, мучился. Я: «Ну как на венгерском?» Он смеется: «Вы точно не поймете!» Но когда он сказал, ржала уже я. Он произнес: «Мак!» Булочка с маком!? Ну и зачем мы потратили минут 15 на выяснения?
- Познакомились мы давеча случайно с чрезвычайно милым греческим дедушкой. Дедушка этот немного говорил на нашем, поэтому очень воодушевился возможностью продемонстрировать свои навыки носителям языка. Мы, разумеется, поинтересовались, откуда у него такие лингвистические познания. Он сказал, что очень помогло ему в изучении языка чтение книг — в частности, сказки о Джили-Билли. Мы с мужем переглянулись и подзависли... кто такой Джили-Билли? Дедушка заметил наше замешательство и поспешил пояснить: «Джили-Билли — дед и бабка». © AshbyJls
/ Pikabu
- Сдаем квартиру. По весне заехали новые квартиранты — семья из Нигерии. По-нашему они не говорят, поэтому общался с нами человек, который для них снимал жилье. Вся дальнейшая связь — через онлайн: он пишет, я перевожу, я пишу, он переводит. И вот происходит комичный случай. У квартиранта в лифте застряла жена с маленьким ребенком. Позвонить и что-то сказать — ни через кнопку вызова, ни по телефону — они не могут. Он пишет мне в панике: «Что делать?» Я объясняю, что в лифте есть телефон диспетчерской, пусть жена нажмет. Он отвечает, что не понимает. Тогда я говорю: «Пусть пришлет фото всего, что есть в лифте». И тут началось. Так я узнал телефоны сантехников, ремонтников, интернет-провайдеров, а заодно выяснил, где вызвать клининг и куда пожаловаться на мусор. Но главное — мы все-таки нашли телефон диспетчерской! Жену с ребенком выпустили минут через двадцать. © ******avliasvili / Pikabu
- Вышла подруга замуж за итальянца. На тот момент она не очень хорошо говорила по-итальянски и стала рассказывать итальянской свекрови рецепт супа на мясном бульоне. На итальянском carne — это мясо, а cane — собака. Так подруга и говорит: «Сперва — надо приготовить бульон. Надо взять cane (собаку) и варить 1 час». Свекровь чуть со стула не упала. © Elena Fedotova / Dzen
- Переехала в Германию, спустя три года смогла перевезти к себе кошку. Естественно, много разговариваю с ней. Особенно когда нашкодит или вредничает. Как-то поругались с молодым человеком, немцем, из-за ерунды. Я вспыльчивая, не успокаиваюсь никак. Он уже не знает, что делать. И тут он берет меня аккуратно за плечи, поворачивает к выходу и нежно так говорит: «Пошла, пошла-а-а-а отсюда». Мне кажется, в тот момент даже кошка в голос смеялась над ситуацией. © Подслушано / Ideer
- Мой молодой человек — швейцарец. Он владеет парой слов на великом и могучем. С самого начала отношений он называл меня «картошка». Ласково так, нежно, с чувством. Ну ладно, думаю, картошка так картошка. Недавно решила спросить почему. По его вытянутому лицу поняла, что что-то не так. Оказалось, он все это время думал, что это уменьшительно-ласкательное моего имени — Катюша. Трудности перевода объяснила, посмеялись, а имя прижилось. До сих пор так и хожу картошкой. © Подслушано / VK
- Помню, в детстве поехали мы с родителями на отдых в Египет. Перед поездкой мама меня тщательно готовила к тому, что дети там могут быть иностранцы, и чтобы дружба завязалась, стала учить меня английским фразам. Список, составленный мамой, был небольшой — чисто, чтобы начать беседу, а дальше, мол, дети сами жестами разберутся. И вот, будучи на курорте, я встречаю возле бассейна девочку моего возраста и начинаю:
— Hello! What is your name?...
Она отвечает мне тоже на английском. Но спустя пять минут мой словарный запас исчерпал себя, и я кричу маме:
— А дальше, что сказать можно?
В этот момент девочка смотрит на меня округлившимися глазами и говорит:
— А, так ты мой язык тоже знаешь? Может, на нем попробуем поговорить? © Палата № 6 / VK
- Дело было в Казахстане. Коллегу зовут Геннадий. Работали с турками, а по-турецки Günaydın (звучит как «гюнайдын») — это «доброе утро». Мы все в одном кабинете сидели. К Гене много кто заходил, обращался по рабочим моментам. Турки неделю недоумевали, отвечали на этот «гюнайдын» (Геннадий) в любое время суток, не понимали, почему сейчас утро и почему люди желают доброго утра всегда только Гене. Потом все-таки осмелились спросить, в чем дело. © TheDeemah / Pikabu
- Отдыхала во Вьетнаме с мамой пару лет назад. У меня английский вменяемый, а у мамы уровень: Let me speak from my heart. Только заехали в отель, и мне нужно было узнать, есть ли на территории отеля или поблизости банкомат. Я подхожу к ресепшн и говорю что-то вроде: «Hello, I was wondering... Is there any ATM nearby? I would like to withdraw some money.» В ответ девушка внимательно смотрит на меня и молчит. Тишина повисла.
Подходит мама, говорит: «Hi! Bankomat? Money — money!» И пальцами показывает тот самый жест про деньги. Они тут же сообразили и ткнули в нужную сторону. Все десять дней с ними общалась только мама. © Svetlana Lemonlemon / ADME
- Был на китайском рынке. Продает китаец всякие яблоки, баклажаны, редиски. Товар лицом, так сказать, на витрине — в деревянном ящике. И среди всего этого лежит нечто такое... То ли помидор, то ли хурма. Я тыкаю пальцем, спрашиваю: «Что это?» Он уверенно отвечает: «СипОна!» Я удивился. Он повторяет: "СипОна! Другие китайцы с ним полностью солидарны и утверждают, что это действительно сипОна. В общем, интрига оказалась сильнее опасения неизвестного, и мы купили эту сипОну. Это оказался шиповник. © PsyDoZa / Pikabu
- Довелось мне как-то пообщаться с итальянцами. Меня предупредили, что они знают несколько фраз и очень любят вставлять их к месту и не к месту. В итоге при знакомстве я услышала: «Добрый день! Меня зовут Вико, а это Фонси. Мы тваришки!» После нескольких минут дикого смеха и выяснений оказалось, что никакие они не тваришки, а всего лишь товарищи. © Подслушано / Ideer
- Таксую, приезжаю на заказ. Выходят трое выходцев из восточного зарубежья. Залезают в машину все через одну заднюю дверь. Пытаюсь пошутить, говорю, чего вы через правую дверь все ломитесь, вон еще левая есть. Они улыбаются, кивают головой, мол, поняли, брат. Приезжаем на место, и они дружно вылезают через левую дверь. © Lobas
/ Pikabu
- Были с мужем в Черногории. Припарковались около горнолыжного курорта на платной парковке, весь день катались на лыжах. Возвращаемся к пункту проката, где также оплачивается парковка, уже перед самым закрытием. Даем им € 50 и говорим:
— For the whole day of parking, please.
Они таращатся, крутят головой типа «нет». Мы такие:
— Is there any problem?
Один из них смотрит очень недоверчиво, исподлобья, на моего мужа и говорит:
— Guy, go home!
Муж: «С радостью, но сначала нужно за паркинг заплатить». Черногорец повторяет, еще более выразительно, с паузами между словами. Муж уже начинает злиться. Я пытаюсь понять, что делать: «Заплатить-то как?» Это продолжалось еще минуту, пока до меня не дошло: черногорец ему пытается объяснить, что парень, который работает с кассой, уже ушел домой. Шлагбаум в итоге открыли нам без оплаты, потому что нужный guy уже был home. © Svetlana Lemonlemon / ADME
- Знакомый ехал через Польшу. Уже под вечер, темнело, он чуть заблудился. Останавливается местный поляк, чтобы помочь. Знакомый называет пункт назначения. Поляк показывает рукой вперед и говорит по-польски: «Просто, Просто». Знакомый про себя думает: «Если бы было так просто, я бы тебя не спрашивал». Потом поляк еще что-то говорит по-польски и заканчивает словом склеп. Знакомый снова про себя: «Ну только в ночи мне еще склепа не хватало». Как потом выяснилось: prosty-prosty — это «прямо-прямо», а sklep — «магазин». © Эдуард / Dzen
- Однажды я работала переводчиком, и в наш офис приехал финансовый директор из Лондона. Когда я с ним встретилась, он мне поведал: «I’ve lost my cash» («Я потерял деньги»). Я ему посочувствовала как могла. Позже в комнату вошла женщина, и иностранец вскрикнул: «Макеш!» И тогда я поняла, что Макеш — это имя нашей новой бухгалтерши и деньги никто не терял. © MMM1212 / Pikabu
- Однажды я проезжал мимо одного из вьетнамских рынков и увидел двух граждан Вьетнама, отчаянно пытающихся поймать машину. Я, добрая душа, помня, что все люди братья и т.д., сжалился — притормозил. Открылась дверь, вьетнамец говорит:
— Тик-тик-тики
— Не понял
— Тик-тик-тики,
— Куда надо-то?
— Тик-тик-тики.
Так продолжалось минут пять. Я не выдержал:
— Как ехать знаешь?
— Да!
Вышел он в Текстильщиках. © Renman / Pikabu
