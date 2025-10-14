16 воспоминаний из детства, которые согреют сердце и напомнят, какими юными и дерзкими мы были

16 воспоминаний из детства, которые согреют сердце и напомнят, какими юными и дерзкими мы были

Редкий человек вспоминает детство без улыбки на лице. А некоторые истории из этого времени хоть сейчас бери и на комедийные скетчи расхватывай. Именно такими вот моментами и поделились наши сегодняшние герои.

  • Когда мне было лет семь, я как-то пошла по магазинам с крестной и ее дочкой. Они увидели женщину, одетую во все серое, и ее дочь сказала: «Выглядит интересно». Я ответила: «Так на нее сядут голуби». Взрослые расхохотались. Моя детская логика была такова: если носить все серое, то будешь похожа на статую, а голуби обожают сидеть на статуях. © ***thepolicegently4 / Reddit
  • Когда только стал доставать до подоконника на балконе без табуретки и меня не выпускали на улицу, любил просто смотреть на жизнь двора, наблюдать за всем, что происходит на улице. Это было интересно. Но дело не в этом. Подоконник на балконе был деревянный, а я, будучи ребенком, все засовывал в рот, и так я попробовал этот вкус. Вкус досок подоконника. Теперь, откровенно говоря, все старые столы из ДСП дома слегка погрызены, и их даже стыдно показывать гостям. Наверное, это того стоило. © Подслушано / Ideer
  • Когда была маленькая, мы с сестрой убирались у бабушки и выкинули все старые школьные тетрадки и дневники. Когда пришла бабуля, заявила нам, что она там деньги среди страниц прятала, заставила нас идти на помойку и все оттуда доставать. Мы вооружились перчатками. Пробраться к мусорному баку так и не удалось. Совесть мучила. Вернулись, а бабушка смеется — пошутила она. © Подслушано / Ideer
Шутки у бабушки, конечно, дурацкие, но прежде, чем что-то выбрасывать, стоило бы спрашивать, можно ли... а если бы реально выбросили бабкину заначку?

  • В детстве дедушка мне сказал, что если подбросить мяч высоко в воздух, то можно попасть в Луну. Я попробовал, и, когда уже собирался сдаться, дедушка бросил мне мяч и крикнул: «Она быстро падает! Протяни руки и лови! Быстрее!» А я стоял, раскинув руки, и плакал от ужаса. Дедушка просто бросил мяч мне в руки, но я поверил, что поймал Луну, и попросил дедушку вернуть ее обратно, чтобы все ее видели. Он подбросил мяч вверх, специально так, чтобы тот застрял в листве дерева, и я подумал, что запустил Луну обратно в космос. © ***Ripz4Satan / Reddit
  • Когда перешла в новую школу, там все было строго, школьная форма одинаковая. Носить обязательно кроме субботы. Суббота — день свободной одежды. Ну я и надела костюм динозавра 11-летней сестры. Учащиеся заценили, смеялись, у учителей инфаркт. После вызвали к директору. © Подслушано / Ideer
  • В пять лет у меня появилась первая Барби. И как-то мне взбрело в голову сделать ей макияж. Вооружилась фломастерами. Сделала ярко-фиолетовые губы, брови во весь лоб. Думаю, вот теперь красивая. Мама так хохотала, когда увидела новую версию куклы. Она по сей день, кстати, хранится дома у родителей на антресолях.
  • Нас с сестрой отправили в детский сад на пятидневку. В понедельник нас папа отводил на автобус, а в пятницу забирал. Это был грустный понедельник, потому что мы плакали всем автобусом, а папа махал нам рукой долго-долго, пока автобус не сворачивал. А в пятницу он нас забирал и мы шли в кофейню. Он пил крепкий кофе, а мы с сестренкой болтали ногами и ели пирожное, а папа еще с чайной ложки давал нам прихлебывать кофе. Самое теплое воспоминание из детства. © Подслушано / Ideer
  • В детстве я не любила супы. А мама постоянно мне их готовила, мол, полезно. Оставляла кастрюлю в холодильнике, говорила, чтобы после школы разогрела, и уходила на работу. Я поначалу пыталась честно давиться супом. А потом догадалась выливать в унитаз. Однажды забыла смыть, и так мама узнала о моем многолетнем коварном плане.
  • Когда мне было лет 10, я решила попробовать свои силы в выпечке хлеба. Мамы в это время не было дома, поэтому я прочитала рецепт и стала все делать в точности по нему. Шесть стаканов муки, две чайные ложки соли. Одна упаковка дрожжей. А мы купили дрожжи в пакетах по полкило. Ну я взяла и высыпала весь пакет в миску и с удовольствием размешивала, когда мама вернулась домой. © hansn / Reddit
  • Когда у меня шатался зуб, я постоянно играла с ним, и это раздражало маму и бабушку. Как-то была в гостях у бабушки, она позвала меня к себе в кресло-качалку. Сказала, что «просто хочет посмотреть зуб». Я села к ней на колени и открыла рот. Она смотрела на него секунд пять, а затем быстро вытащила. Я начала кричать и размахивать руками. Зуб мы не нашли. Кажется, я его проглотила. Позже я расплакалась, потому что подумала: «Нет зуба — нет денег от Зубной феи». Папа усадил меня, и мы написали письмо Зубной фее, в котором говорилось, что я потеряла зуб и что мы будем искать его везде. Мы положили письмо мне под подушку, и, конечно же, на следующее утро там были деньги. Следующей ночью родители, уложив меня, сразу легли спать. Мой отец проснулся где-то в 23:00, чтобы сходить в туалет, и услышал шум из соседней комнаты. Потом заметил свет. Он вошел и увидел меня под одеялом с фонариком. Оказалось, я писала очередное письмо Зубной фее: «Я потеряла еще один зуб и не могу его найти, пожалуйста, дай мне еще денег». © UnbornValkyrie / Reddit
  • Когда мне было 11, мне подарили настоящий бумеранг. Мы жили в полусельской местности, так что было много места, чтобы бросать его. Я не особо хорошо запускал, поэтому снова и снова тренировался. Однажды получилось. Это был сильный, красивый бросок. Я смотрел, как он взмывает вверх и кружит, кружит. Я был так заворожен, что бумеранг попал мне прямо в нос и сбил меня с ног. Больше я его не запускал. © Happenedherebychance / Reddit
  • Когда мне было лет шесть, я поехала на дачу со своей подругой. Мы часто играли на чердаке, что не стало исключением и на этот раз. Внезапно наш разговор перешел на тему поцелуев. Ни я, ни она целоваться не умели. На чердаке, кроме нас и старой мебели, никого не было. И... мы прилипли к старому лакированному комоду. Кстати, поцелуй с комодом был получше некоторых поцелуев с парнями. © Подслушано / Ideer
  • Нам не разрешали смотреть телевизор после школы. Но оба моих родителя работали, так что это правило было невозможно соблюдать. Поэтому всякий раз, когда слышался звук открывающейся двери, возвещающий о возвращении мамы, приходилось выключать телевизор и делать вид, что ты занят. Ее, очевидно, было не обмануть. В какой-то момент это превратилось в игру. Мои братья-подростки прятались от мамы, и она смеялась до упаду. Они залезали в шкафы, под кровати, под столы и так далее. Мой брат однажды «спрятался» на диване перед перегородкой между кухней и гостиной. Должно быть, мама услышала его, потому что подкралась и выглянула из-за угла. А потом прислонилась к перегородке и скатилась по ней прямо на моего брата, который даже не подозревал о ее присутствии. © astrocanyounaut / Reddit
  • У второклашек уроки заканчиваются пораньше. А я ежедневно уезжаю с работы домой минут на 15, чтобы покормить обедом мужа, так как он болен. И вот каждый день я наблюдаю такую картину: краснощекие, веселые мальчишки и девчонки исследуют снежные горы, барахтаются в снегу, играют в снежки. Рюкзаки в сторонке, домой не спешат. А я свое детство вспоминаю, снежные крепости, что мы строили, и как в игры играли. Меня обычно медсестрой назначали. Моя задача была добыть лекарство (конфеты) и лечить ребят. Моя мама для игр килограммами закупала «Дунькину радость», желтые круглые конфетки без обертки, кисленькие внутри. Когда наконец мы домой возвращались, задубевшие штаны можно было просто на пол ставить. Засмотрелась, аж самой захотелось туда, на снежную гору. Остановили возраст — 50 лет как никак — и мороз. © Tandem.dvoe / Pikabu
  • Вечер, смотрю ужастик. Тут стук в окно. Шторку отодвинула — ничего. Вдруг резко колотят в дверь. Вспоминаю слова бати, мол, чтобы прогнать нечисть — обругай ее. Я весь свой «словарь» повторила громко, от души. Все стихло. А наутро отец приходит злой и спрашивает, мол, кто меня учил так с соседями обращаться?! Оказалось, что он, не дозвонившись до меня вечером (телефон в рюкзаке на беззвучке был), попросил старушку-соседку проверить, как я там. Она в окно постучала — тишина. В дверь постучала, услышала, как что-то упало (это была лопата, прислоненная к косяку двери), но никто не открыл. Зато вместо этого ее очень «душевно» обложили фигурно-трехэтажным, доходчиво объяснив, куда ей следует отправиться немедленно и желательно навсегда. Возражать не стала, ушла, отцу пожаловалась. Я, конечно, не подозревала, кого именно «послала». Перед бабушкой извинилась. Отцу ситуацию объяснила — поржал и велел больше ужастики на ночь не смотреть. © Cпросите женщину / Dzen
  • В детстве ленилась убирать вещи в шкаф — просто пихала их комком, как придется. Однажды ночью просыпаюсь от скрипа: шкаф медленно открывается, и оттуда вываливаются ноги! Я в шоке и ужасе, трясусь до утра под одеялом. Утром оказалось, что вывалились мои штаны с колготками внутри и носками на них, которые я сняла и запихала абы как. © Посдлушано / Ideer

