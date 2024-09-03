15+ дико странных вещей, истинное предназначение которых ошарашит

Необычные вещи, предназначение которых с первого раза и не назовешь, могут озадачить целую семью. Но только не всезнающих интернет-пользователей! Они без труда способны опознать и странный набор инструментов, и загадочные шарики в спальне, и всякие антикварные штуковины.

«Нашел этот стеклянный набор на чердаке. Фигурки наполнены какой-то жидкостью. Все вместе весит полкило»

Поскольку фигурки напоминают пингвинов, я бы предположил, что это многоразовые кубики для охлаждения напитков. © americathon / Reddit

«Осколок розового стекла с надписью „жена“. Нашла в саду, когда копала»

Это фрагмент бутылки с надписью «Заправка для салата от моей жены». © squid06 / Reddit

«Свекор прислал в подарок моим детям, но мы понятия не имеем, что это и как с этой игрушкой обращаться»

А это не игрушка, это разбрызгиватель. Мама раньше наполняла водой пустую бутылку, закупоривала ее этой штуковиной и брызгала водой на одежду, которую гладила. © LenVT / Reddit

«Не знаю, что это за штуковина, но она выглядит так мило и глупо! Это ли не цель? В общем, я ее немного усовершенствовала»

Это странный тренд из 70-х — диспенсер для всяких снэков. Его можно наполнить арахисом или конфетами. © frenchmix / Reddit

«Помогите разгадать эту загадку! Начала находить такие шарики в спальне. Они появляются раз в несколько дней»

У вас дома есть подушки из пенополистирола? Это похоже на наполнитель. Дыра могла образоваться на месте оторванного ярлычка, вот из нее и высыпаются эти штуки. © _braesmamma / Reddit

«Очень длинная цепочка со стеклянными бусинами»

Это декоративная подвеска. Когда я был маленьким, видел занавеску из таких цепочек в одном старом доме. © Renerts / Reddit

«Нашел под раковиной в ванной. Это набор каких-то сантехнических инструментов?»

Ого! Это инструменты для изготовления цветов из шелка! © Criticus23 / Reddit

«Маленькие синие штучки в прозрачном контейнере. Найдены в спальне. Я ничем подобным не пользуюсь»

Это силиконовые насадки для многоразовой ушной палочки. © Dajbman22 / Reddit

«Есть идеи, для чего предназначен этот маленький выдвигающийся угловой ящичек на обеденном столе?»

Это не обеденный стол. Это игровой стол, скорее всего, из XIX века. Ящик называется «свечной горкой». Собственно, туда ставится свеча. © Singing_Wolf / Reddit

«Нашли это в бардачке машины, которую взяли в аренду. Легкий пластиковый диск с платой»

Это глюкометр. Пожалуйста, будьте осторожны: средняя часть — это иголка. Люди с диабетом так проверяют уровень сахара в крови. © BBQBaconBurger / Reddit

«Миниатюрная штука, похожая на стиральную доску. Уже долгие годы это загадка для родных моей девушки»

О, этот таинственный артефакт делает морковь рифленой. Слайсер для овощей. © DrSuviel / Reddit

«Жена сказала, что если я угадаю, что это, то могу съесть все мороженое в нашей морозилке»

У меня есть жена и дочь, поэтому легко: это регулятор бретелей для бюстгальтера. © yugats / Reddit

«Найден в море. Сделан из камня, в нем отверстия. Что это?»

«Нашел это, распаковывая чемодан жены после круиза. Оно лежало вперемешку с грязной одеждой»

Это USB-зарядное устройство без чехла. © jackrats / Reddit

«Нашли старинный деревянный сундук с различными отверстиями. Наша лучшая догадка — что он как-то связан со стоматологией (дедушка когда-то был стоматологом), но в остальном мы в тупике»

Это антикварный бокс для хранения кухонных ножей. © jackrats / Reddit

«Странная линейка, найдена в шкафу в моей спальне. Самое интересное, что деления становятся ближе друг к другу по мере увеличения цифр. Моя семья в тупике»

Это гипсометр Мерритта, используется для измерения высоты деревьев на расстоянии. © awfDude / Reddit

«К фундаменту моего дома приклеены маленькие стеклянные бутылки. Для чего?»

Это старый способ борьбы с муравьями: бутылка с дыркой в ​​крышке. © jackrats / Reddit

«Нашел в секонде. Даже продавец не знает, что это»