15+ дико странных вещей, истинное предназначение которых ошарашит

Фотоподборки
1 час назад

Необычные вещи, предназначение которых с первого раза и не назовешь, могут озадачить целую семью. Но только не всезнающих интернет-пользователей! Они без труда способны опознать и странный набор инструментов, и загадочные шарики в спальне, и всякие антикварные штуковины.

«Нашел этот стеклянный набор на чердаке. Фигурки наполнены какой-то жидкостью. Все вместе весит полкило»

Светлана БМВ
53 минуты назад

Если это - фигурки для охлаждения, то это очень удобно. Растаявший лёд добавляет воды, а здесь все идеально. Только их нужно мыть после использования.

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  • Поскольку фигурки напоминают пингвинов, я бы предположил, что это многоразовые кубики для охлаждения напитков. © americathon / Reddit

«Осколок розового стекла с надписью „жена“. Нашла в саду, когда копала»

  • Это фрагмент бутылки с надписью «Заправка для салата от моей жены». © squid06 / Reddit

«Свекор прислал в подарок моим детям, но мы понятия не имеем, что это и как с этой игрушкой обращаться»

  • А это не игрушка, это разбрызгиватель. Мама раньше наполняла водой пустую бутылку, закупоривала ее этой штуковиной и брызгала водой на одежду, которую гладила. © LenVT / Reddit

«Не знаю, что это за штуковина, но она выглядит так мило и глупо! Это ли не цель? В общем, я ее немного усовершенствовала»

  • Это странный тренд из 70-х — диспенсер для всяких снэков. Его можно наполнить арахисом или конфетами. © frenchmix / Reddit

«Помогите разгадать эту загадку! Начала находить такие шарики в спальне. Они появляются раз в несколько дней»

  • У вас дома есть подушки из пенополистирола? Это похоже на наполнитель. Дыра могла образоваться на месте оторванного ярлычка, вот из нее и высыпаются эти штуки. © _braesmamma / Reddit

«Очень длинная цепочка со стеклянными бусинами»

  • Это декоративная подвеска. Когда я был маленьким, видел занавеску из таких цепочек в одном старом доме. © Renerts / Reddit

«Нашел под раковиной в ванной. Это набор каких-то сантехнических инструментов?»

  • Ого! Это инструменты для изготовления цветов из шелка! © Criticus23 / Reddit

«Маленькие синие штучки в прозрачном контейнере. Найдены в спальне. Я ничем подобным не пользуюсь»

  • Это силиконовые насадки для многоразовой ушной палочки. © Dajbman22 / Reddit

«Есть идеи, для чего предназначен этот маленький выдвигающийся угловой ящичек на обеденном столе?»

  • Это не обеденный стол. Это игровой стол, скорее всего, из XIX века. Ящик называется «свечной горкой». Собственно, туда ставится свеча. © Singing_Wolf / Reddit

«Нашли это в бардачке машины, которую взяли в аренду. Легкий пластиковый диск с платой»

  • Это глюкометр. Пожалуйста, будьте осторожны: средняя часть — это иголка. Люди с диабетом так проверяют уровень сахара в крови. © BBQBaconBurger / Reddit

«Миниатюрная штука, похожая на стиральную доску. Уже долгие годы это загадка для родных моей девушки»

  • О, этот таинственный артефакт делает морковь рифленой. Слайсер для овощей. © DrSuviel / Reddit

«Жена сказала, что если я угадаю, что это, то могу съесть все мороженое в нашей морозилке»

Ushwood
21 минута назад

По справедливости, все мороженое должно достаться юзеру yugats с реддита :).

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  • У меня есть жена и дочь, поэтому легко: это регулятор бретелей для бюстгальтера. © yugats / Reddit

«Найден в море. Сделан из камня, в нем отверстия. Что это?»

«Нашел это, распаковывая чемодан жены после круиза. Оно лежало вперемешку с грязной одеждой»

«Нашли старинный деревянный сундук с различными отверстиями. Наша лучшая догадка — что он как-то связан со стоматологией (дедушка когда-то был стоматологом), но в остальном мы в тупике»

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Красивая вещь, было бы интересно этот сундук приспособить для современной жизни. Мне кажется, что для ножей он слишком глубокий.

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  • Это антикварный бокс для хранения кухонных ножей. © jackrats / Reddit

«Странная линейка, найдена в шкафу в моей спальне. Самое интересное, что деления становятся ближе друг к другу по мере увеличения цифр. Моя семья в тупике»

  • Это гипсометр Мерритта, используется для измерения высоты деревьев на расстоянии. © awfDude / Reddit

«К фундаменту моего дома приклеены маленькие стеклянные бутылки. Для чего?»

  • Это старый способ борьбы с муравьями: бутылка с дыркой в ​​крышке. © jackrats / Reddit

«Нашел в секонде. Даже продавец не знает, что это»

  • Похоже на ртутную дуговую лампу. Вероятно, эта штука ядовита, а вдобавок может вот-вот лопнуть. Так что вам следует держать ее подальше от себя. © Superb-Tea-3174 / Reddit
  • Расслабьтесь! Это УФ-лампа от солярия. © Rain_on_a_tin-roof / Reddit

А вот еще больше фотоподоборок со всяким-разным:

Фото на превью BloodSpades / Reddit

Комментарии

Уведомления
Niki SS
54 минуты назад

Последнее прикольное. Толи расслабиться, толи бежать подальше🙂

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