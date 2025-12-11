Зачем идти на свидание с подругой? Зачем вообще знакомить своего мужчину с подругами и родственниками (ну кроме адекватных родителей и по обоюдному желанию)? Отношения касаются только пары, остальные в них посторонние
16 человек, которые решили просто плыть по течению и попали в приключение
И обычные, и знаменательные дни порой подкидывают такие повороты, что и представить трудно. Вот сидишь себе спокойно в кафе, и внезапно незнакомец залпом выпивает твой кофе. А бывает, приходишь на собственную свадьбу, и все гости, словно сговорившись, удивляют выбором нарядов. В этой подборке вы найдете истории, которые еще раз подтверждают: жизнь обожает преподносить сюрпризы.
- Захожу в кафе, подруливает ко мне мужик: «Вы подруга Насти?» Ну да. Зовет меня за свой столик и отходит, а там куча еды. Ничего не понимаю, но не отказываться же от халявы! Сижу, ем, тут парень возвращается с дамой. Она смотрит на меня и поворачивается к своему мужчине: «Это кто? Ты совсем офигел?» Мужик в шоке, я чуть шашлыком не поперхнулась. Оказалось, он ждал свою девушку, а она обещала прийти с новой подружкой, Настей, которую он никогда не видел. Вот такое совпадение.
- Мне пришло сообщение с незнакомого номера: «Пикник в субботу в 4 часа». Я ответил и объяснил, мол, вы ошиблись номером. Через несколько минут пришло еще одно сообщение: «О, а ты не хочешь пойти на пикник?» © Unknown author / Reddit
- Сижу в кафе, никого не трогаю. Вдруг подбегает парень, выпивает мою чашку кофе, кладет на столик деньги и с криком: «Спасибо!» выбегает на улицу. Думаю: «Ну бывает, куда-то опаздывает, наверное». А потом глянула на купюры и вдруг поняла, что там записка с пожеланием хорошего дня, именем и номером телефона. Стеснительный пикапер, однако. Но я все-таки вечерком позвоню ему. © Карамель / VK
- Бывший парень как-то устроил квест с подсказками, которые вели к главному сюпризу. Так я нашла любимую шоколадку, тарелку с фруктами. Последняя подсказка привела к QR-коду. А вот это оказалось подставой: там был спойлер к сериалу, который я на тот момент смотрела. © Не все поймут / VK
- Никогда не забуду совет женщины-кассира в магазине. Выбирали с мамой мне костюм на выпускной, и мама, чтобы поддразнить меня, сказала ей, что я никогда не складываю одежду. Та рассмеялась и выдала, что всем женщинам нравятся мужчины, которые умеют это делать. Мне стало так стыдно, что с тех пор я всегда складываю белье и вообще поддерживаю чистоту — вот уже 8 лет. © mekanikstik / Reddit
- Моя свадьба проходила в шикарном загородном клубе. В приглашениях было четко сказано: «Джинсы не допускаются». За месяц до свадьбы получаю сообщение от одной из моих тетушек: у ее мужчины есть только джинсы, и ей не хочется заставлять его специально покупать брюки. За неделю до свадьбы мне позвонила мама и выдала, что общалась с координатором свадьбы, и тот ей сказал, что джинсы вполне себе допускаются. А в день свадьбы мой брат объявил, что не только тетя и ее избранник будут в джинсах, но и все остальные члены семьи. Впрочем, это была самая большая проблема на свадьбе, ведь я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Тетя и ее возлюбленный теперь помолвлены. Может, заявиться на их свадьбу в джинсах? © TheNombieNinja / Reddit
- Сегодня вечером я сидела, читала и никого не трогала, как вдруг звонок. Смотрю, номер неизвестный, ну, думаю, мало ли что, ответила. Слышу: «Марин, хватит обижаться». Говорю человеку, мол, извините, вы не туда попали. В ответ: «Марина! Вот что ты опять начинаешь?» Говорю: «Я Анастасия». Двухсекундное молчание и голос отвечает: «Анастасия, хватит обижаться!» Очень занимательный диалог получился, конечно, но этот мужчина сделал мой вечер. © Карамель / VK
- Ищу работу. Вчера выдалось шикарное собеседование. Спрашиваю начальницу отдела кадров: «В связи с чем открыта вакансия?» Им аж 4 бухгалтера требуется. Ответ великолепен: «Ну, если будете у нас работать, узнаете». У меня даже реакции на это не нашлось. © Убойные Истории / VK
- День начинался как обычно. Я валялась в кровати, обещая себе, что на этой неделе уже точно начну искать работу. Где-то через час раздался звонок от друзей, они предложили мне круто провести день. Упаковалась потеплее и поехала. Кто же знал, что день будет настолько замечательным! Они собрали всех, кого только можно было, и знаете, что мы делали? Мы строили снежные крепости, бегали и кидались снежками. Почти сотня взрослых людей вели себя как малые дети, это было волшебно. А потом в меня попал снежок одного приятеля, и попал он прямо в лоб. Было обидно до слез ровно до тех пор, пока парень не подбежал, не обнял и не извинился. А дальше как в сказках: чай, свидания, свадьба. И вот уже 5 лет как мы любящая семья и 4 года как держим собственный бизнес. Просто удивительно, как один день может изменить всю твою жизнь. © Палата № 6 / VK
- Родственники держали коз, готовили все из козьего мяса. Как-то на праздник приготовили холодец. Я еле съела то, что мне положили. Было очень невкусно, есть почти невозможно. И только я с облегчением подумала, что наконец-то отмучилась, как бабушка, тетя моей мамы, заметила мою пустую тарелку и сказала: «О, ты уже съела! Понравилось, нужно тебе еще положить». И бахнула мне еще одну порцию. Я даже сказать ничего не успела. © Anna Aleksandrovna / VK
- Стою в супермаркете, выбираю зеленый горошек, никого не трогаю, как вдруг ко мне подходит какой-то мужчина. Стоит рядом, явно смотрит не на горошек... Затем обращается ко мне: «Вы знаете, я разминулся со своей супругой. Не поговорите ли вы со мной совсем немного, хотя бы две минуты?» Я ничего не поняла, спрашиваю, мол, зачем, он отвечает: «Она всегда появляется из ниоткуда, когда я разговариваю с незнакомыми женщинами...» И после этих слов из ниоткуда появилась его жена! © Не все поймут / VK
- Работаю ведущим инженером-технологом. Благодаря моей бабушке, к которой я постоянно езжу в деревню, об этом знают все соседи. И меня преследует участь «тыжинженера». К вопросам: «А какой угол у крыши теплицы должен быть? Стартер от другой машины подойдет? Как не знаешь? Ты ж инженер!» я привык. Но на днях меня сосед огорошил вопросом:
— А ты можешь свадьбу у сына провести?
— А почему я?!
— Мне сказали, ты там какой-то ведущий! © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Вчера оформлял доставку. В комментарии к заказу написал: «До 13:00 не звонить!» Ложусь поздно, встаю поздно. Сегодня в 9:30 утра звонок. Просыпаюсь, беру трубку... Оттуда: «Здравствуйте! У вас тут в комментарии написано: „До часа не звонить“. Это что, мне попозже перезвонить, да?» © Убойные Истории / VK
- Пришли с женой в магазин выбрать новый холодильник, а у меня в телефоне зарядка на нуле уже. Попросил я девушку-консультанта поставить мой телефон на зарядку у себя, и пошли мы бродить по магазину. Выбрали модель, супруга на кассе покупку оформляет, а я к девушке бегу: «Можно телефончик?» У той в глазах недоумение. Я: «Девушка, телефон дайте». Она отвечает: «Мужчина, я не могу, я занята. И вообще, у меня муж есть». Я ей: «С чем вас и поздравляю, но мой телефон с зарядки отдайте все-таки». Раскрасневшаяся консультант потопала в каптерку за моим телефоном под хохот коллег. © Не все поймут / VK
- В 2011 году мне было 20 лет. Двоюродная сестра собиралась выйти замуж в сентябре. В июне моя тетя сообщила мне, что на свадьбе абсолютно все должны быть в белом. Мы пошли по магазинам, она купила мне прекрасное белое платье — очень простое, без бретелек, длинное и легкое. И вот день свадьбы. Мы собрались у тети дома: моя мама, другие родственники... И в белом только я. Я спрашивала у всех: «Почему вы не в белом?» Тетя вроде как не захотела надеть этот цвет, а родня вообще об этом не знала. Мама хотела купить мне другое платье, но дело было в воскресенье в маленьком городке в Италии, все закрыто, плюс у мамы совсем не было денег. Поэтому я решила остаться в своем белом платье. © juloath / Reddit
- Сегодня я поняла, что такое везение. Стою на кассе с полной корзиной продуктов, уже мысленно готовлюсь отвалить круглую сумму. Тут двери распахиваются, врывается мужчина. Кассиры вскакивают, и я понимаю, что это их директор. Он радостно смеется и говорит: «У меня дочь родилась, так что сегодня я плачу за этих прекрасных девушек!» И показывает на меня и еще двух покупательниц на кассе. Ушла с кучей продуктов и не заплатила нисколько. Впервые в жизни так повезло. © Не все поймут / VK
Мы не раз писали о том, как обычный поход в магазин порой превращается в комедию положений. Но сюрпризы могут поджидать не только в супермаркете у дома, но и на маркетплейсе. А у вас есть история об эпичном шопинге? Расскажите в комментариях!
